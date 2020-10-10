«Девочка из шкафа», ужесточение коронавирусных мер и ссора строителей с мэрией – Итоги недели от «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Эта неделя многим запомнится историей маленькой девочки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу и почти не кормила. Другие будут вспоминать начало октября как начало второй волны коронавирусных запретов: с этой недели предприятия начали переводить сотрудников на удаленку, а в области принят первый указ, не смягчающий, а ужесточающий ограничения. Также из «Итогов недели» вы узнаете, почему девелоперы Екатеринбурга разорвали отношения с мэрией и как инфернальный кот зарабатывает деньги на корм другим животным.

Событие недели – ужесточение «коронавирусных» ограничений

Если на прошлой неделе только велись разговоры об ужесточении коронавирусных ограничений, то с самого начала этой семидневки стало очевидно: запретам быть. И действительно, уже в понедельник, 5 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому теперь нельзя без маски находиться в транспорте и магазине (вам не продадут товар). Детские игровые комнаты, в том числе в ТРЦ, теперь могут работать только по будням, причем с максимум 50-процентной наполняемостью. Сохраняется требование также о половинной вместимости для кинотеатров, театров, концертов, но закрываются танцполы и фанзоны при проведении концертов.

Количество заболевших за неделю увеличилось со 175 новых заболевших в сутки до более 190. Увеличилось и количество тяжелых больных: в реанимациях на данный момент – более 130 человек, более 60 – на ИВЛ. Очевидцы рассказывают, что, попав в больницу с обычной пневмонией, есть риск заразиться Covid-19. Например, в провинции после больных коронавирусом помещения никто не дезинфицирует. С ростом числа заболевших больницы Екатеринбурга и области начали вновь перепрофилировать под лечение коронавирусных пациентов, плановые госпитализации отменяются. Всего на этой неделе под Covid-19 отдали 1500 коек.

Постепенно и предприятия начали переводить своих сотрудников на удаленку. В частности, одним из первых об этом сообщил Уральский федеральный университет. Мэрия Екатеринбурга планирует перевод работников на дистант с понедельника. При этом в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса пояснили, что штрафовать бизнесменов, которые не уводят людей на удаленку, не будут. В области, в отличие от Москвы, это носит лишь рекомендательный характер.

В большом интервью «Новому Дню» главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что, скорее всего, вторая волна коронавируса не будет такой же, как первая: «Не думаю, что будут тотально закрывать, как весной», – обнадежил глава регионального Роспотребнадзора. Представители бизнеса тоже надеются на такой исход: если первый локдаун рестораны и отели Свердловской области пережили без тотальных потерь и ухода с рынка игроков, то вторую волну закрытий могут пережить не все.

Шок недели – девочка в Карпинске

Самой страшной новостью на этой неделе можно считать обнаружение в одном из домов Карпинска шестимесячной девочки в состоянии крайнего истощения. По предварительным данным, 37-летняя женщина в апреле родила ребенка у себя дома. О девочке никто не знал: во время беременности мать нигде не наблюдалась. Ребенка почти не кормили и держали полгода в шкафу. В шесть месяцев младенец весит всего 3 килограмма.

При этом у женщины есть еще двое детей – 3-летняя девочка и 13-летний мальчик, о которых она полноценно заботилась. Дети ходили в садик и школу, не производили впечатления неблагополучных.

Сейчас мать находится в психиатрической больнице на обследовании. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а также по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Также следователи сообщали, что дело могут переквалифицировать по более тяжелой статье – «Покушение на убийство малолетнего».

Девочку накануне вечером доставили на вертолете из Карпинска в Екатеринбург. По словам реаниматологов, она находится в состоянии крайнего истощения. Тактика лечения будет выбрана после обследований.

Тренд недели: с дистанции сошли кандидаты на довыборы в думу

На этой неделе из кампании по довыборам в гордуму выбыли сразу несколько кандидатов. Первым об этом заявил кандидат по округу № 3 Константин Плашиннов, лаборант отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники Института естественных наук и математики УрФУ. Он сообщил, что собрал 200 подписей из 300 необходимых для регистрации. На следующий день о сходе с дистанции заявил временно неработающий Алексей Долгов, который хотел идти по 9-му округу. Он сдал всего 35 подписей. Еще день спустя с довыборов сошел директор ООО «Лекстер» Павел Гордеев – он успел собрать 100 подписей.

Всего из кампании выбыли 8 кандидатов – они не предоставили необходимые документы в избирком. На данный момент право на участие в довыборах сохранили 11 кандидатов от партий и 4 самовыдвиженца. Окончательно список будет утвержден не позднее 16 октября.

А вот кандидат в городскую думу от «Справедливой России» по округу № 3, православная активистка Оксана Иванова попросила верующих екатеринбуржцев поддержать рублем ее кампанию: «Прошу поддержать меня на выборах как христианского политика», – обратилась Иванова к своим сторонникам, добавив, что «Евангелие говорит нам, что любая сумма, даже символическая, может быть очень важна и принципиальна».

Скандал недели: строители против мэрии и депутатов

На этой неделе в Екатеринбурге очевидным стали разногласия между строительным рынком и муниципалитетом, которые, по всей видимости, копились не один год. Началось все с того, что комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга отклонила пакет поправок в муниципальные Правила землепользования и застройки, которые разрешили бы увеличить плотность застройки, что привело бы к точечной застройке и дефициту детсадов и школ, – по мнению депутатов. Дискуссия разгорелась бурная, застройщики попросили не демонизировать их. Но в итоге документ был отправлен на доработку в администрацию города.

После демарша комиссии гордумы президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников сделал заявление: депутаты, якобы, исходили из неверной гипотезы о точечной застройке как самоцели. По данным Гильдии, главный эффект от застройки Екатеринбурга – увеличение количества квадратных метров на душу населения. «Людей, детей, не становится пропорционально больше. Они просто начинают жить чуть лучше, отселяться от родителей, переезжать в новые квартиры», – заявили строители.

Под конец недели противостояние двух лагерей вылилось в то, что строители заявили о разрыве всяческих отношений с мэрией Екатеринбурга: Гильдия строителей Урала и строительный комитет Свердловского союза промышленников и предпринимателей опубликовали соответствующий документ. В нем муниципалитет упрекают в том, что строителям постоянно строят бюрократические препоны и мешают работать. Обе профильные организации заявили об отзыве своих членов из всех структур мэрии.

В ответ мэрия заявила, что из диалога выходить не собирается и продолжит разговаривать и с застройщиками, и с депутатами гордумы.

Фото недели – спасатели за работой

На этой неделе на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган прошли массовые учения экстренных служб по отработке действий в случае серьезного ДТП. На фотографиях можно увидеть, как будут действовать спасатели, если автобус на встречке врежется в бензовоз и легковушку. При этом будет снег и метель.

Видео недели – котик продает книги

Инфернальный кот

В Екатеринбурге кот с необычным, «вампирским», прикусом помогает бездомным животным. Его хозяйка, Ольга Апазиева, в инстаграм-канале публикует фото пушистого Мистера Грю в образах вампира и ведьмака, предлагая подписчикам подарить книги или купить те, что у нее есть. Все деньги уходят на еду и лекарства для тех собак и кошек, кто еще не нашел свой дом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.10.20

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