Путин съездил в КНДР, ураган прошел по Москве, итоги «мирного саммита» лишились подписей – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Третья неделя июня была полна потрясений. Мощный ураган обрушился на Москву и область, унеся жизни двух человек. Владимир Путин побывал с визитом в КНДР, что заставило поволноваться не только Запад, но и Японию и Южную Корею. Неспокойно было и организаторам «мирного саммита» в Швейцарии, поскольку несколько стран отозвали подписи под итоговым документом мероприятия.

Стихия недели – ураган прокатился по Москве и области

Мощный ураган унес жизни двух москвичей. Еще 35 человек пострадали в столице, семь – в Подмосковье. Приливные дожди и сильный ветер с порывами до 22 м/с повалили сотни деревьев и незакреплённых конструкций, порвали провода электропередач. В результате в Москве повреждены 443 автомобиля, в Подмосковье – 124, порядка 270 населенных пунктов в области остались без света.

Поездка недели – Путин посетил КНДР

Президент РФ Владимир Путин нанес визит в Северную Корею, где его встречали как дорогого гостя: председатель КНДР Ким Чен Ын лично приехал за ним в аэропорт несмотря на ранний час. Делегации двух стран провели переговоры в расширенном составе, а позже лидеры поговорили с глазу на глаз. Ким Чен Ын заявил о начале периода «нового расцвета» в отношениях с Россией.

Стороны подписали договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», который вызвал панику на Западе. Белый дом призвал весь мир беспокоиться из-за документа, а в НАТО высказались об опасениях относительно развития ядерной программы КНДР.

Вопрос недели – Путин предложил вести СВО «до конца»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что планируемое Западом «стратегическое поражение» России на поле боя будет означать для страны потерю государственности.

«Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли нам идти до конца? Это элементарная формальная логика», – сказал Путин.

Отмена недели – три страны отозвали подписи под итогами саммита по Украине

«Мирный саммит» в Швейцарии остался одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели, поскольку сразу после публикации итогового документа некоторые страны отозвали свои подписи. 17 июня из списка исключили Ирак и Иорданию, которые сообщили организаторам о несогласии с положениями коммюнике. 18 июня стало известно, что Руанда тоже попросила исключить ее из числа подписантов. Таким образом, перечень участников, отказавшихся присоединиться к западной позиции относительно урегулирования конфликта на Украине, увеличился до 16 стран.

Атака недели – ПВО сбила более 110 украинских дронов за одну ночь

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Средства ПВО за одну ночь на 21 июня сбили 114 дронов над Крымом, Кубанью, Вологодской и Брянской областями. По данным МО РФ, украинские боевики запустили 117 БПЛА и сосредоточили основные усилия на Черноморском регионе. На Кубани в результате атаки один человек погиб, несколько пострадали.

Скандал недели – более 300 человек остаются в больницах из-за вспышки ботулизма

Врачи выписали из стационаров 15 пациентов, попавших в больницу с подозрением на ботулизм. Но под надзором врачей остался еще 301 человек, поймавшиq инфекцию в результате употребления некачественной продукции. 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Полиция и Роспотребнадзор изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. По делам о небезопасных услугах и организации нелегальной миграции задержаны четыре человека. Все материалы из региональных управлений СКР переданы в Центральный аппарат.

Пожары недели – пожары на нефтебазах в нескольких регионах вспыхнули после атак БПЛА

Несколько хранилищ нефти повреждены в результате атаки украинских дронов на регионы РФ. Утром 18 июня после взрыва дрона загорелась бочка с топливом на нефтебазе под Азовом в Ростовской области. Пожар набрал такую силу, что ликвидировать его смогли только 21 июня.

В ночь на 20 июня атака БПЛА привела к пожару на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее. К 06:00 огонь удалось полностью потушить. Еще один дрон стал причиной взрыва и пожара на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области. Ликвидировать открытое горение удалось только утром 21 июня.

Ответом на атаки украинских дронов на объекты российской энергетики стал групповой удар ВС РФ по энергообъектам Украины, которые питали производства оружия и военной техники.

Правило недели – мигрантов будут проверять на знание русского языка

Рособрнадзор ввел контроль владения русским языком у мигрантов, получивших соответствующий сертификат. Проверки будут проводить после сигналов с мест. Достаточно трех сообщений в квартал, чтобы иностранного гражданина проверили на знание языкового минимума.

© 2024, РИА «Новый День»

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