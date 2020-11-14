Новый полпред УрФО, новый бюджет 2021 и новые коронавирусные рекорды – итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя, безусловно, запомнится назначением нового полпреда президента на Урале Владимира Якушева, который до этого занимал пост министра строительства РФ. Политологи почти всю семидневку рассуждали и строили прогнозы – благо ли это для регионов УрФО? СМИ и депутаты изучали всю неделю проект бюджета на 2021 год, который явно будет непростым: сокращения ожидаются по всем сферам, включая приоритетные. Ну и, конечно, в современных реалиях никуда без новостей о пандемии: число заболевших в Свердловской области перевалило за 40 тысяч, а медицина продолжает испытывать колоссальные нагрузки. Что еще было интересного на этой неделе – читайте в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: бюджет-2021 – придется «ужаться»

Проект бюджета Свердловской области стал доступен для ознакомления в конце минувшей недели и всю текущую семидневку документ изучали и депутаты, и СМИ. Главное, с чем всем придется смириться, в 2021 году будут экономить на всем. Сокращены и доходы, и расходы бюджета, дефицит вырастет до 40 млрд. Больше чем на треть сократят расходы на строительство и реконструкцию школ, а значит, переход на учебу в одну смену снова может затянуться. Аграриям финансирование урежут на 20%, хотя фермеры рассчитывали на субсидии от государства, чтобы снизить свою кредитную нагрузку. Но самое страшное, пожалуй, в финансировании системы здравоохранения, которая и без того сейчас задыхается из-за пандемии коронавируса.



В проекте бюджета на следующий год расходы на медицину составляют 26,2 млрд рублей – и это больше, чем планировалось год назад (тогда в документах фигурировала цифра 24 миллиарда). Но тогда никто не знал о грядущей пандемии. В итоге теперь предлагается сократить траты на сердечно-сосудистые заболевания, онкологию – именно те заболевания, от которых в Свердловской области умирают чаще всего. Сократят и финансирование на обследование беременных.

Полный обзор бюджета на 2021 год можно почитать здесь. Но будьте готовы: почти по всем статьям предусмотрена экономия.

Тренд недели: больных Covid-19 – все больше, с медициной – все хуже

Пока депутаты обсуждают, в каких статьях финансирования здравоохранения можно сэкономить, в Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Общее число подтвержденных диагнозов превысило уже 40000, смертей – 874. На ИВЛ единовременно находятся уже почти 200 пациентов – летом таких цифр не было ни разу.

Скорая помощь уже не справляется с нагрузкой. Вместо обычных для осеннего сезона 1100 вызовов в сутки в Екатеринбурге бригады совершают свыше 1700. Дозвониться до диспетчеров крайне сложно. Мест в больницах Свердловской области становится все меньше и меньше: более 10 тысяч коек из 30 тысяч общего коечного фонда уже отданы больным Covid-19. И почти все они заняты.

На этой неделе под ковидный госпиталь отдали токсикоцентр, куда ранее принимали людей с тяжелыми отравлениями. Решение оперштаб объяснил тем, что в больнице есть кислородная разводка и реанимационные койки. Куда будут доставлять людей с отравлениями, если коек перестанет хватать, не известно.

В поликлиниках, которые в том числе занимаются амбулаторным лечением больных коронавирусом, ситуация не лучше. Люди по 5 часов стоят в очередях, чтобы сделать повторные тесты на Covid-19 и получить назначения, либо выписаться с больничного – стоят они в общих очередях с больными обычным ОРВИ. Но единственное, что могут посоветовать представители власти, – это жаловаться в сами же поликлиники. Притом, что дозвониться туда по телефонам не так-то просто. Оперштаб обещает увеличить количество сотрудников call-центров, ввести новые номера телефонов, но пока ситуация кардинально не меняется.

Назначение недели – новый полпред Владимир Якушев



Неделя для политических элит на Урале в этот раз началась бодро. Уже в понедельник, 9 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке своего полномочного представителя в УрФО Николая Цуканова.

Новым полпредом на Урале стал бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который считается протеже мэра Москвы Сергея Собянина. До прихода на пост главы минстроя Владимир Якушев руководил Тюменской областью, пост губернатора ему в 2005 году предложил президент Владимир Путин.

С приходом нового полпреда губернаторам УрФО придется напрячься, считают эксперты. Владимир Якушев имеет опыт работы на Урале, а значит, будет строго спрашивать за все, что происходит на подведомственных ему территориях. И больше всего опасаться стоит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. А вот сам Якушев может стать «супервлиятельным», – говорят политтехнолги. И не стоит однозначно рассматривать уход из федерального министерства как понижение.

11 ноября Владимир Якушев вышел на работу в полпредство и сделал первые заявления на новом посту, а уже 12 ноября провел первую пресс-конференцию. Он признал, что заступает в должность в непростое время: пандемия, снижение доходов бюджета. Но, по мнению Якушева, регион способен справиться с задачами, особенно если опираться на существующую команду. Отдельно полпред ответил на вопрос об отношениях с губернатором Свердловской области: противостояния не ожидается – у каждого свои разграниченные полномочия. Но Якушев не отрицал, что абсолютно все регионы УрФУ в ноябре и декабре ждет тотальная проверка.

А если вы не очень понимаете, кто такой Владимир Якушев и откуда он пришел на Урал, «Новый День» подготовил для вас небольшое резюме: кем раньше был нынешний полпред и какими заявлениями он запомнился.

Политика: старт довыборов в гордуму Екатеринбурга



Еще одним политическим событием стал старт довыборов в гордуму 11 ноября – началось досрочное голосование в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга за кандидатов в депутаты. Кампания проходит в избирательных округах № 3 и № 9, в которых проживают свыше 110 тысяч горожан с правом голоса. На два депутатских мандата претендуют 10 кандидатов.

Ознакомиться с краткой биографией всех канидидатов и их доходами за прошлый год можно здесь. Спойлер: среди претендентов на депутатские кресла не так много богатых. На агитацию все кандидаты в сумме потратили 2,5 миллиона рублей.

В первый день голосования на довыборы в Екатеринбургскую думу пришли 800 человек из, напомним, 110 тысяч. В выходные дни, 14, 15 и 21 ноября, участки будут открыты с 10:00 до 14:00. Основной день голосования – воскресенье, 22 ноября.

Фото недели – странные символы Универсиады



Презентованные на этой неделе символы Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, вызвали бурю реакций в соцсетях. Маскотами стали: девушка-блогер Хитти, спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант соболенок Кедри. Блоги сотрясаются от комментариев: кто это вообще такие? И как они связаны с Уралом?

Комментаторы считают, что символы не запоминаются и никак не связаны с молодежью. Маскотов в легкой форме обсмеяли даже в «Вечернем Урганте». Ведущий поинтересовался, не напоминают ли они губернатора.

Видео недели – куда отправить подростков вместо ТЦ

На этой неделе глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что ведомство будет просить оперштаб ввести новое ограничение: врачи хотят запретить подросткам посещать торговые центры без родителей, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. «Новый День» вышел на улицы и спросил у екатеринбуржцев: что они думают об этой инициативе. Результат опроса – в нашем видео.

Подросткам запретили тусоваться в ТЦ

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.11.20

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