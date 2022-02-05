Ковидные рекорды и спорные инициативы властей. Итоги недели РИА «Новый День»

Первая неделя февраля выдалась особенно бурной. В судах вынесли приговоры по громким делам, резиденция губернатора активно агитирует врачей нарушать закон, а Инстаграм Евгения Куйвашева заполонили хейтеры. РИА «Новый День» вновь подводит итоги рабочей недели.

Ковидные рекорды

Каждый день прошедшей недели сопровождался новым рекордом по заражениям Covid-19. Заболеваемость достигла почти 3,5 тысяч за сутки, по словам экспертов – это «омикрон» вытесняет дельта-штамм.

Электронные больничные от губернатора

Из-за высокой заболеваемости, в больницах выстраиваются громадные очереди. Врача домой тоже не вызвать – большая загруженность. Павел Креков и Евгений Куйвашев призвали жителей региона не ходить в больницы, а открывать электронные больничные – заочно, по телефону. На это очень бурно отреагировали подписчики губернатора в Инстаграме, сказали, что он оторван от реальности, ведь на практике получить такой больничный нереально. Возмутились и свердловские врачи, ведь открывать больничный по телефону незаконно. В резиденции губернатора сообщили, что скоро поправки в федеральный закон будут внесены, и получить больничный можно будет даже без личной встречи с врачом.

Ковидные указы и школьная дистанционка

2 февраля школьников 2-8 классов и студентов колледжей отправили на дистант. Для посещения закрыли кружки и секции, торговые центры, спортивные объекты и другое. Этим оказались недовольны родители и учителя, так как не у всех детей есть дома гаджеты для обучения. «Решение» проблемы нашел министр образования региона, он посоветовал завучам составлять особое расписание, чтобы угодить каждой семье. Недовольными остались и студенты, которых на удаленку не перевели.

В обществе

В Екатеринбурге подорожал проезд. С 11 февраля стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае составит 32 рубля. В метро тарифы оставили без изменений.

А еще независимые эксперты не одобрили строительство термальных источников «Баден-Баден» на Шарташе. Этот проект одобрили еще весной 2021-го, однако пока земельный участок, на котором хотят построить «Баден-Баден», имеет статус особо охраняемой территории.

В судах

На этой неделе вынесли приговор по двум громким делам. Асбестовскому педофилу Артему Осипову, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, дали пожизненное в колонии особого режима. А химмашевского стрелка Сергея Болкова, который стрелял со своего балкона по прохожим и ранил ребенка, приговорили к 18 годам строгого режима.

Также в суд ушло дело екатеринбурженки, которая обвиняется в том, что сожгла заживо бомжа.

В политике

В Екатеринбурге завершилось выдвижение депутатов на довыборы в муниципальную думу. На два места претендуют 18 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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