Выборы, приговор экс-депутату, эхо трагедии в Перми: итоги недели от РИА «Новый День»

РИА «Новый День» представляет краткий обзор самых значимых событий уходящей недели.

В политике

Всю неделю в Свердловской области подводили итоги выборов в Госдуму, а также в региональное заксобрание и 35 местных дум. В последних «Единая Россия» забрала 62% мандатов, а если с самовыдвиженцами – то почти 87%. А вот на выборах в заксо и Госдуму ЕР набрала лишь около 35%, но эксперты полагают – для нашего протестного региона это хороший результат. Сейчас идет процесс отказа от мандатов партийных «паровозов» и формирование окончательного списка депутатов, но «Новый День» уже просчитал, кто в итоге займет места в заксо. Торжественное вручение мандатов пройдет 28 сентября. Что касается Госдумы, то в нее, скорее всего, не попадают вице-губернатор Сергей Бидонько и популярный депутат-эсер Дмитрий Ионин. Последняя оставшаяся на сегодня загадка – кто станет сенатором от заксо, ветеран политики Аркадий Чернецкий или первый замгубернатора Александр Высокинский.

В судах

В пятницу оглашен приговор экс-депутату ЕГД, застройщику Игорю Плаксину. Он получил 6 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. А фотографу Дмитрию Лошагину, сидящему за убийство жены-фотомодели, суд в очередной раз отказал в УДО. Также облсуд оставил под арестом бывшего пресс-секретаря скандального экс-схиигумена Сергия, Всеволода Могучева.

В городе

На улице Радищева разрушается старинная купеческая усадьба Ваганова. Первая стена рухнула в воскресенье, вторая – во вторник. Прокуратура начала проверку.

В обществе

Студентки ПГНИУ рассказали «Новому Дню», что они пережили во время нападения на вуз убийцы, застрелившего шесть человек. Семейный клинический психолог по просьбе нашего агентства объяснила родителям, как вовремя разглядеть в своем ребенке копящуюся внутреннюю агрессию. А губернатор Куйвашев поручил организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов, чтобы обучить их навыкам действий в экстремальных ситуациях.

Covid-19

Смертность от коронавируса в Свердловской области растет. К 23 сентября число летальных случаев перешагнуло отметку в 6000 человек. «Новый День» провел на улицах Екатеринбурга видеоопрос, ставят ли горожане прививки.

Уральцы о вакцинации против ковида

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

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