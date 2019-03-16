Снежный апокалипсис, обыски у оппозиционера и спасение от холода индийской семьи – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя стала очередным раундом борьбы городских чиновников с погодными условиями и весенней грязью. Пока что счет далеко не в их пользу. Тем временем на севере области разгорается скандал из-за закрытой поликлиники в отдаленном поселке, а в Березовском продолжается рассмотрение громкого дела убийства инвалида подростками. Обо всем самом интересном – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: Екатеринбург в снежном плену

Коммунальные и дорожные службы Екатеринбурга вновь не выдержали испытания уральской весной. К середине марта мэрия нашла саботажников, плохо убиравших снег. Оказалось, что это не чиновники районных администраций, а частные подрядчики, которые вдруг стали считать снег «твердыми коммунальными отходами». Администрация города объявила, что к компаниям будут предъявлены иски. Но это не сильно помогло. К концу недели на город обрушился сильнейший снегопад. В пятницу утром Екатеринбург встал в девятибалльные пробки, а в ГИБДД сообщили о почти 2 сотнях аварий за сутки. В тот же день в администрации города прошло совещание мэра Высокинского с главами районов и квартальными. Удивительно, но на нем обсуждалась не уборка улиц, а несовершенства законов.

Снегопад наложил ограничение и на транспортное движение в Свердловской области. В пятницу сотрудники ГИБДД временно запретили пассажирские перевозки в 12 муниципалитетах. В это время дорожные службы расчищали автомобильные трассы. Ко второй половине дня ограничительные меры были сняты.

Другая проблема, с которой не могут справиться коммунальщики – падающий на головы прохожих подтаявший снег. Глыба льда едва не задела молодую маму, которая гуляла с ребенком в коляске. Председатель ТСЖ дома заявил, что льдина упала не с крыши, которую регулярно чистят, а с балкона одной из квартир.

Глыба льда упала на коляску

Но после начала проверки прокуратуры, коммунальные службы стали счищать снег и с козырьков балконов. К сожалению, в области случаи падения наледи с крыш привели к травмам – в Среднеуральске десятилетняя девочка попала в больницу.

Скандал недели: жители пригорода Серова остались без медицинской помощи

Жители поселка Лесозавод, одного из микрорайонов Серова, добиваются восстановления медпункта. Терапевтический участок был закрыт два года назад – якобы на ремонт. Все это время жителям приходилось ездить в больницу в центр города. Для пожилых людей на костылях такие поездки даются очень тяжело.

Жители просят вернуть медпункт

В ЦГБ Серова на запрос РИА «Новый День» ответили, что восстановление помещений бывшего медпункта является нецелесообразным. Жители утверждают, что это не так. После публикации «Нового Дня» на проблему обратили внимание депутаты Госдумы. Парламентарий Максим Иванов попросил губернатора Евгения Куйвашева взть ситуацию с оказанием медпомощи в Серове под личный контроль, депутат Андрей Альшевских намерен обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Суд недели: обвиняемые в убийстве подростки не захотели смотреть запись своего преступления

В Березовском суде продолжается рассмотрение громкого дела подростков, забивших насмерть инвалида. Стало известно, что подсудимые признали свою вину частично, они не согласны с квалификацией преступления – «убийство по сговору». Мать погибшего 20-летнего Дмитрия Рудакова рассказала, что обвиняемые через адвоката пытались передать ей деньги, но она отказалась. Женщина хочет, чтобы убийцам ее сына дали максимальное наказание.

Подростки в суде

На судебном процессе показали видео, записанное во время расправы над Дмитрием. Трое обвиняемых подростков отказались смотреть его и были выведены из зала. На вопросы журналистов они не отвечают, как и их родители.

Приговор недели: живодер получил 3,5 года «строгача»

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор Максиму Хозееву и его подруге, которые с особой жестокостью закололи бездомную собаку по кличке Белла. Живодеры заманили животное в подвал, изрезали ножом и бросили умирать от ран. Хрипы услышали подростки, которые вызвали на место зоозащитников, Беллу отвезли в ветклинику. Но спасти ее не удалось.

Приговор убийцам собаки

Хозеев получил 3,5 года колонии строгого режима – к наказанию был добавлен приговор Тавдинского суда за нарушение надзора. Подруга Хозеева получила два года исправительных работ.

Спецоперация недели: силовики провели обыски у экс-главы «Открытой России» в Екатеринбурге

Ранним утром в четверг правоохранительные органы нагрянули в жилище Максима Верникова – бывшего координатора «Открытой России», носящей статус «нежелательной организации» на территории РФ. Против екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по 284.1 УК РФ. В квартире силовики проверили все ящики, посмотрели плакаты, изъяли ноутбук, растяжки. К следователям Верников поехал сам, с адвокатом. Его допросили и отпустили, но взяли обязательство по явке, и забрали загранпаспорт.

Обыск у экс-главы «Открытой России» в Екатеринбурге

Верников рассказал РИА «Новый День», что он остается подозреваемым по уголовному делу, но не обвиняемым. В феврале он написал заявление о выходе из «Открытой России». Именно поэтому, полагает Максим Верников, он остался на свободе.

Доброта недели: горожане помогли семье из Индии, застрявшей на Урале

Фото И. Абелинскене

В аэропорту Кольцово в среду экстренно сел самолет, летевший из Дубая в Сиэтл. С рейса снялась семья индийцев – у маленького ребенка поднялась очень высокая температура, его родители также подхватили ОРВИ. Иностранцы остались в горбольнице №40, за два дня вылечились, но столкнулись с другими проблемами. Они были легко одеты и потратили все деньги на покупку авиабилета на другой рейс. В ГКБ № 40 попросили екатеринбуржцев помочь их пациентам, на призыв мгновенно откликнулись десятки людей. За два часа теплая одежда для индийцев была собрана, до аэропорта заказали такси. Глава семейства Пател Сумитра Кумар признался сотрудникам больницы, что был счастлив оказаться среди них.

Сражение недели: орки-захватчики против народных ополченцев

Ледовое побоище в центре Екатеринбурга

В четверг в центре Екатеринбурга прошла репетиция сцены Ледового побоища для театрального блокбастера «Александр Невский», созданного в ЕГТИ. Битва состоялась прямо на Плотинке – в бою сошлись новгородские ополченцы и захватчики-рыцари, выглядели последние как орки и огры. Костюмированное шоу явно понравилось случайным зрителям и прохожим.

Видео недели: болельщики встали в очередь, чтобы достать билеты на хоккей

Очередь за билетами

Хоккейный клуб «Автомобилист» впервые прошел во второй раунд плей-офф КХЛ, получив в соперники уфимский «Салават Юлаев». В первый же день общей продажи билетов на матчи сайт клуба не выдержал наплыва посетителей и сломался. Достать билеты можно было только в кассах ледового дворца, к которым выстроилась огромная очередь. Многие болельщики ждали по 3-4 часа, чтобы купить тикет и стать свидетелями исторических игр «Автомобилиста».

Фоторепортаж недели: весенний грязный Екатеринбург

Ранняя весна испытывает терпение екатеринбуржцев – с потеплением городская грязь оттаяла и потекла по улицам. Коммунальщики продолжают разбирать снежные завалы, но за погодой они явно не поспевают. Автомобили стали одного цвета, пешеходам остается только вспоминать о чистой обуви – а заодно уворачиваться от скатывающегося с крыш и балконов снега. Самые яркие кадры с улиц Грязьбурга – в фоторепортаже РИА «Новый День».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.19

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