Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 28.04.17

Редакция NDNews.ru подводит традиционные итоги рабочей недели. Новостная повестка перед майскими праздниками оказалось насыщена эмоциональными высказываниями самого разного толка: молодежь ругала губернатора Евгения Куйвашева, сам губернатор – своих подчиненных, уральские футболисты жаловались на судейство, а скандальный ловец покемонов в храме признался, что понял верующих. Обо всем этом – в нашем обзоре.

Тренд недели: кандидаты в губернаторы начали пиар-кампанию

Предвыборная кампания в Свердловской области потихоньку набирает обороты. Врио губернатора Евгений Куйвашев решил проехаться по области и начал сыпать выговорами на заседаниях правительства. Так, неприятным сюрпризом для него оказалась проваленная программа по газификации сел. По отчету министерства ЖКХ, в некоторых населенных пунктах проведенные к домам газопроводы годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у жителей нет денег на подключение. Куйвашев распорядился в течение месяца принять закон о поддержке малоимущих граждан в этом вопрос и пригрозил последствиями в случае неисполнения.

Другой претендент на губернаторское кресло, Евгений Ройзман, на этой неделе выступил с программным интервью в провинциальной газете «Егоршинские вести». Мэр Екатеринбурга ожидаемо раскритиковал действующего губернатора, охарактеризовав его стиль управления как «уродливый». Также градоначальник донес до избирателей важные сведения о себе: «Мне сейчас 54 года, слава богу, я ничем не болею, вредных привычек нет, я не пью и не курю». Он заявил, что сможет победить на выборах губернатора, если ему удастся пройти муниципальный фильтр. Определенные надежды на это Ройзману дает количество оппозиционных и не определившихся депутатов в области. Кроме того, глава Екатеринбурга сделал еще одно любопытное заявление, пообещав не выдвигаться в президенты России после того, как станет губернатором.

Третий кандидат Александр Бурков пока официально не заявил о своем участии в выборах губернатора. Тем не менее, наблюдатели предсказывают партийный взлет политика и предполагают, что свердловский эсер может стать спарринг-партнером Владимира Путина в 2018 году.

Предупреждение недели: уральские студенты готовы снова выйти на улицу

В преддверии выборов областные депутаты озаботились проблемами молодежи, но, как выяснилось в пятницу на слушаниях в заксо, сделали это довольно поздно. Как заявил председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кугаев, сегодня молодые люди не имеют возможности встретиться с губернатором и задать ему свои вопросы – власть попросту не замечает молодежь. Отсутствие обратной связи может привести к росту протестных настроений среди студентов. «Мы в информационном вакууме, с нами не говорят и не считаются. Если диалог не будет налажен, в июне молодые люди снова выйдут на улицы, и в этот раз их выйдет больше», – резюмировал Кугаев.

Казус недели: свердловские власти испугались «Монстрации»

Екатеринбург впервые за несколько лет остался без «Монстрации» – пародийного первомайского шествия с абсурдными лозунгами. Изначально власти не согласовали акцию из-за ошибки в подаче заявки. Расстроившись, организатор Александр Семухин написал открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву, а также мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и лидеру единороссов Виктору Шептию, в котором просил «взять на поруки» молодежь и разрешить шествие. В итоге министерство общественной безопасности предложило перенести «Монстрацию» на 6 мая, но в пятницу прислало новый отказ. По логике чиновников, молодежное шествие будет мешать подготовке ко Дню Победы.

О согласованных первомайских шествиях можно узнать из материала NDNews.ru.

Заявление недели: «Может быть, я идиот, но не экстремист» – признание Руслана Соколовского

«Ловец покемонов» Руслан Соколовский в пятницу выступил с последним словом в Верх-Исетском райсуде перед вынесением приговора. Блогер заявил, что в СИЗО пересмотрел свои взгляды в отношении верующих, но по-прежнему считает себя невиновным. «Я атеист, космополит и либертарианец. У меня нет своей религии и своей национальности. Я русский наполовину. Как можно меня обвинить в национализме? Я никому не мешал исповедовать какую-либо религию», – сказал Соколовский, обвиняемый в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Гособвинение запросило для блогера наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Приговор Руслану Соколовскому будет оглашен 11 мая в 11 часов.

Треш недели: фельдшер дал пощечину буйной пожилой пациентке

В Екатеринбурге разгорелся скандал с участием медиков скорой помощи. Приехавший на вызов фельдшер ударил 83-летнюю пациентку по лицу, пытаясь привести ее в чувство. Пожилая женщина находилась в состоянии психомоторного возбуждения, и, когда ей начали оказывать помощь, замахала руками и ударила врача. Дочь пенсионерки считает, что фельдшер превысил полномочия, тем более что у ее матери на лице остался внушительный синяк. Екатеринбурженка намерена идти в суд, на ее стороне оказалась медсестра. По факту инцидента в горздраве начата внутренняя проверка. Если медика признают виновным, он лишится работы.

Скандал недели: ФК «Урал» оштрафован за недовольство судейством в матче с «Зенитом»

Скандальный матч между «Уралом» и «Зенитом» на открытии 43-миллиардного стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге случился еще в субботу, но его последствия гремели всю последующую неделю. Свердловские футболисты проиграли хозяевам со счетом 2:0, но результат мог быть другим, если бы не три удаления в составе «шмелей». После матча игроки и президент клуба Григорий Иванов не скрывали эмоций: «Не стыдно вообще, у вас совести нет! Никогда в России не будет футбола с таким судейством!». Тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что будет добиваться пожизненного отстранения арбитра Алексея Еськова, судившего матч. Однако контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассудил ситуацию по-иному: екатеринбургский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за три красных карточки, а удаленный с поля нападающий Роман Павлюченко был дисквалифицирован на одну игру. Стоит отметить, что арбитр Еськов также был отстранен на один матч по причине «психологической усталости».

Фото недели: Киса и Остап Бендер делят стулья в новой премьере «Коляда-театра»

В выходные «Коляда-театр» представит, пожалуй, главную премьеру сезона – спектакль «12 стульев» по инсценировке легендарного романа, которую написал сам Николай Коляда. Режиссер в своей версии сместил акценты и выдвинул на первый план жалкого Кису, в котором под давлением шутовского Бендера умирают последние зачатки личности. А в конце и сам «предводитель русского дворянства» ложится живьем в гроб. Но все это происходит весело и задорно – на фоне одесского двора тети Хаи, десятков орущих котиков, плясок в ресторане и прочего кордебалета. В этом убедились корреспонденты NDNews.ru, побывав на генеральном прогоне спектакля.

Видео недели: Бабушки спели хором песню о победе на железнодорожном вокзале

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=42W-P7PFvSk&rel=0">Video</a> Песенный флешмоб на вокзале

Во вторник пожилые волонтеры «Бессмертного полка» устроили песенный флешмоб на железнодорожном вокзале. В разгар дня несколько активистов начали петь знаменитую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Через несколько минут известные всей стране строки подхватили пассажиры. Как это было – на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

В двух ДТП на Свердловской трассе погибла пенсионерка и пострадали семь человек (ФОТО). / В Екатеринбурге во второй раз не согласовали «Монстрацию» – молодежное шествие помешает готовиться ко Дню Победы (ДОКУМЕНТ). / «Может случиться беда»: в развалюхе в двух шагах от «серого дома» играют дети (ФОТО). Читать дальше

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