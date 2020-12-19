Ожидание Нового года, пресс-конференция Путина и вакцинация от Covid-19 – итоги недели «Нового Дня»

На этой неделе Екатеринбург все больше захватывает новогодняя тема – открываются катки и елочные базары, люди обсуждают,где и как будут встречать праздник. Но и насущные проблемы никуда не ушли: в регион поступает все больше доз вакцины от Covid-19, однако прививаться хотят не все. Уральцы обсуждают пресс-конференцию Путина и высказывание вице-губернатора Крекова. Эти и другие темы – в обзоре «Нового Дня» «Итоги недели».

Тема недели – Новый год скоро, но веселого мало

На этой неделе одной из главных тем стало приближение Нового года. В Екатеринбурге началась торговля елками, заработала очередная рождественская ярмарка, открылся новый большой каток в ЦПКиО. Но до сих пор неизвестно, смогут ли екатеринбуржцы в саму новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, встретить праздник на городских елках: решение о работе городка на площади 1905 года и в парке Маяковского не принято. Возможно, из-за коронавируса вход туда в сам Новый год запретят, хотя локдаун власти обещали не вводить. Зато в пятницу губернатор Евгений Куйвашев определился с решением по 31 декабря: этот день в Свердловской области будет рабочим.

Строительство ледового городка на площади 1905 года на этой недели продолжилось. Елку уже установили, постепенно запускают иллюминацию. Начинается возведение ледовых скульптур. Что интересно, в этом году на фестиваль ледового искусства выделено денег больше, чем в прошлые годы, когда городок на площади 1905 года был более масштабным.

Между тем, некоторые жители Екатеринбурга все-таки надеются улететь на новогодние каникулы в другие города и страны. В топе популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, а также Турция, ОАЭ и другие.

Однако не стоит забывать, что и другие страны, и регионы России в последние недели постоянно объявляют о новых ограничениях из-за коронавируса. Так, в Турции на Новый год введен комендантский час, который, якобы, не распространяется на туристов. А в некоторых регионах России при заселении в отель потребуют справку об отсутствии Covid-19, подробнее о коронавирусных ограничениях мы писали здесь. Ну а если вы останетесь в Екатеринбурге, есть несколько интересных вариантов отдыха.

Фото недели – серый Екатеринбург

Фото недели тоже будет почти новогодним. Почти – потому что в Екатеринбурге до сих пор не ощущается праздничного настроения. Почти нигде не встретить новогодних символов, а те, что есть, зачастую кажутся унылыми. Так же уныло и грустно смотрится весь город. В отсутствии новогоднего настроения можно винить и погоду – снега нет. Тротуары серые, дороги серые, в воздухе летает пыль. Год выдался непростым, и люди на улицах не выглядят слишком жизнерадостными. Непраздничный Екатеринбург – в нашем фоторепортаже.

Событие недели – пресс-конференция Путина

Конечно, главным околополитическим событием недели в Свердловской области, как и по всей России, стала пресс-конференция президента Владимира Путина. В этом году она проходила удаленно. Журналисты из регионов задавали вопросы из телестудий, организованных в каждом федеральном округе.

В Свердловской области самой обсуждаемой темой по итогам пресс-конференции стало обращение медиков ЦГБ Качканара, которые пожаловались президенту, что не получают «коронавирусные» выплаты. Путин обещал разобраться. Но интересным был не сам факт жалобы – такие поступали со всей России, – а скорость реакции различных ведомств на местах. Спустя полчаса после того, как информация о ЦГБ Качканара прозвучала на пресс-конференции, уже был готов ответ свердловского минздрава: «медицинское учреждение не работает как «ковидный» госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным Covid-19». Еще спустя несколько минут о своей проверке рапортовало Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. В самой ЦГБ Качканара при этом заявили, что никакие медики к руководству не обращались.

Фраза недели – чиновник о вакцине от Covid-19: «Я даже не полысел»

На местном уровне на этой неделе отличился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В сети активно обсуждают его высказывание про вакцинацию от коронавируса (сам Креков ранее привился). Во время одного из брифингов чиновник, отвечая на вопрос по поводу безопасности и эффективности вакцины, заявил, что она испытывалась год и «никто даже не полысел, в том числе ваш покорный слуга». Также вице-губренатор полагает, что никого не надо принуждать к вакцинации, но вот «убедить человека надо». «Если вы приняли решение не вакцинироваться – Бог вам судья», – сказал Креков.

Добавим, что в начале этой недели в Свердловскую область поступила новая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V»: прибыло еще 2100 доз к полученной ранее тысяче, кроме того, открылись новые пункты вакцинации. Всего до конца года, по данным властей, прививки поставят шести тысячам жителей региона. В первую очередь, медработникам, затем – педагогам, после – работникам соцзащиты и правоохранителям. При этом те, кто попал в списки на вакцинацию на ближайшее время, сообщают, что подготовка к прививке отнюдь не бесплатная: нужно за свой счет сдать анализ на антитела и ПЦР-тест на коронавирус – все вместе это стоит около 5000 рублей.

Видео недели – екатеринбуржцы не готовы прививаться от коронавируса

А вот простые жители Екатеринбурга не все готовы ставить прививку от Covid-19. Некоторые прямо отвечали на вопрос «Нового Дня»: «Если друг выживет, то я поставлю». Что еще говорили уральцы о прививке – в нашем видео.

Ставить или нет прививку от ковида

Цифра недели: за 25 лет цены на жилье выросли в 44 раза

Интересный факт привела на этой неделе президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева. Оказывается, за последние 25 лет жилье в Екатеринбурге подорожало в 44 раза. 2020-й, несмотря на первоначальные прогнозы о стагнации и падении рынка недвижимости, по факту тоже показал рост: стоимость квартир на вторичном рынке побила абсолютный рекорд, цены на первичном рынке выросли на 11-17% (в зависимости от класса жилья).

При этом уральцы стали активнее брать ипотеку: с начала 2020 года жители Свердловской области оформили 46 тысяч ипотечных кредитов, что на треть превысило показатель прошлого года. Банки выдали заемщикам 103 миллиарда рублей – на 47% больше, чем в 2019-м.

Скандал недели – взносы на фестивале «Аэлита»

В неприглядном свете на этой неделе предстал в информационной повестке литературный фестиваль фантастики «Аэлита». Как стало известно «Новому Дню», в этом году авторам предложили заплатить оргвзнос, который вырос с 3 тысяч в прошлые годы до – минимум – 9 тысяч в этом году. Хотя мероприятия «Аэлиты» проходят онлайн. За 9 тысяч участникам предложили просто слушать вебинары. Если же вы хотели задать вопрос, то нужно было оплатить 29 тысяч. Пакет для «випов» с участием в мастер-классах стоил уже 59 тысяч. Самое интересное – все эти взносы подавались как «добровольные пожертвования», что возмутило писателей.

Однако организаторы ничего из ряда вон выходящего в такой ситуации не увидели. «Мы собираем деньги на фестиваль, это пожертвование, иначе быть не может. Альтернативы я не вижу. Это некоммерческое предприятие. Авторы в принципе жертвуют на этот проект», – поделился сопредседатель оргкомитета, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко. Он же намекнул, что авторы, у которых нет денег на ВИП-пакет, могут претендовать на участие в других литературных фестивалях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.12.20

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