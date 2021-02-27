Итоги недели от РИА «Новый День»: мороз, ОМОН и геи (ФОТО, ВИДЕО)

Заканчивается февраль, ставший самым холодным на Урале за последние 35 лет. Многие события недели были связаны именно с морозами – сети не выдерживали нагрузку, из-за чего люди оставались без воды, отопления и света. Среди других важных новостей: очередной ночной визит ОМОНа в Среднеуральский женский монастырь, скандальные выступления депутатов и абсурдные ситуации с массовыми акциям. Об этом и других ключевых событиях короткой недели – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Тема недели: мороз и коммунальные проблемы

В Свердловской области стоят аномальные морозы. Если для южной части региона холодная погода в феврале не такая уж редкость и повторяется примерно раз в пять лет, то для северных районов зима действительно была суровой. В январе и феврале температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-7 градусов, такие периоды повторяются один раз в 25-30 лет. Такой же холодный февраль метеорологи регистрировали только в 1985 году .

В Екатеринбурге были проблемы с общественным транспортом : трамваи не ходили из-за обрыва проводов, автобусы не смогли завестись. В некоторых районах области не выдержали коммунальные системы. Поселок Студенческий под Белояркой 23 февраля остался без света , из-за этого выключилась котельная, ее перезапустили, но возврат тепла в дома растянулся, к 26 февраля отопление подключили во все многоквартирники, но несколько частных домов еще оставались без тепла. А в Нижних Сергах более тысячи человек остались без холодной воды из-за промерзания водопровода. Тем не менее, в МЧС заявили: Свердловская область пережила сильные морозы без крупных ЧС .

Событие недели: обыски в Среднеуральском женском монастыре

ОМОН заблокировал въезд в монастырь

В четверг, 25 февраля, Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумену Сергию на три месяца. А в ночь на 26 февраля ОМОН снова нагрянул в Среднеуральский женский монастырь. Искали келейника бывшего схиигумена отца Силуана (в миру Андрей Кузнецов), который подозревается в убийстве трех человек в 2001 году. Как минимум летом 2020 года он попал в видеосюжеты журналистов, но пришли за ним почему-то только сейчас. Причем взять не удалось – монах скрылся. Зато на территорию монастыря после этого приехал митрополит Евгений .

Заявления недели: о Русской республике, геях и «этой штуке»

В гордуме Екатеринбурга состоялась встреча с председателем комитета по законодательству Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым, посвященная нововведениям в российском правовом поле за последние два года. Алексей Мещеряков , депутат ЕГД, предложил ужесточить ответственность за гей-пропаганду. Он заявил, что нужно наказывать СМИ, которые пишут про представителей ЛГБТ. «Как, на ваш взгляд, остановить распространение содомии в нашем обществе?" – спросил Мещеряков. Парламентарий Госдумы ответил на это, что у нас, конечно, не гитлеровская Германия, но если хочется чего-то запретить, то можно подумать над вариантами.

Далее пожелание высказал депутат Александр Колесников : он предложил создать «Русскую республику» по аналогии с национальными республиками в составе Российской Федерации, включив в нее 46 областей и три города федерального значения. Крашенинников затею не поддержал.

Сам Крашенинников в ходе своего выступления отвесил две примечательные реплики. Во-первых, комментируя возвращение Краснознаменной группы, он заявил: « Мне нравилась эта штука . Я какое-то время проживал в Екатеринбурге и помню, туда и туристы ходили, и молодожены». А во-вторых, главный юрист России прокомментировал, как пишутся законы, по которым людей потом судят – отметил, что законодательство в будущем можно «отшлифовать» , если возникнут спорные ситуации.

Абсурд недели: вахта памяти Немцова

По ежегодной традиции 27 февраля проходят мероприятия памяти Бориса Немцова. В этом году Министерство общественной безопасности запретило митинг , сославшись на коронавирус. Чиновники предложили почтить память политика как-нибудь потом, когда пандемия закончится. При этом 23 февраля «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР массово возлагали цветы к памятникам.

Оппозиционеры в итоге решили поступить также – просто принести цветы, выразив надежду, что «правоохранительные органы не станут отбирать цветы и тушить свечи ». А к отрабатывающему на кладбище приговор по делу «Открытой России» Максиму Верникову даже приехал полицейский .

Но в итоге все прошло спокойно. Горожане и представители оппозиции несли цветы, полицейские наблюдали со стороны и не вмешивались.

Фото недели: шифер сквозь лобовое стекло автомобиля

Во время ремонта кровли в доме на улице Набережной в Каменске-Уральском случилось ЧП. Там с крыши сорвался большой кусок шифера, который рухнул прямо на припаркованный под окнами дома автомобиль Lada Kalina . По счастью, никого в этот момент в машине не было, кусок кровельного материала упал так, что пробил лобовое стекло и прорезал салон. Как оказалось, в этом доме с середины декабря Фонд капремонта меняет кровлю. Подрядчик должен компенсировать затраты автомобилисту.

Коронавирусные сводки: уровень заболеваемости снижается

Последние дни в Свердловской области уменьшается ежесуточное количество заболевших коронавирусом, по официальной статистике, их в эти дни менее двухсот . Да и в целом, последний месяц уровень заболеваемости падает, хотя власти стращали ростом случаев коронавируса из-за несанкционированных акций протеста. Главный санитарный врач региона назвал причины, по которым может случиться третья волна .

Кстати, государство смогло заработать на пандемии: за прошлый год уральцы за нарушения коронавирусных ограничений заплатили по штрафам 95 миллионов рублей , еще 19 миллионов – в этом году. И еще немного цифр, но на этот раз от налоговой. По данным ФНС, в регионе за прошлый год стало на 4 миллиардеров больше, их теперь 22 .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.21

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