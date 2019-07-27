Мусульманский плов, жесткий приговор Астахову и манипулятор-убийца – итоги недели от РИА «Новый День»

Летняя повестка Екатеринбурга и Свердловской области остается насыщенной на важные события. В уральской столице всерьез заявили о себе мусульмане, которые добиваются строительства соборной мечети в центре города. В Каменске-Уральском суд вопреки мнению прокуратуры отправил бывшего мэра Михаила Астахова за решетку. А действующие градоначальники получили новый наказ губернатора – развивать инвестиции в областных городах. Обо всем самом интересном и важном за минувшую неделю – читайте в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели – мусульманский Open Plov

Мусульмане просят построит соборную мечеть в центре Екатеринбурга

Мусульманская община Екатеринбурга в конце рабочей недели провела довольно необычное мероприятие – после традиционной пятничной молитвы в мечети «Нур Усман» всех желающих пригласили на угощение пловом. Заодно верующие хотели обсудить строительство соборной мечети в центре города. Около 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой совершаются намазы. Времянку должны снести, а вместо нее свердловские чиновники предлагают мусульманам построить соборную мечеть на Сортировке. Некоторых духовных лидеров не устраивает такое положение дел, и они намеревались донести свою позицию до горожан и до руководства области. Власти насторожено отнеслись к мероприятию мусульман. Так, еще накануне встречи в министерстве общественной безопасности рассматривали собрание единоверцев как несанкционированную акцию. В день Open Plov вокруг «Нур Усман» дежурили полицейские. Но в целом все прошло мирно.

Пятничная молитва собрала около 500 человек, после нее перед журналистами выступил председатель Духовного управления мусульман Свердловской области «Уральский Мухтасибат» Артур Мухутдинов. В частности он рассказал, что мусульманская община после майских событий в сквере (где были массовые протесты против строительства Храма святой Екатерины) обращалась в полпредство с просьбой решить вопрос о площадке под строительство мечети. Но пока ситуация кардинально не поменялась. «В центре Екатеринбурга несколько крупных православных храмов, и будет справедливо, если мусульмане тоже получат мечеть в центре», – заметил председатель ДУМСО.

Приговор недели – экс-мэр и полпред губернатора получил 8 лет колонии за взятку

В понедельник Синарский районный суд вынес обвинительный приговор главе Южного управленческого округа и бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову по подозрению во взяточничестве. Наказание для 67-летнего чиновника оказалось неожиданно суровым – вместо запрашиваемой прокуратурой «условки» Астахов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафован на 12 миллионов (сумма взятки) с конфискацией большей части имущества и лишен наград. Подсудимый был откровенно шокирован прозвучавшим вердиктом. На вопрос судьи, понял ли он суть приговора, экс-мэр еле слышно ответил: нет. После второго прочтения судьей резюмирующей части Астахов снова отказался понимать суть услышанного.

Приговор Астахову

Чиновник был взят под стражу в зале суда. Его адвокат выглядел растерянным. Журналистам защитник сообщил, что, возможно, на решение суда повлияли «какие-то факультативные обстоятельства». Вскоре стало известно, что после приговора Михаил Астахов был госпитализирован с сердечным ударом. После томографии экс-мэра перевели в другую больницу, подробностей о его состоянии не сообщается. Адвокат Юрий Морозов заявил, что готовит апелляцию на приговор Синарского суда.

Скандал недели – в Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»

В среду на известного городского общественника Алексея Беззуба напали двое мужчин, сильно избили его и забрали рюкзак. Пострадавший считает, что ограбление было инсценировано, а истинная причина – его гражданская позиция по ряду вопросов. «Оглушили, били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20-30», – описал случившееся Беззуб. Нападение произошло днем в микрорайоне Заречный рядом с дорогой. Общественник написал заявление в полицию и начал искать видеозаписи инцидента с камер наблюдения. Из шести камер, установленных в том месте, удалось найти только одно видео, его предоставили владельцы ближайшей автостоянки. На записи видно, как Беззуб пытается убежать от нападавших.

Не дожидаясь результатов проверки полиции Алексей Беззуб заявил, что на него напали по заказу, причем, по его мнению, заказчиком является екатеринбургский депутат Александр Колесников, с кем у него случилась перепалка по поводу площадки для строительства храма святой Екатерины.

Сам Александр Колесников пояснил «Новому Дню», что не в курсе, что на него написали заявление в полицию. «Я сам заявления не видел, писал ли он его или журналисты хайпуют, поэтому – что тут комментировать? Если написал… У нас свободная страна, хочет – может писать», – сказал он. При этом он подчеркнул, что в споре о площадке для храма у него были другие противники – его коллеги по думе Алексей Вихарев и Константин Киселев.

Тренд месяца – в жилых домах взрывается газ

В Свердловской области участились случаи взрыва бытового газа в жилых домах. В начале июля из-за этого сгорели три квартиры в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, на прошлой неделе в поселке Асбестовский взрыв повредил несколько квартир в двухэтажном доме (причем здание не газифицировано).

В доме взорвался газ

В понедельник то же самое случилось в поселке Буланаш – в одной из квартир двухэтажки взорвался газовый баллон, взрывной волной вынесло оконные рамы, по фасаду дома разошлись трещины. Экстренные службы приняли решение о расселении всех жильцов. Большинство жителей уехали к родственникам, одна семья переехала в местный центр помощи. Экспертное заключение о техническом состоянии дома станет известно только в августе.

Видео недели – смертельное ЧП у Макаровского моста

Горит манипулятор. Водитель погиб

В четверг на улице Гражданская в районе Макаровского моста случилось жуткое ЧП – манипулятор задел стрелой высоковольтные провода и загорелся. Водитель погиб мгновенно от удара током. Приехавшие на место пожарные были вынуждены ждать, когда электрики отключат напряжение ЛЭП, чтобы приступить к тушению машины и вытащить погибшего рабочего. Ожидание затянулось на полчаса, после того, как ток отключили, спасатели справились с огнем за одну минуту. Впоследствии выяснилось, что высоковольтная линия временная и не принадлежит ЕЭСК. Работы на строительной площадке выполняет ООО «ГУДСР». Во время проверки прокуратуры было установлено, что компания привлекла ООО СТК «Элитстрой», предоставившее спецтехнику. Надзорный орган даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, правил безопасности при ведении строительных работ.

Фоторепортаж недели – свердловские мэры огорошены новым требованием губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев придумал новую задачу для мэров – теперь главы муниципалитетов должны отвечать за инвестиции и производительность труда на предприятиях. Если не справятся, будут «отрицательные кадровые перспективы». С лекцией о том, как поднимать бизнес в глубинке, на совещании выступил модный коуч Владимир Соловьев и экс-топ-менеджер Росатома Николай Соломон. Правда, их речи не вызвали особого энтузиазма. По лицам градоначальников стало понятно, как они относятся к затее губернатора и советам московских гостей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.19

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