Смерть Крапивина, карантин в школах и суд над «уктусским стрелком» – итоги недели РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги первой недели осени. Даже несмотря на эмоции первоклассников, впервые отправившихся на учебу, она вышла мрачной. Скончался писатель Владислав Крапивин. В области, как и во всей России, вспомнили жертв трагедии в Беслане. Об этих и других знаковых событиях – в еженедельном обзоре агентства.

Событие недели: скончался Владислав Крапивин

В возрасте 81 года после тяжелой болезни скончался писатель Владислав Крапивин . В июле его положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, и его отправили на КТ, которое показало поражение легких и пневмонию. Крапивина три недели лечили от коронавируса, не обращая внимания на другие симптомы. В итоге, по словам родственников, 7 августа Владислава Крапивина выписали, но домой он вернулся в более плохом состоянии, чем до госпитализации – он не мог сам вставать и говорить. Приходившие на дом врачи подозревали последствия инсульта, после огласки истории в СМИ его снова положили в больницу, теперь уже в первую областную – но спасти Владислава Петровича не удалось.

Мы собрали воспоминания его коллег, друзей и почитателей . Руководитель отдела культурно-массовых коммуникаций СОУНБ им. В.Г. Белинского Елена Соловьева опубликовала авторскую колонку .

3 сентября прошло прощание с писателем, в храме спели гимн «Каравеллы». Проститься с Командором, как называли его ученики и поклонники его таланта, пришли несколько сотен человек . В честь Крапивина в Екатеринбурге назовут улицу .

Прощание с Владиславом Крапивиным

Тема недели: 1 сентября

С началом сентября дети по традиции пошли в школу – несмотря на пандемию, обучение решили начать в очном режиме. Линейки запретили, но и первоклашки, и ребята постарше все равно шли в школу с цветами . Потоки разделили, дети разных возрастов попадали в школу через разные входы, всем замеряли температуру. Впрочем, от толп избавиться не удалось даже в День знаний, а уже со 2 сентября у школ выстраивались настоящие очереди . И на второй день учебы стало известно о закрытии школы на Сортировке на карантин . На следующий день выяснилось, что на карантине находятся две школы полностью и два класса в других школах .

К слову, закрылись не только школы. Роддом больницы № 40 в очередной раз закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников. Женщин отправили в другие медучреждения. Но официально оперштаб заявил, что это плановая профилактика .

С 1 сентября начался учебный год и для студентов. Как оказалось, из-за пандемии талантливые выпускники школ отказались от вузов Москвы и остались в Екатеринбурге . Все вузы в Екатеринбурге заработали очно, но для будущих медиков есть некоторые ограничения. Студентов старших курсов Уральского государственного медицинского университета будут снимать с занятий, чтобы они ставили жителям области прививки от гриппа . А практика студентов медицинского университета по-прежнему будет проходить в смешанной дистанционно-очной форме . Старшекурсников, которые в прошлые годы обучались на базе клинических больниц Екатеринбурга, пока не пустят в лечебные учреждения, принимающие больных с Covid-19.

Фото недели: память о Беслане

3 сентября Россия вспоминает трагедию в Беслане. Памятные мероприятия прошли и в Екатеринбурге . Официально на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялась торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, без упоминания Беслана.

1 сентября 2004 года в школу № 1 города Беслана (Северная Осетия) ворвались террористы, захватив более тысячи заложников – детей, их родителей и близких, учителей. Переговоры не принесли результатов . Террористы отказались от предложений обменять заложников-детей на взрослых и предоставить им коридор для прохода в Ингушетию и Чечню. В течение двух дней бандиты удерживали заложников в заминированном здании школы. В пятницу, 3 сентября, наступила трагическая развязка. В 13:05 в спортзале прогремел взрыв, бойцы спецназа начали штурм и взяли школу под свой контроль , началась перестрелка, около 30 бандитов были убиты. При штурме погибли 338 заложников, в том числе – 156 детей .

Видео недели: суд над «уктусским стрелком»

В Свердловском облсуде стартовал процесс по делу Алексея Александрова , которого следователи считают виновным в убийстве двух девушек на Уктусе. На процесс пришли их мамы, они настаивают на том, чтобы к обвиняемому применили самую жесткую меру наказания. Одна из них, Татьяна Кузнецова, рассказала журналистам перед заседанием, что на винтовке Александрова, из которой предположительно было совершено убийство, был лазерный целеуказатель, а оружие дало три осечки. Отец Александрова – Александр Могильников – заявил, что его сына вынудили дать признательные показания . Что еще говорилось в суде, смотрите на видео.

Начался суд над «уктусским стрелком» Александровым

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.20

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