Пожары, праймериз, провокации. Итоги недели «Нового Дня»

Сокращенная неделя на Урале выдалась активной, хотя погода и не вызывала рабочего настроения. Какие события произошли на политической арене, как атака дронов на Кремль отразилась на Свердловской области и кто пострадал от жары больше всего – в традиционном итоговом обзоре «Нового Дня».

Аномальная жара

После выходных, в которые прошел снег, неожиданно наступила аномальная жара. В среду синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд – воздух прогрелся до +27 °C, чего не было почти сто лет.

Уральцы, обрадованные теплой погодой, тут же устремились на берега водоемов и рек. Некоторые даже открыли купальный сезон.

Впрочем, уже на 9 Мая синоптики обещают похолодание. На севере области даже возможны минусовые температуры.

Горят леса

В областном управлении МЧС предупредили, что с жарой придет смог, а также увеличится риск пожаров. Действительно, огонь продолжает уничтожать леса в регионе. Так, в четверг за восемь часов сгорели 20 гектаров в заповеднике «Оленьи ручьи». Предположительно, в этом виноваты туристы.

Всего же в области только за четверг было зарегистрировано 23 лесных пожара, 14 из которых удалось ликвидировать в 24-часовой срок, но огонь успел уничтожить 2300 гектаров леса.

Из-за жары и опасности пожаров в Свердловской области перенесли на более поздний срок запуск туристического проекта, участников которого повезут в Гари и Верхотурье.

День Победы без провокаций

В Свердловской области, в отличие от приграничных регионов в западной части страны, торжества по поводу Дня Победы не отменили, хоть и ходили такие слухи. Исключение составил «Бессмертный полк» – шествие решили отменить, акция пройдет в других форматах. Власти составили памятку, как можно чествовать своих фронтовиков, например, сделав футболку с их портретом, написав пост в соцсети или установив на машину снимок.

После атаки дронов на Кремль в Свердловской области, как и в четырех десятках других регионов, запретили полеты беспилотников. Исключения есть – запускать дроны могут силовики, органы власти, предприятия гособоронзаказа.

Накануне праздника круглосуточные патрули установят у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Всего же в дни торжеств нести охрану правопорядка будут больше тысячи полицейских.

Выборы близко

Тем временем политическая жизнь Екатеринбурга, несмотря на межпраздничные дни, тоже активна. В конце прошлой недели завершилась регистрация кандидатов на праймериз. По итогам получилось около 200 человек, причем некоторые заявились одновременно и по спискам, и по одномандатному округу.

Не обошлось без скандалов. Так, после проверки единороссы отозвали с внутренних выборов кандидатуру Эдуарда Мансурова, бывшего коммуниста, который, по слухам, может представлять интересы т.н. группы «Четырехсотые». Поводом для снятия Мансурова стали видео 2012 года, на которых он участвовал в протестных митингах и выкрикивал ругательства в адрес президента России.

Также с праймериз снялся сын депутата Госдумы, олимпийца-биатлониста Сергея Чепикова Прохор. Он сделал это по собственному желанию.

«Новый День» актуализировал расценки на предвыборную кампанию в ЕГД. Прежние суммы, когда на один мандат якобы требовалось потратить до 50 млн рублей, серьезно сократились. Ценники, по мнению экспертов, теперь гораздо ниже. Сколько стоит стать депутатом в Екатеринбурге, можно узнать здесь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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