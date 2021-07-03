Третья волна ковида, погодные аномалии и выдвижение в депутаты: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

По традиции РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. Она оказалась жаркой и в прямом, и в переносном смысле. До вечера пятницы люди и звери в зоопарке изнывали от жары, а потом на город и его окрестности обрушилась сильная гроза, которая стоила жизни двум свердловчанам. Следствие и прокуратура требовали арестовать бывшего вице-мэра, который и так давно сидит. Свердловскую область накрывает третья волна коронавируса. Об этом и многом другом – в нашем еженедельном обзоре.

Тема недели: третья волна коронавируса

На этой неделе стало окончательно ясно: до Среднего Урала докатилась третья волна новой коронавирусной инфекции. Коронавирусная статистика сейчас выглядит хуже, чем в тот же период прошлого года. Так, 2 июля 2020 года заразились 224 человека и было зафиксировано 6 смертей. 2 июля 2021 года – заразился 281 человек, умерло – 16. Только за один месяц более чем вдвое увеличилось число пациентов, которых госпитализируют в тяжелом состоянии: 1 июня их было 234, 1 июля – 548.

На этой неделе в регионе сотни коек в медучреждениях снова перепрофилировали для лечения больных коронавирусом и пневмониями. По приказу минздрава региона сейчас развёрнуто 6223 койки, в том числе 750 реанимационных.

Уже с понедельника в Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации наблюдались большие очереди. Десятки человек стояли часами, чтобы поставить прививку от коронавируса, некоторые ждали на жаре и палящем солнце. А губернатор Евгений Куйвашев, чтобы пресечь слухи, рассказал, сколько из привитых свердловчан заболели. Непростое положение и в поликлиниках. Жители Екатеринбурга, заболевшие коронавирусом, рассказывают об огромных очередях, которые скапливаются возле амбулаторных ковид-центров. На повторные приемы пациентов приглашают в поликлинику, но медики не справляются с таким потоком. Больные ждут по несколько часов.

Отреагировали на третью волну и культурные учреждения. На этой неделе Ельцин-центр ввел коронавирусные ограничения. Временно не будут проводиться сборные обзорные экскурсии; посещение музея и арт-галереи возможно только в группах до пяти человек.

Природные аномалии недели

Почти всю неделю в Екатеринбурге стояла жара – больше +30 С. А 30 июня в городе была зафиксирована максимальная температура +34,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен 30 июля 1954 года, на улицах города было +34,6.

Резкая перемена погоды случилась вечером в пятницу, 2 июля. На город налетела гроза с градом, ливнем и шквалистым ветром. Ветер ломал деревья, градины диаметром около 1,5 см били по машинам и пешеходам. К сожалению, как уже сообщал «Новый День», не обошлось и без человеческих жертв. На озере Балтым ударом молнии убило двух мужчин, которые отдыхали на берегу со своими семьями.

Видео недели: обитатели зоопарка во время жары

В дни аномальной жары непросто приходилось не только людям, но животным. «Новый День» выяснил, как такую погоду переносят обитатели Екатеринбургского зоопарка. Оказалось, что некоторые устроились вполне комфортно.

Жара в зоопарке

Заявление недели: сначала лечить привитых, потом – непривитых

Громкое заявление на этой неделе сделал главный врач городской клинической больницы №40 Александр Прудков. Он предложил дискриминировать непривитых от коронавируса – и сначала оказывать плановую медпомощь тем, кто уже вакцинирован, а потом уже тем, кто ещё нет. С такой инициативой он выступил на первом заседании нового созыва Общественной палаты Екатеринбурга.

Скандал недели: пенсионерка пожаловалась Путину на отсутствие газа

Во время прямой линии с Владимиром Путиным пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась президенту на отсутствие газа в своем жилом поселке, добавив, что недалеко – мэрские дачи, и в них газ есть. На что президент ответил, что «если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть». После этого сразу отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, который сказал, что у мэра Краснотурьинска Александра Устинова дачи нет. Спустя час после обращения к Путину прокуратура и следователи начали свою проверку, которая может вылиться в уголовное дело по факту халатности. А сам Устинов встретился с пенсионеркой, сообщил, что газификация этого района есть в планах на 2023 год, и поинтересовался, где же находится его дача, о которой Култыгина говорила в обращении. Мэр и пенсионерка

Тенденция недели: выдвижение в депутаты

На этой неделе политические партии активно занимались выдвижением кандидатов в Госдуму и заксо. 30 июня на конференцию собрались свердловские единороссы, которые окончательно определились с кандидатами в заксобрание. Избирком Свердловской области заверил списки в заксо, представленные свердловским региональным отделением партии «Новые люди». Партия пенсионеров утвердила список в Госдуму, где неожиданно оказался бывший скандальный депутат от ЛДПР. Также с кандидатами в заксо определилось «Яблоко». Политолог Анатолий Гагарин проанализировал шансы партий на победу.

Суды недели: бывший директор «Титановой долины» и бывший вице-мэр Екатеринбурга

На этой неделе прошло несколько заседаний по уголовному делу экс-директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в вымогательстве взятки. Кызласов изложил свою версию событий: он не вымогал взятку, а решил договориться с субподрядчиком о возмещении ущерба за сорванный контракт. «Что греха таить, накинул немного штрафа за подделку подписи», – признался Кызласов. Его отец, который выступал как свидетель защиты, заявил, что Артемий Кызласов – человек бескорыстный: «У него нет своего отдельного жилья, куда бы мог привезти семью, только треть в хрущевке в московской квартире. Даже машина и мотоцикл и то в кредит».

Другой судебных процесс был из разряда курьезных. Следствие и прокуратура потребовали арестовать бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, отбывающего срок в колонии. По мнению прокуратуры, Контеев может скрыться и оказать давление на свидетелей по новому уголовному делу. Но областной суд решил, что арестовывать уже сидящего в колонии человека не надо.

Артемий Кызласов в суде

Фото недели. «Эрмитаж Урал» наконец-то открылся

С 3 июля в Екатеринбурге официально заработал центр «Эрмитаж Урал», открытия которого ждали несколько лет. Помимо постоянных экспозиций, здесь будет регулярно обновляемая выставка шедевров, их будут привозить из Государственного Эрмитажа. На первой – «От романтизма к импрессионизму» – выставлены Ван Гог, Гоген, Сезанн, Ренуар и другие величайшие художники. «Новый День» побывал в центре еще до открытия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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