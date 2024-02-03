ДТП с хоккейной командой, приговор убийце медбрата и предсказание на весну – итоги недели РИА «Новый День»

ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду, стало темой уходящей недели. В аварии погибли четверо, в том числе – двое бойцов СВО и тренер юных хоккеистов. Кроме того, суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве медбрата в Березовском, туристов не выпустили в Турцию из-за сомнительной ошибки в паспорте, а ежиха Карри дала прогноз на весну. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: ДТП с хоккейной командой

Эта неделя началась с трагедии на трассе возле поселка Верх-Нейвинский. Автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр-2008» в Новоуральск с игр в Челябинске. На дороге у автобуса лопнуло колесо, его выбросило на встречку, где автобус смял Citroen. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Тренер хоккеистов, который ехал в автобусе, умер чуть позже в машине скорой помощи. Двоих подростков 15 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Оказалось, что в Citroen ехали двое молодых мужчин, которые совсем недавно вернулись с СВО. Один из них приобрел квартиру в Екатеринбурге, и они отправились на сделку. Вместе с ними в машине погибла риелтор.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Фигурантом стал 54-летний индивидуальный предприниматель из Новоуральска, который владеет автотранспортным предприятием. Кроме того, обвинение предъявили 60-летнему водителю автобуса за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц. По версии следствия, мужчина превысил скорость. Обоих – Евгения Лобова и Игоря Миненко – арестовали до 28 марта.

Треш недели: подростку проломили череп из мести за девушку

Еще одной из обсуждаемых тем стала подростковая разборка с невероятной жестокостью. 14-летняя школьница в Екатеринбурге подговорила своих друзей избить своего бывшего, 16-летнего парня. Его выманили на встречу, отправив сообщение в телеграме от незнакомой симпатичной девушки. Когда юноша пришел в назначенное место, его отвели на 13 этаж дома, где жестоко избили со словами «это тебе за Аню».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что конфликт произошел «на бытовой почве».

На следующий день представитель ГУ МВД по Свердловской области рассказала, что в целом уровень преступности среди несовершеннолетних снижается. По официальным данным, за весь 2023 год было зарегистрировано 1081 преступление, что почти на 30% меньше, чем годом ранее.

Приговор недели: убийцу медбрата посадили на 17 лет

В Свердловском областном суде на этой неделе огласили приговор 66-летнему Геннадию Казакову, который признан виновным в убийстве медбрата Степана Шабурова в Березовском. Подсудимый приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Казакова по 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля 2023 года. Степан Шабуров приехал на вызов. Дверь долго никто не открывал, а когда пьяный хозяин открыл, он сразу ударил 28-летнего медбрата в грудь ножом. У погибшего медика остались жена и двое маленьких детей.

Абсурд недели: таможенники не выпустили туристов на отдых из-за исторической неточности

Любители путешествий по всей России на этой неделе обсуждают случай в Кольцово. Жительница Екатеринбурга, а также ее мать и дочь не смогли выехать в Турцию из-за принципиального сотрудника пограничной службы. У женщины в загранпаспорте было указано место рождения – город Екатеринбург, однако она родилась в 1980-е, когда город назывался Свердловском. Посчитав это ошибкой, пограничник изъял у женщины и заграничный паспорт, и российский – в котором тоже местом рождения значился Екатеринбург. Таким образом екатеринбурженка потеряла около полумиллиона рублей, заплаченных за несостоявшийся тур. Юристы считают, что в подобных случаях ответственность должны нести органы, которые выдают документы, а никак не туристы.

Прогноз недели: какой будет весна

2 февраля в Екатеринбургском зоопарке традиционно гадали на весну. Ежиха Карри сделала неутешительный прогноз: согласно ее выбору, весна наступит еще нескоро и будет прохладной и снежной.

Какой будет весна

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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