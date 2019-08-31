Увольнения врачей, митрополит в суде и оппозиция, которая не смогла: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя летняя неделя на Среднем Урале выдалась очень напряженной. Против ужасных условий работы начали протестовать врачи – в Нижнем Тагиле они уволились, в Качканаре добились от руководства отмены оптимизации. Как оказалось, учителя также взяли курс на массовые увольнения. В Екатеринбурге же случился бунт православных, причем несогласованный, из-за чего в суд пришел митрополит Кирилл, правда, в качестве стороны поддержки. Главной политической новостью стал «слив» эсеров в попытке снять Шипулина с выборов. А толику грустного юмора внесли подрядчики мэрии Екатеринбурга, чьи труды смыл небольшой дождик.

Тема недели: массовые увольнения врачей и учителей

О массовом увольнении врачей в Нижнем Тагиле стало известно на прошлой неделе, но уже с понедельника ситуация получила развитие. В Тагил отправили «вахтовиков» из Екатеринбурга – врачам пообещали до 150 тысяч рублей в месяц . Свою позицию озвучил Кремль – оперативнее, чем местные власти. " Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти », – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А после этого заявления министр здравоохранения области Андрей Цветков вышел из отпуска и отправился в Нижний Тагил. К вечеру комментарии дал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В его версии во всем виноваты главврачи (кстати, их уже отстранили ).

Ситуация с врачами в Тагиле

К слову, Песков позже еще раз назвал виновных – региональные власти . Правда, аховая ситуация с медициной во многих регионах , к примеру, в Пятигорске уволилось все отделение травматологии, во Владимире – 12 медсестер. Политологи говорят, что это общенациональная проблема .

На Урале о проблемах заявили не только медики Тагила. В больнице Качканара решили объединить родильное и гинекологическое отделения, медики более месяца пытались достучаться до чиновников и объяснить, почему этого делать нельзя. После истории с нижнетагильскими хирургами они записали обращение к Владимиру Путину. В тот же день главврач отменил собственный приказ об оптимизации. О том, в каких условиях им приходится работать, медики рассказали нашему корреспонденту .

Медики Качканара о зарплатах и об оптимизации

Отдельно стоит упомянуть позицию депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Балыбердина, который избирался от Нижнего Тагила и начинал как профсоюзный деятель и защитник прав трудящихся. Он назвал врачей саботажниками .

Но и это не все. На массовые увольнения пошли учителя . В Екатеринбурге в двух образовательных учреждениях произошли массовые увольнения учителей. Так, 16 педагогов ушли из лицея № 3, а из гимназии № 108 – десять преподавателей. Родители школьников взволнованы, что их детей некому будет учить, если учителя решат вдохновиться примером врачей из Нижнего Тагила и начать массово увольняться и из других образовательных учреждений. Сами педагоги обсуждают эту тему в соцсетях, отмечая, что работают за 30-40 тысяч с постоянными переработками.

Скандал недели:православный хеппенинг и суд

Православная общественность взбунтовалась против «Супрематического креста» – Покрас Лампас должен был приехать в Екатеринбург в понедельник, дать пресс-конференцию и обновить работу. Но в воскресенье православные устроили акцию протеста на Уралмаше , которую назвали хеппенингом. Не все были настроены дружелюбно, один мужчина прямо заявил: «Все надо закрасить в один цвет. Я тоже могу тут устроить арт-объект! Измажу кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов, здесь такой будет арт-объект. Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму». И художник передумал приезжать в Екатеринбург и восстанавливать работу.

Скандал по поводу «Супрематического креста»

Не впечатлились хеппенингом и правоохранители – и в четверг задержали православную активистку Оксану Иванову как предполагаемого организатора акции. Затем ее отвезли в суд .

Православную активистку привезли в суд

Самое интересное происходило в ожидании заседания, пока судья изучал документы. Поддержать активистку приехали многие известные личности и даже митрополит Кирилл. «Давно я не был в судах», – отпустил он ремарку. Однако же суда не состоялось. В материалах дела нашли нарушения и отдали полицейским исправлять их. Активистку отпустили .

И на этой же неделе начался суд над участником другой протестной акции – против храма в сквере. Станислава Мельниченко обвиняют в том, что он «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-группы полиции Екатеринбурга Евгения Крюкова.

Полицейский в тот день действительно был в сквере и вел видеосъемку происходящего с помощью хэндикама, но был не в форме, а в штатском. Полицейский в суде уже представил свою версию этой истории . Мы вели онлайн трансляцию.

Заявление недели: за Шипулина попросили спортсмены

Кандидат в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Алексей Коровкин отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу о снятии с выборов своего конкурента из «Единой России» – звездного биатлониста Антона Шипулина. Решение, пояснили в партии, было принято из-за коллективного обращения «ряда заслуженных спортсменов Урала и России». « Мы не сутяжники . Если он (Шипулин) действительно продал иностранные акции, остальное не так важно. Я против того, чтобы лишать людей выбора. Главной целью моей избирательной кампании было не судиться с Шипулиным, а привлечь внимание к проблеме здравоохранения на севере Урала», – заявил Коровкин.

Фото недели: испорченная детская площадка

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский торжественно перерезал красную ленточку в сквере первых строителей МЖК, его открыли после ремонта. А уже к утру горожане заметили дефекты на той части площадки, где установлены горки . Вечером покрытие пришлось снимать, оно буквально развалилось. В пресс-службе администрации города корреспонденту РИА»Новый День» объяснили, что покрытие испортилось «в связи с погодными условиями» – в Екатеринбурге несколько дней моросил дождь – а подрядчик нарушил технологию работ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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