150 рублей для пенсионеров, взрыв газа на Уралмаше и депутат без наказания: итоги недели за три минуты

РИА «Новый День» представляет итоги минувшей пятидневки с обзором самых важных и интересных событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Коротко о том, что произошло за эту неделю.

В политике

Губернатор Евгений Куйвашев впервые провел прямую линию, получил 12 тысяч вопросов от жителей и сразу же раздал поручения подчиненным. В области вовсю идет подготовка к большим парламентским выборам. На участках установили более 3200 видеокамер для трансляции трехдневного голосования. Видеонаблюдение будет не для всех, но на него потратили десятки миллионов рублей. Партия и кандидаты набирают наблюдателей, соревнуются в агитации и сдают последние финансовые отчеты в избирком. Кстати, не все кандидаты в Госдуму честно отчитались об имуществе и ценных бумагах. И, наконец, подтвердилась информация, что пенсионерам на выборы подарят аж по 150 рублей. Все для того, чтобы пожилые граждане пришли на участки и проголосовали.

В Екатеринбурге

На Уралмаше в квартире жилой девятиэтажки взорвался газ. Пострадал жилец квартиры – 30-летний мужчина. Он жил с мамой, ее в момент ЧП дома не было. Соседи рассказывают, что семья была неблагополучной, взрослый сын пил и ссорился с матерью. После взрыва дом осмотрели специалисты. Так как повреждения несущих конструкций не было, людям разрешили вернуться в свои квартиры в тот же день.

В суде

Обвиняемый в убийстве депутат Александр Коркин избежал ограничения свободы, так как истек срок давности наказания. Но он должен выплатить моральную компенсацию вдове погибшего бизнесмена, которого случайно застрелил на охоте. Родственники убитого недовольны решением и будут подавать апелляцию в Конституционный суд.

В обществе

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 73,4%. Почти треть этих случаев может быть не выявленным ковидом, отмечает известный врач Александр Соловьев. На карантин из-за Covid-19 уже ушли 12 классов в 8 школах, и, вероятно, тенденция сохранится. На этой неделе Свердловская область обновила рекорд смертности от коронавируса – за сутки от болезни скончались 37 человек. В торговых центрах начинается массовая вакцинация еще и от гриппа.

В культуре

Долгожданный фестиваль Ural Music Night состоится в конце сентября, либо в начале октября. Но организаторы поменяют формат. Концерты будут в закрытых помещениях, а для посетителей сделают предварительную регистрацию. Точная дата фестиваля все еще неизвестна, все зависит от эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

Ученые: прививка в 11 раз снижает риск смерти от Covid-19. / «Автомобилист» обыграл в гостях минское «Динамо». / Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»