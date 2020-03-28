Коронавирус закрыл почти весь Екатеринбург, но это только кажется, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Никогда еще информационная повестка Екатеринбурга и окрестностей не была так близка к общемировой. И простые граждане, и власти проходят все психологические стадии отношения к коронавирусу, начиная от отрицания и заканчивая принятием.

Тема недели: власти против коронавируса

На этой неделе произошло то, чего еще никогда не было в истории Екатеринбурга: заседания заксобрания области и областного кабмина журналисты смотрели по интернет-трансляции. К заседающим их не пустили – из-за коронавируса. Губернатор рекомендовал не выходить из дома свердловчанам старше 65 лет – правда, это не касается врачей, работников непрерывных производств и продавцов продуктов питания и лекарств.

У школьников, отправленных на дистанционное обучение, появились проблемы: оказывается, у 70% детей нет технической возможности учиться дистанционно. У кого-то в школе – интернет слабый, у кого-то дома нет компьютера. В четверг вечером губернатор подписал указ о закрытии всех торговых центров, увеселительных заведений и других массовых мест скопления людей. Это связано с тем, что накануне, 25 марта, выступая с обращением, президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля – юрист пояснил нам, что это значит.

Есть и хорошие новости: в субботу днем свердловский штаб по коронавирусу объявил о первой выздоровевшей – пациентов с Covid-19 в ГКБ № 40 Екатеринбурга осталось 23.

Заявление недели: «Мы можем открыть шлюз экспресс-тестов хоть завтра»

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов заявил, что предприниматели заинтересованы в максимальном охвате тестированием своих сотрудников и готовы вкладывать в это деньги. «Мы знаем, где их (экспресс-тесты, – прим. ред.) найти, знаем, где найти финансы, и готовы облегчить нагрузку на медицинскую систему Свердловской области, взять ее часть на себя. Обеспечить диагностику сотрудников силами предприятия. Мы готовы закупать их достаточно быстро. Мы провели предварительные переговоры с поставщиками. Но пока мы не имеем права их использовать. Мы не раз обсуждали этот вопрос с Роспотребнадзором, а вчера направили официальное письмо, – рассказал Черепанов. – В принципе, мы видим, что нас слышат, что позиция Роспотребнадзора меняется, но есть всем понятные ограничения».

Видео недели: Екатеринбург. Новые реалии

С тех пор, как в Екатеринбурге стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом и власти объявили о принятии особых мер, в городе появились невеселые признаки нового времени.

Новая реальность

Треш недели: в горящем бараке погибли 7 человек. Подозревают поджог

В ночь на 26 марта сгорел старый деревянный дом на Омской, 91. Погибли 7 человек, позже, в больнице, от ожогов скончалась еще одна женщина. Соседка из дома напротив уверена, что это был поджог. «Сначала хлопки было слышно, как фейерверк. Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре. По слухам, кто-то из жильцов прыгнул со второго этажа. Одна девушка сама выползла, которая в реанимации сейчас. Остальных выносили», – вспоминает она. Возбуждено уголовное дело о поджоге и убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Люди сгорели ночью в бараке

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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