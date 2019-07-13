Экология и демография от Путина, «стыд и срам» от Чернецкого – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Вторая неделя июля выдалась насыщенной событиями, причем перворазрядными. Сразу два международных форума, визит президента России Владимира Путина и смелое заявление экс-мэра Екатеринбурга – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: выставка «Иннопром» и форум GMIS

Сразу два крупных международных мероприятия прошли на минувшей неделе в «Екатеринбург-Экспо». Десятый, юбилейный, «Иннопром» начался без традиционной пробки на въезде к МВЦ, но достичь этого удалось лишь благодаря ограничению доступа к парковке – въезд транспорта был возможен только для аккредитованных машин по категориям VIP, «Экспонент», «СМИ». Об этом предупреждали заранее, однако некоторые автомобилисты то ли не прочитали, то ли решили попытать удачу – в итоге приехавшие на машинах без пропусков выходили прямо на трассе.

Зато на деловой программе участники «Иннопрома» сделали ряд интересных заявлений. Например, о диверсификации предприятий ОПК. Зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов свое выступление начал с печального замечания: «Опыт диверсификации в стране имеется, но больше отрицательный». Решать проблему будут через госзакупки. «Нужно давать преференции российским производителям, в первую очередь, ОПК, обозначив квоту на обязательную покупку продукции отечественного производства». Также на выставке говорили о том, что должен знать и уметь идеальный выпускник вуза, и почему даже дети болеют раком.

Представители бизнеса и городской власти обсудили будущее концепта Smart City и возможные негативные последствия цифровой революции. Речь зашла и об искусственном интеллекте, который когда-нибудь сможет сам принимать решения за горожан и чиновников. Бунт против роботов внезапно поднял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: «Инструменты «Умного города» нам, конечно, помогают, но живем-то мы сами. Со времен Макиавелли поменялось немного. У нас появились гаджеты, новые инструменты, но человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, если кто-то с утра ему будет указывать, что надо делать, давать еду, которая полезна. А покурить? А коньячку?» – возмутился мэр.

Практически одновременно с «Иннопромом» состоялся и саммит производства и индустриализации GMIS-2019, где тоже обсуждали очень интересные и современные темы – пожалуй, более интересные, чем на «Иннопроме».

Например, роль женщины в мире, ее место в бизнесе и гендерные стереотипы. В ходе обсуждения выступающие сошлись на том, что проблема гендерного неравенства существует, для работы в цифровую эпоху женщины приспособлены лучше мужчин, но они же лишатся работы раньше мужчин. А закончилась встреча заявлением, что достигать высот в бизнесе женщина должна, потому что «счастливая мать – счастливые дети».

На другой сессии обсуждалась тема, как заставить людей не бояться конкуренции с роботами. Одна из выступающих из США рассказала, как на одном предприятии руководство готовилось внедрять роботов, но не говорило об этом с сотрудниками – в итоге люди обсуждали перспективы между собой, плодили слухи. «Потом было принято решение, операторов познакомили с роботами, роботам дали имена – Эрика и Эрик – операторы с ними поработали и убедились, что они остаются нужными. Очень важно как именно мы подаем информацию», – считает она.

Но в целом стоит отметить, что уже на второй день саммита GMIS-2019, когда там уже не ждали президента Путина, в залах было очень мало народу. Даже на церемонию закрытия пришли не больше ста участников, ни одного представителя Свердловской области или Российской Федерации на площадке не было, хотя именно в финальной сессии принималась декларация по итогам GMIS.

В последние дни на выставку приехало множество обывателей, желающих просто поглазеть на стенды и пофотографироваться.

Подборку интерсных площадок на «Иннопроме» – смотрите на видео.

Роботы и красивые девушки. «Иннопром» – 2019

Событие недели: визит президента

К приезду главы государства в Екатеринбурге стали готовиться заранее. Например, перед корпусом УрГУ на проспекте Ленина перекладывали асфальт и устанавливали клумбы, а сотрудников попросили до среды поработать из дома. Во вторник, в день визита Путина, на улицах, прилегающих к университету, ограничили движение для пешеходов, люки и столбы опломбировали наклейками с надписью «ФСО. Не вскрывать».

В середине дня к УрФУ стали подходить горожане, желающие хоть на минуту увидеть президента. В числе зрителей оказалась женщина, которая хотела передать письмо Путину. В нем она написала, что дети Великой Отечественной войны никому не нужны, и жаловалась на качество хлеба и рост тарифов. Но к вечеру женщина устала и, не дождавшись президента, уехала домой – кормить семью.

Владимир Путин прибыл в конгресс-центр вскоре после 17.00 по уральскому времени и произнес короткую, но яркую речь, в основном посвященную теме экологии: «Абсолютизация и слепая вера в простые и эффектные, но неэффективные решения рождают проблему. Полный отказ от ядерной или углеводородной энергии, ставка исключительно на альтернативные источники – комфортно ли людям будет жить на планете частокола ветряков или укрытой несколькими слоями солнечных батарей? Ветровая генерация хороша, а птиц сколько гибнет? Это не шутки, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры и залезть в пещеры. Но остановить человечество невозможно. Вопрос, на какой базе строить прогресс».

Через несколько минут после этого кортеж президента умчался в УрФУ – на встречу со студентами и аспирантами.

Хотя встреча состоялась в бывшем здании УрГУ, где сосредоточены гуманитарные факультеты, больше всего вопросов главе государства задали физики, химики и металлурги – то есть представители бывшего УПИ. Существенная часть вопросов свелась к просьбам поддержать то или иное направление деятельности молодых уральских ученых. Кроме того, один участников встречи рассказал, что в УрФУ проводится «Ночь карьеры», и предложил проводить их на общефедеральном уровне. «Звучит интересно. То, что вы сказали, это здорово. Но по ночам другие цели должны стоять – из сферы демографии», – пошутил Путин. Отметим, одна из участниц прямо во время встречи почувствовала себя плохо – молодые люди ждали Путина почти весь день.

Заявление недели

Заявлением недели отметился бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий – во время совещания в полпредстве. Он возмутился, что Федерация не дает городу денег на метро. «Строительство первой ветки метро в 2011 году закончили, после ни копейки не выделялось. Я могу понять руководителей региона и города: проектировать, не имея представления как дальше будет, – это рискованно. Мне в принципе непонятно, почему государство отворачивается от транспортных проблем в крупных городах. Мы провели опрос – львиная доля людей называет транспортную проблему как одну из основных. Стыд и срам, что Москва 25 станций строит, а остальные – ни одной в год. Если бы хотя бы по 2 млрд на каждый город с метро выделялось, это не такие большие деньги, плюс софинансирование, мы бы во всех крупных городах двинули бы проблему. В тяжелые нулевые было финансирование из госбюджета», – заявил Чернецкий.

Видео недели

Одним из самых популярных экспонатов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге стал автомобиль президента Aurus Senat – на нем, в числе других, Владимир Путин ездит с прошлого года. Разработчики российского «соседа» Rolls-Royce и Bentley рассказали, какие требования к машине были у аппарата президента. Например, он должен легко входить в самолет.

Машина для президента

Фото недели

Далекие от «Иннопрома» жители Екатеринбурга продолжают активно тиражировать цитату радиоведущего Соловьева про «Город бесов» на различных объектах в Екатеринбурге. Новый поворот – «бесы» на детской качели. Надпись появилась на качелях на остановке у Театра эстрады: «В городе храбрых и бесов все еще есть место детству».

«Скверные дела» недели

Тема сквера вновь вернулась в повестку. На этой неделе стало известно, что уже шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма у театра драмы. Например, активист Евгений Старцев сообщил, что он стал подозреваемым по ст. 167 ч. 1 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). После майских событий он попал под арест на пять суток. Его обвинили в мелком хулиганстве, хотя сам он утверждает, что просто хотел запечатлеть «перетягивание забора» для истории как фотограф-любитель. Отметим, в его квартире обыски не проходили, но его вызывали в СУ СК. Еще у пяти активистов прошли обыски.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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