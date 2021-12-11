Итоги недели: протесты, антипрививочники в ЗакСо и повышение прожиточного минимума

РИА «Новый День» подводит краткие итоги прошедшей недели, которая оказалась богата на скандалы. Общественность бунтует и собирается на митинги, а СМИ пытаются добиться равноправия среди журналистов.

Протесты

Общественники Екатеринбурга выступили против строительства рекреационного комплекса «Баден-Баден» на Шарташе, так как это нарушит экосистему и превратит озеро в болото. Как итог: активисты и застройщики к компромиссу не пришли, общественники требуют переноса стройки в другое место.

Завтра, 12 декабря, в городе пройдет три общественных демонстрации: экологический пикет, пикет против QR-кодов и митинг в поддержку общества «Мемориал» (признано иноагентом).

Covid-19

Заболеваемость ковидом в Свердловской области постепенно снижается. Это объясняют тем, что в регионе привито 65% взрослого населения. В связи с этим теперь в салоны связи можно ходить без QR-кода, а для несовершеннолетних вновь открыты торговые центры. А еще жители Екатеринбурга «потеряли» вакцину «Ковивак», которую завезли, но прививать ей не стали.

Волнения в заксо

Антипрививочники пришли к депутатам Заксо возражать против принятия федерального законопроекта о QR-кодах. Журналистов на заседания пускали выборочно, поэтому те, кого не пустили, написали открытое письмо в Законодательное собрание. Но там вместо разъяснения ситуации потребовали извинений.

Принятие же закона свердловские депутаты одобрили.

Экономика

Депутаты свердловского заксобрания приняли проект областного бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Также екатеринбургские депутаты гордумы утвердили проект городского бюджета в первом чтении. А еще на Урале с 1 января 2022 года поднимут МРОТ и прожиточный минимум.

Суды

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия подали апелляцию на приговор, согласно которому тот должен отбыть в колонии общего режима 3,5 года.

Здоровье

Педиатр рассказала, что 5-6% детей болеют ковидом и гриппом одновременно, советы для родителей – что делать в этой ситуации. А психотерапевт пояснил, почему люди верят в заговор QR-кодов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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