Шпионский скандал, убийство лидера киргизов и ожидание Путина: итоги недели РИА «Новый День»

Первая неделя июля в Екатеринбурге выдалась по-настоящему богатой на информповоды. В преддверии юбилейного «Иннопрома» и визита Владимира Путина на Урал город потрясли несколько скандальных, кровавых и курьезных событий. Убийство как в 90-х, шпионский скандал в полпредстве президента в УрФО и политика в ущерб культуре – все самое интересное за неделю по версии «Нового Дня».

Скандал недели

Под занавес рабочей недели стало известно о том, что сотрудники ФСБ задержали в Москве помощника полномочного представителя президента России в УрФО Александра Воробьева. Его подозревают в государственной измене. По слухам, Воробьев мог шпионить в пользу Польши – у него есть паспорт этого государства, а его калининградские корни только подпитывают эти версии. Он стал помощником полпреда в июле прошлого года, когда соответствующий пост покинул психиатр-нарколог Андрей Березовский (это произошло, в свою очередь, после ухода Игоря Холманских с должности полпреда президента по УрФО). Воробьев ранее работал с нынешним главой уральского полпредства Николаем Цукановым еще в Калининграде, но и на Урале он успел отметиться – получил благодарность и благодарственное письмо президента России в 2018 году.

В субботу в полпредстве прокомментировали «Новому Дню» шпионский скандал. «Работа организована, и она будет выстраиваться в соответствии с графиком. Форс-мажора нет. Случай [с Воробьевым] прискорбный, вызывающий понятные эмоции, но это не говорит о том, что мы не справимся с теми задачами, которые нам ставит руководство», – сообщил Заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов. Он также добавил, что, скорее всего, в понедельник полпред подпишет документ об увольнении помощника. На данным момент известно, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство чекистов и отправил Воробьева в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не была разглашена тайна следствия.

Событие недели

На этой неделе стало известно, что Екатеринбург одержал победу в заявочной кампании на право проведения Универсиады-2023. Итоги объявили на заседании FISU в Неаполе. Впрочем, победа уральской столицы не стала ни для кого удивительной – Екатеринбург был единственным городом в мире, претендовавшим на право провести игры летом 2023 года. И все же областные власти решили устроить праздник по этому поводу, в субботу на Плотинке будут выступать официальные лица и музыканты в честь победы Екатеринбурга.

Инспекция FISU в Екатеринбурге

Что до самого спортивного мероприятия, то заниматься его подготовкой будет специально созданная автономная некоммерческая организация. Об этом уже заявили в правительстве региона. СМИ же считают возможные траты, которые будут связаны с проведением Универсиады – например, на строительство спортивных объектов уйдет порядка 20 млрд рублей. В городе и спутниках появятся Дворец водных видов спорта, Дворец самбо, Центр тенниса и Центр художественной гимнастики, велотрек и другие сооружения. Часть из них построят за деньги инвесторов, правда, кое-кто уже отказался от идеи вложить свои средства в спортсооружения, так что расплачиваться снова придется бюджету – областному и федеральному. Важная новость – на фоне информации о победе заявки Екатеринбурга стало известно, что власти города нашли 250 млн на разработку проектно-сметной документации на строительство второй ветки метро в уральской столице. Впрочем, без помощи федерального центра такие затраты местной казне все равно не потянуть.

Тренд недели

Пока же Екатеринбург готовится к выставке «Иннопром», которая пройдет в десятый раз, и форуму GMIS, который посетит Владимир Путин. Главное, что надо знать посетителям выставки – в этом году парковка будет закрыта для всех, кто не получил специальные пропуски (это могли сделать только категории VIP, СМИ и экспоненты, остальным придется воспользоваться специальными шаттлами), и 9 июля в выставочник лучше не соваться из-за визита первого лица государства.

Помимо МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Владимир Путин, по некоторым данным, посетит Верхнюю Пышму, а также Ельцин-центр в Екатеринбурге и главный корпус УрФУ на улице Мира. Из-за программы, связанной с визитом президента, в частности, пришлось отменить на два дня «Венский фестиваль» – экран разберут, а гостей приглашают прийти 10 июля, когда организаторы смогут вернуть конструкции на прежнее место. Граждан, которые живут поблизости, советуют вести себя спокойно и лишний раз не подходить к окнам в даты визита президента – об этом обитателям прилегающих к УрФУ домов сообщают полицейские, которые проводят поквартирные обходы.

Что до «Иннопрома», то каким он будет, можно будет узнать уже в воскресенье – в этот день пройдет традиционный обход павильонов с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Пока же можно вспомнить, как проходили выставки в предыдущие годы. «Новый День» обобщил для вас 9-летку Иннопрома.

Прецедент недели

На этой неделе после трех переносов депутаты екатеринбургской городской думы наконец-то смогли заслушать отчет главы Александра Высокинского за 2018 год. До этого доклад несколько раз сдвигался – то не были готовы депутаты, которые вовремя не получили текст документа, то не мог сам мэр. Так или иначе, но мероприятие состоялось, но удивило сразу двумя прецедентами. Первый – по инициативе Александра Колесникова после собственно доклада Высокинского заседание было решено закрыть. Это предложение поддержали большинство народных избранников, и журналистов выдворили из зала, а трансляцию отключили. К чему секретность, кажется, не понял никто – в части, которую закрыли для прессы, депутаты должны были оценивать отчет главы города.

Но на этом сюрпризы не закончились. Как только двери зала заседаний гордумы открылись, стало известно, что впервые за историю Екатеринбурга отчет мэра не был принят – за него проголосовали 18 депутатов при минимальном необходимом количестве в 19 голосов. «За» голосовали представители «Единой России», а среди протестующих оказались депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. Причем два депутата, Михаил Вечкензин и Александр Колесников, не голосовали из принципа. «Я не захотел поддерживать инициативу Володина и Вихарева из-за их позиции по храму», – заявил Колесников «Новому Дню», имея в виду инициативу депутатов по исключению сквера у драмтеатра из списка площадок возможного строительства собора святой Екатерины.

Представитель «Яблока» Константин Киселев в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что при голосовании воздержался, потому что достижения Екатеринбурга это заслуги бизнеса, а не мэра. Виктор Тестов отметил, впрочем, что непринятие отчета главы города не влечет за собой никаких политических и экономических последствий для Екатеринбурга, хотя и является прецедентом.

Треш недели

Убийство на Уралмаше, которое произошло на этой неделе, поразило многих своей дерзостью. Звучали даже сравнения с 90-ми. Во вторник, 2 июля около 15 часов у дома №22 на улице Калинина в Екатеринбурге двое неизвестных избили мужчину, а потом выстрелили в него, убив на месте. У жертвы была при себе сумка с деньгами – нападавшие взяли два миллиона рублей. Основным мотивом преступления пока считается завладение деньгами убитого. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Убийство на Уралмаше

Позднее стало известно, что погибший – председатель Киргизской диаспоры «Кыргызстан-Урал» Камчыбек Каримов. В Екатеринбурге он вел бизнес: занимался перевозками, торговал одеждой и обувью. Его гибель обсуждается среди уроженцев Средней Азии – как проживающих на Урале, так и в родных странах. Знакомые с ним уверены: убийство точно не связано с межнациональными конфликтами. «Мы все в шоке. Это был настолько бесконфликтный человек, он ни с кем не ссорился, он был глубокоуважаемый человек. Он занимался перевозками. Мы не знаем, кто мог такое сделать. Но не национальный конфликт точно», – поделился руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

Фото недели

В пятницу на улице Вайнера произошел пожар – огнеборцы долго не могли проехать к месту ЧП, поскольку Вайнера – пешеходная зона. Когда же пожарные приступили к тушению, один из шлангов оборвался, и толпу зевак обдало водой. По счастью, обошлось без жертв – несмотря на то, что в доме выгорели три квартиры на трех этажах, при обследовании соседнего подъезда пожарные на пятом этаже обнаружили мужчину. Ему дали маску дыхательного аппарата и вывели из дома, а затем передали медикам для осмотра. Состояние мужчины удовлетворительное. Пожарные также спасли кота, его пришлось буквально откачивать, но в конце концов, для него все закончилось хорошо – его передали в руки хозяйки.

Видео недели

На этой неделе в театре оперы и балета премьера – покажут балет «Дон Кихот». Изюминка постановки – участие лошади и осла. Как готовили животных к участию в спектакле, в видео «Нового Дня».

Премьера «Дон Кихота»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.19

«Это предательство, но для нас ничего не меняется». В полпредстве впервые прокомментировали шпионский скандал с Воробьевым. / Организаторы «Венского фестиваля» отменили показы 8 и 9 июля из-за приезда Путина. / Пожарные спасли мужчину из горящего дома на Вайнера. Читать дальше

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