Цветочный пиар, гололед и вакцинация от коронавируса в ТЦ – итоги недели от РИА «Новый День»

Власти Свердловской области намекнули на скорое снятие ограничений по коронавирусу, при этом успешно используя пандемию как предлог для запрета любых митингов и оппозиционных уличных акций, а еще – для оправдания некачественной уборки городских улиц. Обо всех важных и интересных событиях в минувшую неделю – в традиционном обзоре нашего агентства.

Тренд недели: коронавирус уходит

Статистика по заболеваемости Covid-19 в Свердловской области вернулась к показателям октября, когда только начиналась вторая волна пандемии. За семь дней в регионе заболел 1591 человек, выздоровел – 1671, скончался 81 пациент. На Среднем Урале привились препаратом «Спутник V» более 100 тысяч человек, а к марту власти обещают открыть мобильные пункты вакцинации в торговых центрах. На этом фоне начались обсуждения, когда будет отменен масочный режим. Уральский полпред Владимир Якушев заявил, что этот вопрос будет рассмотрен только после пяти недель отрицательной динамики по коронавирусу. Вице-губернатор Павел Креков был более осторожен в прогнозах, по его словам, свердловчане смогут снять маски в июне-июле 2021 года. Начинает раскачиваться и туристическая отрасль. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово после долгого перерыва запустили чартеры на турецкие курорты – первый самолет улетел с полной загрузкой. Свердловское правительство рассчитывает провести «Иннопром» в привычном формате и строит планы на увеличение потока туристов уже этим летом.

Тема недели: митинговать нельзя, возлагать цветы можно

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в области, министерство общественной безопасности продолжает запрещать любые массовые мероприятия в Екатеринбурге под предлогом коронавируса. На этой неделе отказы в проведении митингов 23 февраля получили КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Тогда первые две партии вместо акций анонсировали возложение цветов к военным памятникам в День защитника Отечества. Политологи оценивают такую подмену как весьма слабый ход с точки зрения предвыборного пиара – но разнарядка пришла, значит, делать надо. Следом за системными оппозиционерами цветочный патриотизм решила проявить «Единая Россия». Но свердловские единороссы уверяют, что никакой массовости не будет – каждый партиец сам решит, к какому мемориалу и в какое время он понесет цветы. «Яблоко» заявляло на 27 февраля шествие в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. После отказа МОБ партия подала в суд, но там прогнозируемо проиграла дело. Впрочем, «яблочники» нашли элегантный выход из ситуации: председатель реготделения Максим Петлин сообщил в соцсетях, что он придет на «вахту памяти» Немцова 27 февраля, указав место и время. При этом никаких призывов его сообщение не содержит.

Фото недели: бесплатная вакцинация от коронавируса в торговом центре

В среду в торговом центре «Дирижабль» от коронавируса привились более 400 человек. Люди занимали очередь с утра, в итоге около мобильного пункта образовалось толпа, в которой трудно было соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее, те, кто бесплатно получил прививку, остались очень довольны. Многие свердловчане отмечают, что оставляли заявки на вакцинацию в поликлиниках и на «Госуслугах» еще в январе, но до сих пор не получили приглашения.

Видео недели: улицы Екатеринбурга превратились в каток

В травмпунктах Екатеринбурга с конца января очереди, каждый день к врачам обращаются сотни человек. Виной всему гололед на тротуарах, который не счищают коммунальщики. «Новый День» заснял, как пешеходам приходится в буквальном смысле рисковать здоровьем, передвигаясь по центру города. В мэрии Екатеринбурга оправдываются тем, что в ДЭУ не хватает работников, а уборкой снега и льда на придомовых территориях должны заниматься дворники из управляющих компаний. Еще хуже ситуация на автомобильных дорогах. По данным ГИБДД, число аварий в первой половине февраля выросло вдвое.

Улицы Екатеринбурга превратились в каток

Визит недели: «строительный» вице-премьер РФ инспектировал ЕКАД

В пятницу в Екатеринбург прилетел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с полпредом Якушевым и губернатором Куйвашевым он осмотрел участок строительства ЕКАД, на который только в прошлом году было выделено более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вице-премьер пообещал, что закольцованная автодорога будет завершена к 2023 году, к 300-летию уральской столицы. Кроме того, федеральный чиновник побывал на стройке объектов Универсиады и оценил развитие новых микрорайонов Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.02.21

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