Подготовка к Новому году, результаты довыборов в думу и новый коронавирусный рекорд: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя осени в Екатеринбурге отметилась активностью городских чиновников при подготовке к Новому году, суровым заявлением губернатора, что корпоративов на Новый год – не надо, новыми высокими показателями по заболеваемости Covid-19 и многим другим. О событиях последних дней ноября читайте в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Тренд недели: начинаем готовиться к Новому году в условиях пандемии

Пандемия коронавируса внесла корректировки в подготовку к празднованию Нового года. На этой неделе мэрия Екатеринбурга расторгла контракт на 24 миллиона рублей на установку ледового городка с ООО «Айс-проект-2000». Как сообщается в карточке контракта, это сделали по соглашению сторон, подрядчику ничего не заплатили. Мэрия планирует выделить на строительство обновленного варианта городка около 5 млн рублей, должен быть опубликован новый контракт. Переписывать документы пришлось из-за изменившихся условий. В октябре мэрия в заявке указала традиционный новогодний набор, потом глава города Александр Высокинский сообщил, что городка не будет из-за пандемии, а после в мэрии придумали, что городок все-таки будет, но без горок.

На днях на площади 1905 года традиционно закрыли автопарковку и начали устанавливать главную елку города.

На площади 1905 года монтируют елку

Кроме того, на следующей неделе в Екатеринбурге откроется традиционная рождественская ярмарка «Зима. Тепло». На ярмарке будет много фотозон с еловыми лапами, гирляндами и лентами, палатки с традиционными новогодними и рождественскими угощениями из разных стран мира, ледяная горка и лавки с сувенирами и подарками.

Для тех, кто предпочитает спортивный отдых, уже начали открываться катки.

Выехать в новогодние каникулы за границу в этот раз смогут немногие. Но, как оказалось, и в России можно найти замену Лапландии, Исландии, рождественской Европе и другим направлениям, которые притягивали туристов. Куда слетать на Новый год так, чтобы каникулы запомнились, узнавал «Новый День». Спойлер: будет недешево.





Заявление недели: в госучреждениях праздновать Новый год не будут

Заявлением недели отметился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рекомендовал руководителям не проводить корпоративные вечеринки в честь Нового года. «Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет. С точки зрения работа учреждений культуры, рекомендаций для организаций, оказывающих услуги по досугу и отдыху, будем рассматривать отдельно – консультируемся с эпидемиологами, санитарными врачами, следим за динамикой заболеваемости», – написал Куйвашев в своем инстаграме. Напомним, что в Свердловской области запрещена работа ресторанов, ночных клубов после 23:00.

Рекорд недели: 399 заболевших Covid-19 за один день

В пятницу, 27 ноября, в Свердловской области вновь был взят рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – диагноз подтвержден у 399 человек. Регион находится на пятом месте по числу заразившихся за сутки в стране. Число жертв коронавируса накануне достигло 997 человек.

В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев продлил дистант для школьников до 12 декабря. Исключение сделано для младшеклассников, учеников 9-х и 11-х классов.

Событие недели: анализ результатов довыборов в ЕГД

В 20:00 прошлого воскресенья, 22 ноября, закончилось голосование на довыборах по двум одномандатным округам в Екатеринбургскую гордуму. Мандаты стали вакантными после смерти депутата Елены Дерягиной и осуждения за коррупционное преступление депутата Олега Кагилева. Победили кандидаты, выставленные партией «Единая Россия»: в округе № 3 кандидат Антон Швалев набрал 28,33% голосов, в округе № 9 кандидат Виталий Чачин – 39,91%.

В то же время политологи считают, что довольно низкий результат единороссов, особенно Швалева, говорит о том, что бюджетники, которых принудительно согнали на выборы, голосовали «с фигой в кармане». В четверг Швалев и Чачин получили депутатские удостоверения, нарушений на выборах горизбирком не нашел.

Суд недели: «православный журналист» требует с горожанина более 500 тысяч рублей за толчок в сквере

В судебном участке № 2 Верх-Исетского районного суда завершились прения по громкому уголовному делу Максима Шибанова, которого обвиняют в том, что прошлой весной он во время конфликта в сквере у драмтеатра нанес легкий вред здоровью православному активисту Максиму Румянцеву. Адвокат Шибанова Дмитрий Жикин настаивает, что подсудимый причинил вред здоровью Румянцева неумышленно, он его просто оттолкнул. Второй адвокат заявил, что вообще не доверяет показаниям Румянцева, так как тот заявлял, что во время событий в сквере на нем был бейдж сотрудника СМИ, а на видеозаписи бейджа нет. Как нет на видеозаписи и кадра, где было бы видно, что Шибанов наносит Румянцеву удар в область лица. Оба адвоката попросили суд оправдать Шибанова. Суд удалился для принятия решения, приговор будет оглашен в понедельник, 30 ноября. Напомним, гособвинитель потребовала для подсудимого штраф в размере 35 тысяч рублей, а также попросила судью удовлетворить гражданский иск Румянцева о выплате ему компенсации.

Скандал недели: глава Кировского района попал под следствие

Развивается история вокруг одного из крупных городских чиновников. Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков был задержан 12 ноября, но позже выпущен под подписку о невыезде. Поводом могла стать схема, в рамках которой подряды на ремонтные работы на дорогах района получала коммерческая фирма, якобы связанная с чиновником. По факту же работы выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Кировский ДЭУ». Официально историю с Александром Лошаковым силовые ведомства не комментируют. Но на этой неделе

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил членство в партии Александра Лошакова – «до решения суда».

Позитив недели: «девочка из шкафа» поправилась

Семимесячная Полина из Карпинска, которую мать полгода прятала от знакомых и соседей и даже держала в шкафу, уверенно идет на поправку. Сейчас у девочки все хорошо, она весит уже 5,4 кг, активная, общительная. «Она очень хорошенькая, по сравнению с тем, в каком состоянии поступила. Сейчас прямо куколка», – сказал пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. Но пока Полина все еще находится в больнице.

Фото со страницы Константина Шестакова в фейсбуке

Фото недели

В центре Екатеринбурга жители города заметили интересное инженерное решение. Читатели «Нового Дня» прислали в редакцию фото, на которых видно, что на улице Карла Маркса возле Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа к деревьям привязали покосившиеся заборы. По всей видимости, к березе и липе приделали веревки, чтобы не упали старые ограждения.

Видео недели: люди несут цветы к могиле участников группы Дятлова

Новый сериал про туристов из УПИ, более 60 лет назад погибших в горах Северного Урала, опять всколыхнул интерес екатеринбуржцев к этой теме. К братской могиле группы Дятлова на Михайловском кладбище идут незнакомые с ними люди и приносят живые цветы. Свердловчане, которых корреспонденты «Нового Дня» встретили у захоронения дятловцев, рассказали, что думают об официальной версии – не все с ней согласны.

Могила дятловцев на Михайловском кладбище

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.20

После выхода нового сериала к могиле дятловцев понесли цветы (ФОТО, ВИДЕО). / Число умерших от Covid-19 на Среднем Урале превысило тысячу человек. / Под железнодорожным мостом лесник нашел разбитую иномарку с телом водителя (ФОТО). Читать дальше

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