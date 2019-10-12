Сказочный генплан Екатеринбурга, посадка на брюхо Ан-2 в Кольцово и откровения Высокинского – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Новостная повестка этой недели была плотно связана с Екатеринбургом. Аэропорт Кольцово пережил несколько часов блокады из-за экстренной посадки военного самолета, чиновники поделились с горожанами грандиозными планами о метро и «Экспо-2035», а глава города устроил кадровую чистку в подразделениях мэрии. Обо всем самом интересном и важном – в обзоре «Нового Дня».

Событие недели: военный самолет сел в Кольцово без шасси

В четверг утром в екатеринбургском аэропорту совершил экстренную посадку военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. У воздушного судна не вышло шасси, и самолет брюхом скользил по взлетно-посадочной полосе. Экипаж не пострадал. Но происшествие на несколько часов парализовало работу Кольцово. Прибывавшие самолеты разворачивали для посадки в других ближайших аэропортах в Тюмени, Перми и Челябинске. Из-за этого в Екатеринбурге чуть не сорвался концерт британской группы Smokie, а молодежная сборная Польши прибыла на Урал с опозданием перед футбольным матчем с командой России. Аэропорт Кольцово возобновил работу только к 17 часам вечера, когда кран убрал Ан-2 с ВВП. Всего из-за авиаинцидента были задержаны 40 рейсов и три отменены.

Фото из телеграм-канала Baza

Документ недели: очень оптимистичный генплан Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга опубликовала новый генплан развития города до 2035 года. В документе нашлось немало удивительных вещей, например, в уральской столице возможны землетрясения до 7 баллов. Но в первую очередь генплан раскрывает грандиозные задумки мэрии на ближайшее пятнадцатилетие. Так, городские власти хотят построить целых две ветки метро. Причем вторая линия, которая должна соединить ВИЗ и ЖБИ, должна открыться к 2025 году. Кроме того, в Екатеринбурге, возможно, появятся второй аэропорт, студенческий кампус рядом с технопарком «Университетский», мусорный завод и полигон в пригороде. А еще мэрия зарезервировала планировочный район «Выставочный», вероятно, не оставляя надежд на получение права проведения международной выставки «Экспо», теперь уже в 2035 году.

Суд недели: скандальные подробности дела виновника автокатастрофы на Малышева

В пятницу Свердловской областной суд сократил срок ареста Владимира Васильева, которого обвиняют в смертельном ДТП на Малышева. Молодой человек пробудет в СИЗО до 12 декабря, хотя ранее районный суд постановил держать его под стражей до 12 февраля. На заседании выяснилось, что в отношении Васильева возбуждено еще одно уголовное дело – об угоне автомобиля KIA Rio, на этой машине парень раним утром 4 августа протаранил несколько машин, стоявших на перекрестке. В итоге погибли два человека.

Следователь Алексей Кондин в суде рассказал, что требуется провести молекулярно-генетическую экспертизу анализов Васильева на алкоголь и наркотики сразу после ДТП, чтобы убедиться в том, что пробы мочи не подменялись. Он также заявил, что обвиняемый отказался дать образцы своих волос и ногтей для исследования на наркотики, что затруднило работу следствия.

Теперь два уголовных дела в отношении Васильева объединены в одно. По словам следователя, будет проведена очная ставка с обвиняемым и владельцем угнанной машины.

Васильев отказался от дополнительного исследования на наркотики

Заявление недели от мэра Екатеринбурга: «Демократия закончилась»

Глава города Александр Высокинский устроил взбучку подчиненным и уволил сразу нескольких чиновников за неудовлетворительную работу по итогам года. Ответственность за провальную реконструкцию сквера за оперным театром возложена на начальника отдела капстроительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова. Анонсированы отставки ряда руководителей в МУП «Екатеринбургэнерго», которые не смогли в срок организовать подачу тепла в жилые дома. Кроме того, будет уволена начальница юридического отдела земельного комитета Наталья Турыгина, поскольку градоначальнику не нравится, как специалисты мэрии ведут судебную тяжбу по поводу капстроительства на участке проектируемой станции «Бажовская».

«Целый год мы с вами занимались демократией, демократия закончилась. Впредь руководители служб, допускающие подобные срывы, будут увольняться сразу», – пригрозил мэр на аппаратном совещании во вторник.

Тренд недели: финишная прямая к опросу по храму святой Екатерины

В воскресенье состоится первый в Екатеринбурге общегородской опрос в формате «мини-выборы». В избиркоме подробно рассказали, кто и как будет наблюдать за процедурой и подсчитывать голоса, а в мэрии ответили на обвинения в мобилизации бюджетников. Между тем, горожан начали заваливать агитацией, продавливающей только один вариант. По мнению политолога Сергея Мошкина, опрос нужен властям, чтобы легитимизировать площадку бывшего приборостроительного завода. Тем не менее, всем интересно, какая будет явка на опросе. В мэрии надеются, что придет около 30 тысяч человек. «Новый День» опросил горожан на улицах, чтобы узнать их мнение о предстоящем голосовании.

Екатеринбуржцы об опросе по храму

Фото недели: солдаты, «октябренок» и мэр на площади Обороны

В четверг в Екатеринбурге торжественно открыли площадь Обороны после реконструкции. Чиновников и депутатов встретили почетный караул и маскот Октябрьского района, для мероприятия даже согнали школьников. Мэр Александр Высокинский презентовал на площади новый амфитеатр для проведения «общественных сборов». Вероятно, это был намек, что площадь Обороны давно стала местом для митингов оппозиционеров, которых не пускают выражать недовольство в центре города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.19

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