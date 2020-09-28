Регионы начали вводить ограничения по коронавирусу. Когда их ждать в Свердловской области?

Слухи о второй волне коронавируса на фоне небольшого роста заболеваемости становятся все тревожнее. Главный вопрос – когда в Свердловской области ожидать возвращения ограничительных мер – остается пока открытым. Однако постепенно регионы начинают ужесточать режим.

Так, в Москве на прошлой неделе обязали людей старше 65 лет и «хроников» не покидать свои дома, можно выходить только для получения медпомощи, в магазин, на прогулку с питомцем и ради занятий физкультурой. Также московским компаниям рекомендовали по максимуму переводить сотрудников на удаленку. Кроме того, в столице усилили контроль за соблюдением социальной дистанции, режима дезинфекции и других антивирусных мер. В Челябинске власти также предложили перевести на дистант сотрудников муниципальных и государственных учреждений. В Свердловской области на дистант пока уходят только образовательные учреждения – детские сады, школы, некоторые вузы. Планируется ли ужесточение мер на Среднем Урале, неясно. «Обо всех решениях оперативный штаб информирует представителей СМИ после их закрепления необходимыми документами», – ответили в оперштабе региона в ответ на запрос «Нового Дня», на подготовку этого ответа ушло больше трех суток.

При этом, стоит напомнить, что снятие ограничений в Свердловской области проходило по неочевидной схеме. Сначала федеральный оперативный штаб заявлял, что переходы к разным этапам послаблений возможны в зависимости от коэффициента распространения инфекции в регионе. Эти правила, где было сказано, когда разрешать прогулки на улице, когда открывать рестораны и фитнес, а когда – детские сады, были прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора. В Свердловской области же представители надзорного ведомства выступали против смягчения режима, однако власти региона снимали или не снимали ограничения, руководствуясь собственными соображениями.

Первые послабления начались в середине мая – тогда указом Свердловских властей стало официально разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. При этом заболевших в сутки было 104, днем ранее – 64, а еще за день до – 135. На тот момент в регионе были подтверждены шесть смертей от коронавируса.

Следующих существенных послаблений режима свердловчане дождались только 19 июня – тогда в Свердловской области разрешили работать косметологам, визажистам, массажистам, а также сняли запрет на продажу алкоголя после 19:00. Причем тогда динамика уже существенно изменилась, в сутки в течение долгого времени регистрировалось более 200 заболевших. По данным на 19 июня, их было 254. В этот же день умерли четверо, а всего в списке жертв насчитывалось 64 человека.

К 1 июля в Свердловской области ввели еще одно послабление, правда, оно коснулось только областного центра – в Екатеринбурге открыли летние веранды кафе и ресторанов. Тогда статистика, на время было пошедшая на спад, когда в сутки регистрировали меньше 200 заболевших, как раз снова пошла в рост. 1 июля диагноз Covid-19 подтвердили у 256 человек. Умерли за сутки шестеро, а всего – 101 человек.

Но послабления продолжились. Так, 20 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил концерты на открытом воздухе и массовые занятия спортом на свежем воздухе. Статистика при этом не менялась – по-прежнему в день регистрировали более 250 новых заболевших, а несколькими днями перед принятием решения о массовых мероприятиях за сутки подтвердили диагноз сразу у 349 человек. Смертельные случаи продолжались – их число к 20 июля выросло до 195.

К началу августа ситуация начала успокаиваться, число ежедневно регистрируемых пациентов с подтвержденным ковидом стало снижаться и ушло за отметку в 200 человек в день. Так, 10 августа, когда в Екатеринбурге разрешили групповые занятия в фитнес-центрах, открыли аттракционы и увеличили число зрителей на массовых мероприятиях до 30%, в регионе было 179 новых заболевших, но при этом десять новых смертей (всего на 10 августа умерли 337 человек).

В течение августа послабления продолжались. Так, 17 числа в Свердловской области разрешили работать ресторанам в обычном формате, стали возможны групповые экскурсии с числом участников до 20 человек, открылись детские сады. В этот день был зарегистрирован 141 случай заражения, к этому моменту в списке жертв коронавируса числились 374 человека.

Еще несколько дней спустя – 28 августа – губернатор разрешил работать на полную мощность детским садам и школам. К этой дате число заболевших за сутки действительно сократилось до майских значений, когда люди еще соблюдали социальную дистанцию, масочный режим и другие меры предосторожности. 28 августа был зарегистрирован 121 случай заражения. Число умерших от коронавируса выросло до 441 человека.

К 9 сентября в Свердловской области разрешили открыть театры и кинотеатры, правда, с неполной загрузкой. Динамика прироста новых заболевших сохранилась – на уровне 110-120 случаев в сутки, вирус унес жизни 495 человек.

По состоянию на сегодня, 28 сентября, в Свердловской области подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у 146 человек. Регион находится по этому показателю на девятом месте в стране. Всего с начала распространения Covid-19 заразились 28 862 человека, умерли – 592 человек. При этом, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, коэффициент распространения инфекции в Свердловской области вырос – с 645,3 случаев на 100 тысяч населения до 667. В новом указе губернатора региона не говорится о введении каких-либо ограничений, по крайней мере, пока.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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