ВС РФ заняли еще пять поселений в зоне СВО, Байден отказался выходить из гонки, Сунак лишился поста – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Первая неделя июля была полна важных политических событий. Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Киев, Риши Сунак слетел с поста премьер-министра после провала консерваторов на выборах. В Вашингтоне обсуждают, кто займет место кандидата после выхода Джо Байдена из гонки, но сам американский лидер настаивает, что готов победить. В России уходящая неделя запомнится решением вопроса о ношении никаба и освобождением еще пяти поселений в зоне СВО.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль новые поселения в ходе СВО

Российские бойцы взяли под контроль пять населенных пунктов и район Новый города Часов Яр в зоне СВО за неделю. Группировка ВС РФ «Запад» освободила населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области. «Южная» группировка взяла под контроль населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР. Группировка войск «Центр» полностью заняла населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.

Провал недели – партия Риши Сунака проиграла выборы в парламент

Британский премьер-министр Риши Сунак 5 июля признал, что возглавляемая им Консервативная партия страны проиграла на всеобщих выборах. Лейбористы получили большинство голосов и право назначить премьер-министра из своих рядов.

В тот же день король Карл III принял отставку Сунака и назначил Кира Стармера новым премьер-министром Великобритании. Глава правительства заявил, что стране нужна большая перезагрузка, но он готов работать на благо британских граждан и привести страну в спокойные воды.

Отказ недели – Зеленский отказал Орбану в перемирии с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля впервые с начала СВО посетил Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому объявить о прекращении огня, чтобы выйти на переговоры с Россией. После встречи Орбан сообщил, что его предложение отклонили.

В Москве это объяснили тем, что Киев не намерен решать вопрос дипломатическим способом, а все заявления о желании прекратить конфликт не больше, чем ширмы. 5 июля Виктор Орбан по собственной инициативе приехал в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча длилась более 2,5 часа.

Вопрос недели – в Москве и регионах обсуждают запрет никабов

Отдел фетв Муфтията Дагестана не нашел оснований для полного запрета на ношение никаба, полностью скрывающего волосы и лицо женщины. Но поскольку вопрос вызвал большой резонанс, Муфтият Дагестана принял решение о временном запрете ношения никабов, объяснив свое решение угрозами для безопасности населения республики.

Муфтий Карачаево-Черкессии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев также объявил, что Духовное управление мусульман республики ввело временный запрет на ношение никабов и хиджабов.

Ожидание недели – в Вашингтоне делают ставки на выход Байдена из предвыборной гонки

Вопрос о выбывании Джо Байдена из предвыборной гонки все активнее обсуждается в Вашингтоне. Американский журналист Такер Карлсон спрогнозировал, что Демократическая партия откажется поддерживать президента Байдена в качестве кандидата на второй срок и снимет его с выборов. А часть высокопоставленных демократов заявила, что их кандидат должен объявить о снятии своей кандидатуры до 7 июля.

Однако же сам президент Байден считает вполне достойным свое выступление на дебатах с Дональдом Трампом. Во время встречи с губернаторами-однопартийцами хозяин Белого дома заверил, что чувствует себя хорошо и намерен продолжать борьбу.

Захват недели – Израиль присоединил крупнейшую за 30 лет часть Палестины

Тель-Авив объявил израильской территорией участок в 1270 га на Западном берегу реки Иордан. Значительная часть Западного берега находится под управлением Палестинской администрации, но после 1967 года весь регион фактически находится под военным контролем Израиля. Включенный в израильские госграницы участок палестинской территории стал рекордным из всех, что Израиль единовременно задекларировал за последние 30 лет.

Усталость недели – страны НАТО не смогли согласовать долгосрочную программу помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи киевскому режиму. Союзники должны были несколько лет делать взносы на общую сумму 40 млрд евро в год. Но эту инициативу так и не удалость согласовать. Члены альянса сумели договориться только о сумме помощи на 2025 год.

Опрос граждан 12 стран Евросоюза и Великобритании, Швейцарии, Украины показал, что жители региона устали от Киева и миллионных трат из своих бюджетов. Большинство считает, что конфликт нужно завершить дипломатическим путем. В отличие от европейцев изменившаяся обстановка на линии боевого соприкосновения не поколебала уверенности украинцев. Более половины опрошенных жителей страны заявили, что киевский режим должен победить на поле боя.

ЧП недели – обед в кафе в Братске перерос в массовое отравление

В Братске Иркутской области 32 человека пожаловались на симптомы отравления после обеда в местном кафе. Врачи оставили 31 человека в стационаре в состоянии средней и легкой степени тяжести. Роспотребнадзор нашел у 10 отравившихся сальмонелу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция задержала директора фирмы, чью продукцию ели пострадавшие. 62-летний директор помещен в ИВС до решения вопроса по мере пресечения.

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube