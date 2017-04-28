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Екатеринбург

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Публикации за 28.04.17

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция NDNews.ru подводит традиционные итоги рабочей недели. Новостная повестка перед майскими праздниками оказалось насыщена эмоциональными высказываниями самого разного толка: молодежь ругала губернатора Евгения Куйвашева, сам губернатор – своих подчиненных, уральские футболисты жаловались на судейство, а скандальный ловец покемонов в храме признался, что понял верующих. Обо всем этом – в нашем обзоре.

Тренд недели: кандидаты в губернаторы начали пиар-кампанию

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Предвыборная кампания в Свердловской области потихоньку набирает обороты. Врио губернатора Евгений Куйвашев решил и начал сыпать выговорами на заседаниях правительства. Так, неприятным сюрпризом для него оказалась сел. По отчету министерства ЖКХ, в некоторых населенных пунктах проведенные к домам газопроводы годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у жителей нет денег на подключение. Куйвашев распорядился в течение месяца принять закон о поддержке малоимущих граждан в этом вопрос и пригрозил последствиями в случае неисполнения.

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Другой претендент на губернаторское кресло, Евгений Ройзман, на этой неделе в провинциальной газете «Егоршинские вести». Мэр Екатеринбурга ожидаемо раскритиковал действующего губернатора, охарактеризовав его стиль управления как «уродливый». Также градоначальник донес до избирателей важные сведения о себе: «Мне сейчас 54 года, слава богу, я ничем не болею, вредных привычек нет, я не пью и не курю». Он заявил, что сможет победить на выборах губернатора, если ему удастся пройти муниципальный фильтр. Определенные надежды на это Ройзману дает в области. Кроме того, глава Екатеринбурга сделал еще одно любопытное заявление, пообещав не выдвигаться в президенты России после того, как станет губернатором.

Третий кандидат Александр Бурков пока официально не заявил о своем участии в выборах губернатора. Тем не менее, наблюдатели предсказывают и предполагают, что свердловский эсер может стать спарринг-партнером Владимира Путина в 2018 году.

Предупреждение недели: уральские студенты готовы снова выйти на улицу

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В преддверии выборов областные депутаты озаботились проблемами молодежи, но, как выяснилось в пятницу на слушаниях в заксо, сделали это довольно поздно. Как заявил председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кугаев, сегодня молодые люди не имеют возможности встретиться с губернатором и задать ему свои вопросы – . Отсутствие обратной связи может привести к росту протестных настроений среди студентов. «Мы в информационном вакууме, с нами не говорят и не считаются. Если диалог не будет налажен, в июне молодые люди снова выйдут на улицы, и в этот раз их выйдет больше», – резюмировал Кугаев.

Казус недели: свердловские власти испугались «Монстрации»

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Екатеринбург впервые за несколько лет остался без «Монстрации» – пародийного первомайского шествия с абсурдными лозунгами. Изначально власти из-за ошибки в подаче заявки. Расстроившись, организатор Александр Семухин губернатору Евгению Куйвашеву, а также мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и лидеру единороссов Виктору Шептию, в котором просил «взять на поруки» молодежь и разрешить шествие. В итоге министерство общественной безопасности «Монстрацию» на 6 мая, но в пятницу прислало . По логике чиновников, молодежное шествие будет мешать подготовке ко Дню Победы.

О согласованных первомайских шествиях можно узнать из .

Заявление недели: «Может быть, я идиот, но не экстремист» – признание Руслана Соколовского

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)«Ловец покемонов» Руслан Соколовский в пятницу в Верх-Исетском райсуде перед вынесением приговора. Блогер заявил, что в СИЗО пересмотрел свои взгляды в отношении верующих, но по-прежнему считает себя невиновным. «Я атеист, космополит и либертарианец. У меня нет своей религии и своей национальности. Я русский наполовину. Как можно меня обвинить в национализме? Я никому не мешал исповедовать какую-либо религию», – сказал Соколовский, обвиняемый в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Гособвинение запросило для блогера . Приговор Руслану Соколовскому будет оглашен 11 мая в 11 часов.

Треш недели: фельдшер дал пощечину буйной пожилой пациентке

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)В Екатеринбурге разгорелся скандал с участием медиков скорой помощи. Приехавший на вызов по лицу, пытаясь привести ее в чувство. Пожилая женщина находилась в состоянии психомоторного возбуждения, и, когда ей начали оказывать помощь, замахала руками и ударила врача. Дочь пенсионерки считает, что фельдшер превысил полномочия, тем более что у ее матери на лице остался внушительный синяк. Екатеринбурженка на ее стороне оказалась медсестра. По факту инцидента в горздраве начата внутренняя проверка. Если медика признают виновным, он лишится работы.

Скандал недели: ФК «Урал» оштрафован за недовольство судейством в матче с «Зенитом»

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)Скандальный матч между «Уралом» и «Зенитом» на открытии 43-миллиардного стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге случился еще в субботу, но его последствия гремели всю последующую неделю. Свердловские футболисты проиграли хозяевам со счетом 2:0, но результат мог быть другим, если бы не три удаления в составе «шмелей». После матча игроки и президент клуба Григорий Иванов не скрывали эмоций: «». Тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что будет добиваться Алексея Еськова, судившего матч. Однако контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассудил ситуацию по-иному: екатеринбургский клуб за три красных карточки, а удаленный с поля нападающий Роман Павлюченко был дисквалифицирован на одну игру. Стоит отметить, что арбитр Еськов также был отстранен на один матч по причине «».

Фото недели: Киса и Остап Бендер делят стулья в новой премьере «Коляда-театра»

Новый День: Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

В выходные «Коляда-театр» представит, пожалуй, главную премьеру сезона – по инсценировке легендарного романа, которую написал сам Николай Коляда. Режиссер в своей версии сместил акценты и выдвинул на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце и сам «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. В этом убедились корреспонденты NDNews.ru, побывав на генеральном прогоне спектакля.

Видео недели: Бабушки спели хором песню о победе на железнодорожном вокзале

Песенный флешмоб на вокзале

Во вторник пожилые волонтеры «Бессмертного полка» на железнодорожном вокзале. В разгар дня несколько активистов начали петь знаменитую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Через несколько минут известные всей стране строки подхватили пассажиры. Как это было – на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

В двух ДТП на Свердловской трассе погибла пенсионерка и пострадали семь человек (ФОТО). / В Екатеринбурге во второй раз не согласовали «Монстрацию» – молодежное шествие помешает готовиться ко Дню Победы (ДОКУМЕНТ). / «Может случиться беда»: в развалюхе в двух шагах от «серого дома» играют дети (ФОТО).

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