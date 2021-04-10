Первая пресс-конференция мэра Орлова, кадровые перестановки и танки в городе – Итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой неделе Алексей Орлов дал первую пресс-конференцию в должности мэра Екатеринбурга, на которой рассказал про перспективы метро, ценах на общественный транспорт и удручающем состоянии ЦПКиО. В горадминистрации полным ходом идет реорганизация структуры, которая уже привела к нескольким кадровым перестановкам: мэрию покинули заместители главы. Ну а весна, тем временем, наступает: в области – паводок, в городе – грязь и танки. Подробнее обо всех главных событиях – в обзоре «Нового Дня» «Итоги недели».

Событие недели – первая пресс-конференция нового мэра Орлова

На этой неделе Алексей Орлов дал свою первую пресс-конференцию в должности мэра Екатеринбурга. Не удивительно, что вопросы, которые задавали журналисты, касались самого широкого спектра тем. В частности, Орлов обещал сохранить для горожан свободный доступ в парк и на набережную Исети близ УрГУПСа, которые планировали обнести забором. А вот по строительству второй ветки метро, напротив, градоначальник никаких обещаний давать не стал.

Алексей Орлов дал понять, что новые станции врял ли появятся в обозримом будущем, хотя на технико-экономическое обоснование выделено 160 миллионов рублей. Поэтому ездить придется на наземном транспорте, который находится в плачевном состоянии, – не стал отрицать Орлов. Плату за проезд, кстати, мэрия в 2021 году поднимать не будет. На ремонт 45 участков дорог, по информации Орлова, выделено 1,7 миллиарда рублей. А вот на ремонт гидротехнических сооружений на Плотинке денег пока нет, поэтому и Краснознаменную группу возвращать на прежнее место никто пока не будет.

Затронул Алексей Орлов и тему реконструкции ЦПКиО, которая уже не первый год постоянно обсуждается и горожанами, и депутатами гордумы. Новый градоначальник признал, что «иметь в центре Екатеринбурга такую зону в таком состоянии удручающем стыдно». Сдвинется ли с мертвой точки вопрос реконструкции парка, сказать сложно, ведь только на этой неделе депутаты в очередной раз перенесли рассмотрение проекта из-за его неготовности. Также мэр объяснил, почему в некоторых конкурсах на проведение ремонтов разрешают участвовать не всем подрядчикам, а только «избранным».

Назначения недели – кадровые перестановки в мэрии

На той же пресс-конференции мэр Екатеринбурга Алексей Орлов официально подтвердил, что вице-мэр по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин покидает свой пост и переходит в правительство Свердловской области. На вопрос, кто же займет его место, Орлов не ответил.

На следующий день стало известно, что должность вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам покинул Владимир Боликов. По слухам, он займет пост главы Кировского района – предыдущий руководитель райадминистрации Александр Лошаков был отстранен из-за уголовного дела.

А глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, напротив, переходит в мэрию Екатеринбурга. Он будет занимать пост вице-мэра по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействию с бизнес-сообществом.

Кадровые решения приняты на фоне реорганизации структуры мэрии, которую одобрила городская дума. Суть ее в том, что в мэрии объединяют и перепрофилируют различные департаменты. Кроме того, из официальных наименований вице-мэров исчезнут их специализации – они будут «универсальными».

Политика недели – старт выборного сезона

На этой неделе в Свердловской области, можно сказать, официально начинается избирательный сезон. 11 апреля пройдут довыборы в Сухом Логу и Бисерти. Более 11,6 тысячи жителей в этих муниципалитетах будут избирать двух депутатов в каждую думу. Всего в 2021 году в регионе пройдут 40 избирательных кампаний, включая крупные выборы в заксобрание региона и Госдуму РФ.

Предварительное голосование за кандидатов в Госдуму и заксобрание Свердловской области пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате: на сайте «Единой России» с подтверждением личности пользователя через «Гослуслуги». На участие в праймериз подают документы все новые и новые кандидаты. Например, на этой неделе стало известно о том, что участвовать будет секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий и очередной муниципальный глава.

Как рассказали сами участники праймериз, новый онлайн-формат в этом году создает дополнительные сложности. Традиционно активный электорат – пенсионеры и бюджетники – далеко не все зарегистрированы на «Госуслугах» и умеют обращаться с компьютерами. На информирование населения придется портратить дополнительные средства. Чего еще ждут кандидаты от онлайн-праймериз, можно почитать в материале «Нового Дня».

Заявление недели: глава Союза журналистов предложил ограничить работу СМИ

Бурную реакцию представителей СМИ вызвало предложение Свердловского творческого союза журналистов во главе с председателем Александром Левиным. Союз, который должен отстаивать права журналистов, фактически заявил, что на митингах можно было бы ввести ограничения для работы СМИ. Это прозвучало на встрече с главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым и полпредом в УрФО Владимиром Якушевым. Левин предложил, чтобы, во-первых, СМИ в своих публикациях обязательно указывали, что мероприятие не санкционировано. Во-вторых, он посчитал нужным, чтобы журналисты уведомляли уполномоченные органы о том, что сотрудники редакции будут работать на акции. В-третьих, Левин предложил предусмотреть специальные позиции на митингах, где могли бы работать журналисты, то есть предлагается ограничить сотрудников СМИ в передвижении. Впрочем, идея была воспринята без восторга. Полпред резко осадил Левина, повысив тон впервые с начала мероприятия. Тем не менее, высказывания представителя СТЖ не остались незамеченными и до сих пор активно обсуждаются в соцсетях.

Тренд недели: весна, грязь и паводок

На этой неделе в Свердловскую область наконец-то пришла весна. Синоптики обещали потепление к выходным до +15 – +18 градусов. И, конечно, в южных районах уже начался паводок. Из-за подъема воды в реках девять населенных пунктов, в которых проживают 1200 человек, уже отрезаны от большой земли. В зоне риска всего 46 городов, поселков и деревень. Все ледовые переправы уже закрыли.

В Екатеринбурге с приходом весны традиционно начался сезон грязи и гряземесов на газонах. На этой неделе читатели «Нового Дня» заметили, что даже коммунальщики не гнушаются тем, чтобы разносить грязь. Оказывается, по газонам трактора ездят, чтобы чистить снег. Кроме того, в городе оказались затоплены некоторые парки. В огромных лужах поселились утки, которые спокойно плавают, как в водоемах.

Расследование недели: кто из года в год получает миллиарды на дорожные ремонты

Традиционно весной в Екатеринбурге начинается и сезон дорожных работ. Пятый год подряд город будет ремонтировать дороги не только за свой счет, но и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – средства по этой программе составляют большую часть расходов. «Новый День» провел большое расследование, которое показало, что миллиарды рублей на ежегодные ремонтные кампании (заказчик – МКУ «Городское благоустройство») по сути получают одни и те же юрлица. ГУДСР получило 2,553 миллиарда рублей, «Уралтрансспецстрой» – 2,321 миллиарда, «Уралдортехнологии» – 1,259 миллиарда. А вот на все остальные компании пришлось в сумме менее одного миллиарда. Почему так получается – читайте по ссылке.

Фото и видео недели – первая репетиция Парада Победы

Репетиция Парада победы

В Екатеринбурге на Вторчермете на этой неделе прошла первая в этом году тренировка тяжелой военной техники перед парадом Победы. Традиционно танки, БТР, БМПТ, бронеавтомобили, мотоциклы проехали по Второй Новосибирской улице. Кто-то уже смог посмотреть вблизи репетиционный заезд военной техники, которая будет участвовать в параде 9 Мая. Если вы не оказались в числе первых зрителей, можете посмотреть наш фото- и видеорепортажи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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