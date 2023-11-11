Мизерные оклады в детсадах, новый облбюджет и аномальные природные явления: итоги недели РИА «Новый День»

На этой неделе жителей Екатеринбурга в очередной раз поразил размер оплаты труда в детских садах: оклад нянечек подняли до 7045 рублей, воспитателей – до 9874 рублей. При этом средняя зарплата в городе выросла до 83 тысяч рублей. Кроме того, горожане активно обсуждали северное сияние, аномальное тепло и подготовку к Новому году. Эти и другие темы – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Цифра недели: 7045 рублей – оклад няни в детсаду

На этой неделе мэрия Екатеринбурга увеличила минимальные оклады сотрудникам детсадов. Несмотря на это, они остаются мизерными. Например, оклад младшего воспитателя – всего 7045 рублей, воспитателя – 9874 рубля, шеф-повара – 9225 рублей. Конечно, итоговая зарплата в детсадах выше, но проблемы дефицита кадров она не решает: в городе не хватает 300 воспитателей и 700 нянечек.

На этом фоне насмешкой прозвучал отчет городской администрации о средней зарплате в Екатеринбурге: в 2023 году она составляет 83 тысячи рублей, а к 2026 году превысит 100 тысяч рублей в месяц.

Бюджет на 2024 год: проект одобрен

Еще одна цифра: доходы свердловского бюджета в 2024 году составят 407,6 миллиарда рублей, расходы – 423 миллиарда рублей. Именно в таком виде проект областного бюджета на этой неделе одобрил комитет Свердловского заксобрания. Депутаты приняли доклад министра финансов Александра Старкова без вопросов, на все ушло около 20 минут. На что будет направлено больше всего денег, можно посмотреть здесь.



Тренды: аномальные явления

Текущая неделя началась в Свердловской области с северного сияния. Его было видно даже в центре Екатеринбурга, что бывает крайне редко. Такое явление можно назвать аномальным.

Погода в начале ноября в Екатеринбурге преподносит сюрпризы: после обильных снегопадов пришло резкое потепление с дождями, а дневные температуры держатся на аномально высоком для данного времени года уровне. Из-за этого всю неделю на дорогах были то лужи, то гололед, что существенно осложняло передвижение по городу. Мокрый дождь со снегом и гололед ждет нас и в выходные. Спасатели просят свердловчан по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходов – не торопиться и внимательно смотреть под ноги.

Подготовка к Новому году

Екатеринбург продолжает готовиться к Новому году. Строительство ледового городка на площади 1905 года должно начаться уже 13 ноября. Сначала будут вестись работы, для которых лед не требуется. Обычно к строительству скульптур из снега и льда приступают после 1 декабря, к этому моменту лед должен встать.

Ледовый городок в этом году проработает всего 17 дней – с 29 декабря по 14 января. При стоимости контракта на строительство 24,25 миллиона рублей один день работы главной городской елки обойдется в полтора миллиона рублей. Кстати, в этом году в новогодние праздники на площади 1905 года будут не только детские представления, но и концерты для взрослых. Программу представят позже.

Еще одна новогодняя новость: поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 25 ноября. Праздничный состав с ретропоездом во главе простоит на вокзале весь день, желающие смогут прийти и посмотреть на него. Но попасть внутрь уже не получится: все билеты раскупили.

Видео недели: «надгробную» плиту на Плотинке начали переделывать

В Екатеринбурге сегодня начали менять плиту, которую установили на Плотинке в честь 300-летия города. Многим горожанам она напоминала надгробную, поэтому облик каменной карты изменят.

С «надгробия» убирают даты

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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