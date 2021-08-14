Губернаторская конопля, рекорды смертности и укол жизни: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Заканчивается очередная неделя августа, которая оказалась не по-летнему насыщенной. Поражали новости о коронавирусе – смертность в регионе бьет рекорды. Оживилась политическая повестка: завершается регистрация кандидатов в депутаты заксобрания, агитация стала активнее (и подчас курьезнее). Не обошлось и без позитивных новостей – Саша Лабутин наконец получил долгожданное лекарство от СМА. Подробнее о самых ключевых событиях по версии «Нового Дня» – в нашем традиционном обзоре.

Коронавирусные антирекорды: высокая смертность

На протяжении недели смертность от коронавируса в области била рекорды: во вторник стало известно, что скончались 24 человека, на следующий день власти сообщили о 25 скончавшихся, новый рекорд был поставлен в пятницу – 28 смертей от коронавируса.

На этом фоне не радуют новости о вакцинации. Свердловская область по проценту людей, поставивших прививку, находится в седьмом десятке регионов. Но есть и другая проблема – тем, кому нельзя ставить прививку, сложно получить медотвод. Например, кормящим мамам. «Участковый педиатр сказала, что я не являюсь ее пациентом, поэтому она не может мне дать такую справку, а участковый фельдшер сказала, что она не знает, кормлю я еще ребенка или нет. Я ей предложила покормить ребенка при ней, в итоге вообще выяснилось, что надо идти не к фельдшеру, а к врачу и, видимо, уже ему доказывать, что я кормлю ребенка», – рассказала жительница Екатеринбурга. По словам главного эпидемиолога города, справку должен давать все-таки педиатр.

Тренд надели: каким будет начало учебного года

До начала нового учебного года осталась пара недель, и вузы и школы определяются, как же они будут работать в сентябре. Высшее образование, скорее всего, стартует со смешанной формы обучения: то есть какие-то пары будут проходить дистанционно, а какие-то – в учебных корпусах. О таком решении уже заявили УрГЮУ, Горном, УрФУ. Последний определился с форматом заселения в общежития: для этого нужна или прививка, или медотвод, или ПЦР-тест, который студенты должны сделать за свой счет. А иностранных студентов прививать будут платно.

Что касается школ – Павел Креков сообщил, что в данный момент нет необходимости вводить дистанционное обучение ни в младших, ни в старших классах. Планируется, что 1 сентября все дети начнут учебу офлайн. Линейки будут проводить по классам, массовых торжеств в честь начала учебного года не будет. Кстати, во время пандемии родители чаще переводят детей на семейное обучение – за год количество таких учащихся выросло почти в два раза.

Тема недели: агитация и деньги

В сентябре состоятся выборы в Госдуму и заксо – они продлятся три дня и будут куда более закрытыми, чем раньше. В Свердловской области около 60% избирательных участков оснастят камерами для трансляции, однако в этом году по решению Центризбиркома видеонаблюдение не будет общедоступным. Веб-картинку процесса голосования жителей получат только избирательные комиссии, штабы кандидатов и партий, общественные наблюдатели.

До выборов осталось около месяца, и кандидаты начали проявлять активность. Улицы Екатеринбурга закидывают агитацией, и уже понятно, на чем делает акцент каждая партия. Пока, пожалуй, самые заметные плакаты – от губернатора и «паровоза» «Единой России» Евгения Куйвашева. Правда, в своей агитации он дистанцировался от партии власти, хотя и потратил ее деньги. Горожане плакаты оценили собственным креативом, переосмыслить слоганы «Волнует каждого» и «Справимся» пытаются даже конкуренты по избирательной кампании – мы сделали подборку лучших мемов.

Также на этой неделе партии разыграли строчки в избирательных бюллетенях для выборов в заксо. Но выборы будут не только в Госдуму и областной парламент – муниципальных депутатов будут выбирать в 35 населенных пунктах. За пять лет с прошлых выборов в полтора раза больше стало кандидатов с судимостью. Они есть даже в «Единой России». А еще мы выяснили, зачем люди вообще хотят стать муниципальными депутатами.

Заявление недели. «Что вы там курите?»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оставил игривую запись в своем Instagram. «Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю…» – начинался пост. Речь шла о технической конопле, из которой делают весьма недешевую экоодежду, веревки и бумагу. Но подписчики юмора не оценили, напомнив губернатору, что в Свердловской области хватает других проблем. Рост цен на сезонные овощи, затраты на «имиджевые» объекты и «угробленное все» – почитайте, какой волной народного гнева обернулась для главы региона шутка в инстаграме.

А если этого мало – у нас есть истории и о других проблемах. Например, о развале медицины на севере региона. В некоторых населенных пунктах буквально ни морга, ни роддома.

Добро недели: спасительный укол

Маленькому Саше Лабутину поставили укол «Золгенсма» в областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Препарат доставили самолетом из США в специальной криокапсуле с сухим льдом при температуре -80 °C. В больнице его разморозили и подготовили для введения. Деньги на этот самый дорогой в мире препарат собирали больше года, пожертвования внесли тысячи неравнодушных людей, помог Игорь Алтушкин. После введения препарата Саше придется еще пройти курс гормонотерапии, пока состояние не стабилизируется. Только после этого можно будет приступить к восстановительной терапии и ЛФК.

Фото недели: сад вместо парковки

Ко Дню города в Екатеринбурге преобразили площадь 1905 года – вместо парковки здесь появился зеленый уголок. Парк создается в рамках фестиваля «Атмосфера», он официально открылся сегодня, 14 августа, и проработает до 1 сентября. Вход бесплатный, но запускают из-за пандемии максимум по 500 человек (организаторы даже собирались сократить это число до 300). Гости смогут посмотреть на чудеса ландшафтного дизайна, увидеть редкие растения, взять на заметку какие-либо лайфхаки по выращиванию зелени. Кроме того, каждый день на фестивале будет обширная программа. Ну и это просто красиво.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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