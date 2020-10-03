Вторая волна, обморок перед пожизненным, упавший мост и «виселицы» на Шарташе – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной недели. Она выдалась насыщенной на происшествия и скандалы. Так, свердловский минздрав проводит масштабную проверку больниц, связанную с тем, что больным с коронавирусом должны были выдавать бесплатные лекарства, но делалось это выборочно. В Екатеринбурге вынесли приговор «уктусскому стрелку» Александрову, который лишился чувств прямо в зале суда. На Челябинской трассе рухнул мост, похоронив камазиста, который и был виновником ЧП, а на Шарташе появились «виселицы». Все это наложилось на слухи о второй волне коронавируса, что вполне может оказаться реальностью, и ужесточение режима ограничений. Обо всем подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Вторая волна

На этой неделе в России и в Свердловской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Суточное число зараженных стало увеличиваться – как и в России в целом. На фоне этого появились слухи о том, что это и есть вторая волна и что в ближайшее время в регионе начнут вводить ограничения, как это произошло в Москве и, например, в соседней Челябинской области. В оперштабе, заседание которого прошло в начале недели, однако успокоили, что пока не намерены ужесточать действующий ограничительный режим (в основном, он распространяется на пожилых людей – тем, кто старше 65 лет по-прежнему не советуют выходить из дома).

Однако уже на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Свердловской области в конце недели обсуждали московский вариант с закрытием школ – в столице учеников отправили на внеплановые двухнедельные каникулы. По состоянию на пятницу в Свердловской области были полностью закрыты на карантин из-за коронавируса два детсада и 62 группы, а также 407 классов в школах. На Среднем Урале отправлять на каникулы всех школьников не стали. Однако ужесточили масочный режим. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сидя на заседании штаба без маски, отчитал екатеринбургского мэра Александра Высокинского за то, что жители уральской столицы не пользуются средствами индивидуальной защиты. Это было в четверг, а в пятницу начались ужесточения масочного режима. Так, в метро Екатеринбурга перестали пускать пассажиров, которые не желали надевать маски или у кого их не было. Точек по продаже средств защиты в подземке при этом пока не появилось. Сотрудники метрополитена рассказали «Новому Дню», что на сотню пассажиров приходится один агрессивный.

В метро запретили ездить без масок

Аналогичные меры обещают ввести и в других видах городского транспорта, сегодня, например, проверки пройдут в трамваях и автобусах. Кроме того, в сфере обслуживания тоже, по данным «Нового Дня», планируются рейды.

Также в больницах региона стали снова разворачивать койки для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Рост последних отметили в Роспотребнадзоре Свердловской области. По данным уральского полпредства, в пятницу, 2 октября, в регионе было развернуто 4 626 коек, и 67,3% из них занято. В минздраве региона, в свою очередь, пообещали мониторить свободные места в ковидариях. При этом свердловчане вновь стали рассказывать об ажиотаже в инфекционных отделениях. Так, «Новый День» писал о семичасовых очередях в приемном покое больницы № 1 Нижнего Тагила, куда свозят пациентов с пневмониями и подозрением на коронавирус со всего округа. Причем там им делают только рентген, а не КТ – томограф сломался. На фоне происходящего в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева появился большой пост о готовности региона ко второй волне, однако подписчики главы региона оказались не настолько оптимистично настроены и забросали его примерами из жизни, когда их родных и близких не госпитализировали, не выдавали лекарства, и так далее.

Где лекарства, Зин?

Тему «бесплатных» лекарств для лечения пациентов с коронавирусом на этой неделе обсуждали и в минздраве Свердловской области – поводом стала публикация «Нового Дня», после которой министр Андрей Карлов объявил проверку всех медучреждений региона, работающих в системе ОМС. Как выяснило агентство, тем пациентам, у кого подтвержден Covid-19, но кому не требуется госпитализация и кому назначил лекарства врач, должны выдавать эти лекарственные препараты бесплатно. Это включено в тарифы Фонда обязательного медицинского страхования. Так, в Свердловской области на одного амбулаторного пациента с подтвержденным коронавирусом выделяется 7 200 рублей из ТФОМС Свердловской области, а на пациента с пневмонией, который при этом лечится на дому, – 10 600 рублей.

Опрошенные «Новым Днем» пациенты, которые уже вылечились, сообщили, что им никто не предлагал «бесплатных» лекарств, все приходилось покупать за свой счет. Эту информацию и предстоит проверить минздраву в рамках ведомственной проверки.

В департаменте информполитики Свердловской области, в свою очередь, подтвердили, что медики должны выдавать лекарства «домашним» пациентам с коронавирусом, но проверять – сделано это было или нет – должен сам ТФОМС.

Обморок «уктусского стрелка»

На этой неделе суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве двух девушек – Натальи Кузнецовой и Ксении Солтановой – на Уктусе в августе 2018-го. Спустя почти полтора года полицейские задержали подозреваемого – сотрудника оборонного предприятия «Машиностроительный завод имени Калинина» Алексея Александрова. Это произошло через полтора месяца после того, как дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Александров в преступлении признался сразу же и повторял признательные показания на протяжении всего процесса. Отрицал он только мотив – ему вменяли п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений», но стрелок говорил, что хулиганского мотива не было. По его словам, он убил случайных девушек в отместку за школьные обиды. В его голове существовал центральный буфер урона, где он копил обиды, сформировалась «программа утилизации урона». Такие показания он дал на допросе следователям, в суде их зачитал прокурор – от дачи показаний в суде Александров отказался.

Во время финального заседания, когда судья начал излагать обстоятельства убийства, подсудимый сел на скамью. Пристав попросил его встать. Александров встал, постоял какое-то время, снова сел, потом оперся на стеклянную стену, а потом упал в обморок. Через какое-то время заседание было продолжено. Суд назначил убийце максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Уктусский стрелок упал в обморок в суде

Падение моста

Жуткое ЧП случилось во вторник вечером на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска. Там обрушился пешеходный мост. Как позднее стало известно, его снес КамАЗ, который по какой-то причине ехал с поднятым кузовом.

В момент происшествия людей на переходе не было, но без жертв не обошлось – многотонная конструкция, сдвинутая фурой, обрушилась на кабину КамАЗа. Водитель скончался на месте происшествия.

«Новому Дню» в Уралуправтодоре, который обслуживает трассу и ее объекты, рассказали, почему произошло обрушение. Выяснилось, что крепить пролет к опоре на Урале нельзя из-за резких колебаний температур. «В нашей температурной зоне колебания температуры, разница температур между самым холодным днем и самым теплым – больше 60 градусов. За счет этого у железобетонных конструкций, и тем более металлических конструкций, происходят большие температурные перемещения. Если закрепить жестко с одной и с другой стороны опоры, тогда пролетное строение будет ограничено в возможности температурного расширения и перемещения. Такая конструкция работать не будет, эта сварка, крепление, все равно будет срезано, сорвано под силой температурных перемещений. Для этого специально используется резиновые опорные части, на которых и стоял наш пешеходный переход. И резиновые опорные части применяются не только для пешеходных переходов, но и для железобетонных автомобильных мостов, путепроводов», – пояснил агентству главный инженер компании Евгений Куркин.

На КамАЗ рухнул мост

Асфальт поверх брусчатки

Новый тренд в обустройстве дорожного полотна в центре Екатеринбурга задали на этой неделе дорожники. Сначала они закатали в асфальт участок на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова, где ранее была положена гранитная плитка.

В мэрии объяснили, что это было сделано из соображений безопасности – уложенная всего три года назад брусчатка на этом месте раскрошилась, и трамвайные рельсы «повело».

«Учитывая отсутствие в планах ЕМУП «Гортранс» работ по ремонту рельсошпальной решетки, в целях приведения проезжей части в нормативное состояние, а также учитывая поступающие предписания ГИБДД, было принято решение об оперативном устранении недостатков путем асфальтирования примыканий. После ремонта рельсошпальной решетки возможно повторное мощение примыканий брусчаткой», – сообщили в администрации.

Ту же схему спустя пару дней провернули с тротуаром в квартале от Ленина – Хохрякова. На улице Попова рабочие закатали в асфальт раскрошившуюся бехатоновую плитку. В ратуше объяснили, что это временное решение, чтобы пешеходы не ломали ноги на кривом тротуаре, пока там не будет проведен полномасштабный ремонт.

«Виселицы» на Шарташе

Самым интригующим объектом недели стали «виселицы» на Шарташе. Загадочности добавлял директор парка Артур Зиганшин, который вопреки своей обычной манере открыто объяснять происходящее на вверенной ему территории, вдруг сказал, что не будет раскрывать, что это за странные трехметровые конструкции. Впрочем, оказалось, что никого вешать в парке не собираются. Для чего нужны «виселицы», «Новому Дню» объяснили рабочие, которые эти конструкции установили.

Зачем на Шарташе виселицы

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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