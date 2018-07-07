Кандидаты в мэры Екатеринбурга и футбольная нервотрепка: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

По традиции, редакция РИА «Новый День» подводит итоги уходящей недели. Она выдалась насыщенной в первую очередь на политические события – завершился прием документов от кандидатов в мэры Екатеринбурга. Но околофутбольные переживания с уходом ЧМ из столицы региона никуда не ушли – вместе со страной Средний Урал продолжает болеть за сборную. О ключевых событиях начала июля читайте в обзоре.

Тема недели: кандидаты в мэры заявили о себе

В Екатеринбурге завершился прием заявлений на конкурсный отбор кандидатов на должность главы города. Всего зарегистрировано 22 участника конкурса. Среди них депутат Госдумы, профессор вуза, юристы, журналист и представители других профессий. Все внимание, как считают наблюдатели, будет приковано к двум кандидатам. Документы подал первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Его называют креатурой вице-губернатора области Владимира Тунгусова.

Свою кандидатуру также заявил вице-губернатор области Александр Высокинский. Выдвижение Высокинского, как утверждают источники в резиденции, произошло по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым. Вероятно, основная борьба будет идти между этими кандидатами.

Напомним, конкурс будет проходить в два этапа. Первичный отбор сделает конкурсная комиссия, а заключительное голосование состоится на первом заседании думы, избранной на выборах 9 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты ЕГД еще идет. РИА «Новый День» рассказал об одних из самых активных участников этой гонки – представителях бывшего ОПС «Уралмаш». Сегодня конференцию по выдвижению проводит «ЕР».

Заявление недели: Путин и Медведев обошли ИННОПРОМ вниманием

Незадолго до открытия ИННОПРОМА стало известно, кто будет высоким гостем из федерального правительства на выставке. Ходили слухи, что визит снова может нанести президент Владимир Путин. Затем шли разговоры, что все-таки как обычно – приедет Дмитрий Медведев. Оказалось, на Урал отправят заместителя премьера. «Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля», – прокомментировали организаторы выставки.

Тренд недели: Сборная России выигрывает, болельщики дают обещания

Невероятно, но факт – чемпионат мира дошел до стадии четвертьфиналов, и россияне все еще имеют возможность болеть за родную страну. В минувшее воскресенье сборная обыграла Испанию. Уже через несколько часов, сегодня в 11 вечера начнется матч с Хорватией за выход в полуфинал. В ЦПКиО пообещали поставить дополнительные телевизоры, чтобы люди, не попавшие в фан-зону (она вмещает 17 тысяч человек), смогли посмотреть игру.

«Новый День» выяснил, на кого делают ставки россияне. К новому матчу болельщики продолжили давать обещания на случай победы сборной. Присоединились и госорганы – в ЦБ пообещали сделать монету в ½ рубля. Ну а журналисту из Екатеринбурга в случае выхода команды в полуфинал придется закатить вечеринку на 300 тысяч.

Фото дня

Фотограф РИА «Новый День» в фан-зоне во время матча России и Испании за выход в четвертьфинал запечатлел двух болельщиков, которые пришли в майках суперфутболистов других сборных. К тому моменту и Месси вместе со сборной Аргентины, и Роналду с остальными португальцами уже вылетели с ЧМ-2018.

Видео недели: семья выживает в поселке-призраке

Буквально в 35 км от Екатеринбурга с его матчами, карнавалами болельщиков, выставками и прочим, находится поселок Мурзинка. Когда-то здесь была школа, два магазина, сельский клуб, столовая, поселок был связан с соседними – Монетным, Липовским и Островным – железной дорогой. Но с 80-х годов Мурзинку начали расселять. В 2003 году здесь остались три человека ‒ Раиса Габдуллина, ее супруг и один из пятерых детей. Добраться до поселка практически не возможно. Здесь нет электроэнергии, воды, а вокруг бродят волки. Переселять одинокую семью власти не хотят. Как живут обитатели поселак-призрака – на видео РИА «Новый День».

Обитатели брошенного поселка

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.07.18

Жена екатеринбургского бизнесмена рассказала, как дождалась алиментов от бывшего мужа на сумму 1,3 млн рублей. / После ливня в Екатеринбурге на ремонтируемую дорогу вышел каток (ФОТО). / Вместо Медведева на Иннопром прилетит его заместитель. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»