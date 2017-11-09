Итоги опроса: 70% за создание Малороссии

Большинство читателей РИА «Новый День» высказались за создание Малороссии на востоке Украины. «Да, давно пора» считают 70,58% респондентов (4920 голосов). Против, опасаясь обострения конфликта, высказались 12,77% (890).

Опрос относительно перспектив Малороссии проходил с середины июля – после того как глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об учреждении нового государства, которое в перспективе должно заменить собой Украину. При этом он подчеркнул, что «государство Украина в том виде, в котором было, не подлежит восстановлению».

Спустя некоторое время Захарченко пояснил, что ключевой идеей был запуск дискуссии относительно возможного будущего Украины, в рамках которого всем гражданам во всех регионах страны будет комфортно жить в одном государстве. Особо подчеркивалось, что в настоящее время не существует табуированных тем в рамках подобной дискуссии, и это в итоге должно привести к компромиссному варианту переучереждения Украины.

Эксперты по-разному оценили проект создания Малороссии. Так, крымский писатель Сергей Юхин предположил, что он может стать мирной альтернативой будущего развития страны в противовес нынешним милитаристическим перспективам, но само название «Малороссия», по его оценке, явно неудачное.

Помощник президента РФ Владислав Сурков посчитал полезной идею «воображаемого государства Малороссия», но при этом уточнил, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов увидел в этой идее попытку освободиться от минских договоренностей и актуализировать тему Донбасса. «Ну неожиданно, конечно же, хотя мы втайне чего-то вроде этого ждали», – прокомментировал он тогда ситуацию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.17

«Кидает на деньги и пропадает». На рынке рекламы появился уральский Остап Бендер (ФОТО). / Туман в Подмосковье: шесть самолетов не смогли приземлиться в «Домодедово». / В метро Москвы схватили нервного юношу с компонентами взрывчатки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»