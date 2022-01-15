Пресс-конференция Куйвашева, минирования школ и бурная тирада химмашевского стрелка. Итоги недели РИА «Новый День»

Первая рабочая неделя 2022 года принесла немало событий. Губернатор Евгений Куйвашев провел ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказал о своих планах на выборах, о застройке ВИЗа-Правобережного, барельефе Сталина и многом другом. В Екатеринбурге прошла волна минирований школ и вузов, что взбудоражило всю систему образования и родителей. А в суде прошло очередное заседание по делу химмашевского стрелка. На удивление Сергей Болков разразился грозной тирадой и даже намекнул на то, раненные им люди сами виноваты в том, что не убереглись. Эти и другие события – в дайджесте «Итоги недели».

Событие недели – пресс-конференция губернатора Куйвашева

Пожалуй, главным событием недели в Свердловской области можно назвать годовую пресс-конференцию губернатора Евгения Куйвашева. Все ждали от него заявления: будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих губернаторских выборах? Но Евгений Владимирович ответил уклончиво: ни да, ни нет – ждем встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Естественно, обсуждалось и много узких вопросов. Например, Куйвашев рассказал, почему не строят здание филармонии, ради которого снесли жилой дом, и что будет с ВИЗом-Правобережным, где хотели строить сначала городок Экспо, а потом – правительственные здания. Губернатор отметил, что сейчас у правительства 27 зданий в Екатеринбурге и было бы хорошо всех их отдать под жилье и офисы, а для кабмина построить что-то свое – как раз на берегу Верх-Исетского пруда. Аграриям губернатор обещал сходить в храм, чтобы вымолить лето без засухи. Высказался о сносе аэропорта на Уктусе, а также о восстановлении барельефа со Сталиным на Доме офицеров.

«Новый День», кстати, загадал губернатору загадку: у Росселя – Россельбан, у Мишарина – «Иннопром», а у Куйвашева – ? Евгений Владимирович не ответил, предложив рассуждать о его достижениях уральцам. Уличный опрос в центре Екатеринбурга принес неожиданные ответы.

Уральцы о достижениях Куйвашева

Тренд недели – резкий рост заболеваемости коронавирусом

Вплоть до середины текущей недели в Свердловской области продолжало снижаться, либо оставаться прежним число новых случаев Covid-19. Но в последние два дня в регионе произошел резкий скачок – только за последние сутки выявлено 536 заболевших, что на 24% больше, чем днем ранее. А теперь сравните: 10 января за сутки выявляли 371 случай. При этом оперштаб уверяет, что «омикрона» на Среднем Урале пока нет. А ведь именно этот штамм – самый контагиозный, то есть быстро распространяется: он в шесть раз заразнее «дельты». Ограничений пока никаких не вводится. Напротив, губернатор Евгений Куйвашев до 15 февраля продлил разрешение ходить по covid-free-зонам со справкой о вакцинации только первым компонентом «Спутника V», а куар-каникулы продлили до 20 января.

Уральцев тоже коронавирус пугать почти перестал, – об этом говорят психиатры. И об этом же свидетельствует тот факт, что в этом году очень многие туристы решили покупать туры на май и на лето уже сейчас. В 2021-м все опасались закрытия границ.

Инцидент недели – массовое «минирование» школ

Для системы образования самым «горячим» днем недели стала среда. В Екатеринбурге почти все школы (151 из 163) получили письма с сообщением о минировании. Детей экстренно эвакуировали: кого с вещами, кого – без. Уроки были сорваны. В некоторых учреждениях даже ввели дистант на пару дней – на всякий случай, вдруг «минирования повторятся». Весь день 13 января сотни полицейских, сотрудников Росгвардии и других ведомств проверяли здания школ. В итоге – ничего не нашли. По факту массового лжеминирования возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновникам может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Заявление недели – угрозы от химмашевского стрелка

Самым вопиющим заявлением недели можно считать тираду химмашевского стрелка Сергея Болкова, который в мае 2021 года пьяным расстреливал прохожих и машины со своего балкона. 11 января в зале суда Болков кричал, что устроит революцию, потому что его плохо лечат в СИЗО. Но самое главное – он намекнул, что это, в том числе, вина родителей, что девочка получила серьезные травмы от огнестрельного ранения: «Огонь на улице мы не слышим?! Мы не видим?! Едем с семьей под обстрелом?! Под машины надо прятаться! Забыли уже, что такое война?!», – кричал Болков.

Политика недели – выдвижение в ЕГД

Политическая повестка в 2022 году только начинает оживать. Например, на этой неделе началось выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по двум одномандатным избирательным округам № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Ленинский район). Само голосование назначено на 27 марта. Почти все партии подтвердили свое намерение участвовать. Но имен кандидатов не называют.

Цифры недели

Почти миллион человек посетили ледовые городки на площади 1905 года и в парке Маяковского за новогодние праздники – это намного больше, чем в прошлые годы. Кстати, елка напротив мэрии простоит до конца января, работу городка продлили.

200 тысяч человек за праздники улетали из Екатеринбурга или возвращались домой: пассажиропоток Кольцово превысил доковидные показатели.

843 ребенка родились в роддомах Свердловской области в новогодние каникулы. Первым новорожденным 2022-го стал мальчик.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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