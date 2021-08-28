Пожары, письмо Путину и тысячи умерших от ковида: итоги недели

РИА «Новый День» во второй раз подводит итоги рабочей пятидневки в экспресс-формате. По гиперссылкам, расположенным ниже, – главные события недели.

В политике

Начались теледебаты кандидатов в Госдуму. Но каждый раз они проходят по-разному. Иногда кандидаты приходят все и общаются культурно. Иногда – по двое и начинают склоку. А иногда приходит только один и в свое удовольствие тратит эфирное время, выделенное на троих. Также выяснилось, почему видеонаблюдение на выборах в этом году будет не для всех, и почему властям не нужна высокая явка. Также вы узнаете, как развлекаются авторы агитационных материалов за три недели до выборов.

В городе и вокруг него

Екатеринбург окружили природные пожары. Горели леса в районе горы Волчихи, пришлось даже на время перекрыть трассу Екатеринбург – Пермь. Горело в районе озера Глухое. Потом – в районе деревни Хомутовки. В четверг огнем было охвачено в общей сложности 7099 га лесов. Из-за этого в Екатеринбурге было нечем дышать. Кстати, возбуждено уже три уголовных дела о поджоге лесов. Горело и в самом городе: в ночь на пятницу полыхал дом на Мичурина, погибли два человека.

В цифрах

25 августа Свердловская область переступила 5-тысячный рубеж смертности от коронавируса. В день умирают от 30 до 33 человек. К концу рабочей недели число умерших составило 5067 человек.

В обществе

Свердловчанин Антон Истомин написал обращение к Владимиру Путину с просьбой уволить Артема Халилова, который получил известность в СМИ как «следователь на золотом лексусе». Тем же вечером СКР заявил о начале проверки в отношении Халилова.

В криминальной хронике

Пожилая женщина, которую в начале августа избила наемная сиделка, скончалась, по предварительным данным – от заболевания сердца.

В мире

Семь студентов УрФУ из Афганистана находятся на родине и не могут приехать обратно в Россию. А те, кто остался в Екатеринбурге, не смогут в ближайшее время вернуться домой. О перспективах афганских студентов и опасности для тех, кто остался на родине, рассказал Саид-Али Каземи, который тоже учится в УрФУ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.08.21

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