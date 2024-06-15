Мосбиржа попала под санкции, в Европе сменятся правительства, около 300 человек отравились в Дагестане – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Самой громкой новостью уходящей недели стали санкции США и Великобритании против финансового сектора России. Тревог добавила вспышка инфекции в Дагестане, затронувшая почти 300 человек. Спокойную жизнь в Европе перевернули выборы в Европарламент, кардинально изменившие направленность руководства в ряде стран. А самое громкое заявление касалось того, как вернуть мир в Россию и на Украину и даже в регион в целом, – Владимир Путин назвал условия для окончания конфликта.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль новые поселения в зоне СВО

Минобороны РФ регулярно сообщает о продвижении российских войск вглубь обороны противника. В начале недели бойцы группировки войск «Восток» освободили Старомайорское в Донецкой Народной Республике.

На следующий день военные сообщили об освобождении группировкой ВС РФ «Запад» еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации: Артёмовки Луганской Народной Республики и Тимковки Харьковской области.

Санкции недели – США и Великобритания внесли Мосбиржу в черный список

США ввели новые санкции против России, затронувшие также 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. Попавшая в черный список Мосбиржа остановила торги долларом и евро.

Великобритания поддержала американские санкции против «Московской биржи», НКЦ и НРД. Центробанк России решил проводить сделки с американской и европейской валютой на внебиржевом рынке и использовать отчеты и данные цифровых платформ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю. Также регулятор отменил утренние торги на Мосбирже на неопределенный срок.

Заявление недели – Путин рассказал, как урегулировать конфликт на Украине

Москва готова прекратить огонь в зоне СВО, если Киев начнет выводить войска из новых регионов РФ с учетом границ, в которых ЛДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Украины. Мирные переговоры начнутся сразу после согласия киевского режима оставить стране нейтральный статус и не претендовать на место в НАТО. Такие условия поставил для урегулирования конфликта президент РФ Владимир Путин.

Шок недели – ряд европейских лидеров лишился поддержки по итогам выборов в ЕП

По итогам выборов в Европарламент ряд партий из правящих коалиций лишился большинства. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов: в первом туре 30 июня, во втором – 7 июля.

После поражения партии премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо на выборах правительство страны уйдет в отставку. Глава кабмина доложил о ситуации королю бельгийцев Филиппу, который одобрил работу нынешних министров до утверждения нового состава.

Для партии канцлера ФРГ Олафа Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. Больше всего голосов набрал блок ХСС/ХДС – 30%, «Альтернатива для Германии» набрала 16%, а партия Шольца СДПГ – 14%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «позор Европы Макрона и Шольца» уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств.

Атака недели – ПВО сбила 87 дронов ВСУ над регионами России

В ночь на 14 июня средства ПВО России перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над пятью регионами России. Только над территорией Ростовской областей уничтожили семьдесят БПЛА.

ВС РФ помешали Киеву атаковать нефтебазу в Воронежской области. Обломки одного из сбитых дронов попали в резервуаров, но пожара не случилось, потому что ёмкость оказалась пустой и временно не использовалась.

Переговоры недели – Европа уговаривает Украину продолжить транзит газа

В марте Еврокомиссия объявила об отказе от транзита российского газа через Украину. Но уже в июне стало известно о переговорах руководства Евросоюза и стран Европы с Украиной о возможности пролонгировать договор о транзите голубого топлива. Брюссель настаивает, что закупки нельзя вести напрямую у России, а лучше закупать топливо у Азербайджана и транспортировать его по российским газопроводам.

ЧП недели – в Дагестане более 80 человек с инфекцией попали с больницу

Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована в Дагестане. Более 270 человек обратились с симптомами отравления за медицинской помощью в Буйнакске. В первый день в стационар поместили 35 человек, позже их число увеличилось до 84, включая детей. В больницах пришлось ставить дополнительные койки.

Специалисты Роспотребнадзора выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы в водопроводной воде. По данным эпидемиологического расследования, вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии произошел «подсос» от неорганизованных стоков, проходящих в непосредственной близости.

Ущерб недели – Украина лишилась 50% энергетических мощностей

Министерство энергетики Украины сообщило, что страна лишилась 50% вырабатывающих электроэнергию мощностей. Имеющихся запасов и мощностей недостаточно, чтобы пережить зиму в тепле и при свете. Граждан уже предупредили, что отключения тепла и света могут длиться до 20 часов в день. Энергетики добавили, что это не самый плохой вариант, поскольку до начала зимы могут выйти из строя и другие объекты энергосистемы.

© 2024, РИА «Новый День»

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