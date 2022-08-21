Праздник Екатеринбурга, суд из-за глазок на картине и автокатастрофа в Тагиле – итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая неделя принесла Свердловской области много событий – от радостных до печальных. Рост заболеваемости коронавирусом, жуткая авария и репетиция Екатеринбурга к собственному 300-летию. О самом важном и интересном – в нашем обзоре.

Автокатастрофа с подростками в Нижнем Тагиле

В ночь на 15 августа в Нижнем Тагиле автомобиль Hyundai Accent на огромной скорости врезался в машину скорой помощи, после чего загорелся. От удара скорая перевернулась и снова встала на колеса. В страшном ДТП погибли пять человек: 16-летний водитель Hyundai, трое его пассажиров (девушка 17 лет и двое парней 18 и 19 лет) и 45-летняя женщина-фельдшер из машины скорой. Выжили двое – водитель неотложки и 19-летний парень, который чудом выбрался из горящей иномарки. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. А после выяснились жуткие подробности происшествия. Погибший подросток фактически угнал машину у родителей, взяв дома ключи без спроса. Его отец и мать, по данным полиции, ранее неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД, в том числе оба были лишены прав за вождение в пьяном виде. Семья считалась неблагополучной и состояла на учете ПДН. По факту автокатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ. Следователи в том числе устанавливают, был ли несовершеннолетний водитель Hyundai пьян за рулем. Расследование дела взял на контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Некоторые автолюбители предположили, что подросток мог угнать Hyundai из-за модного челленджа в Tik-Tok, но полиция эту версию опровергает.

Ковид – не опять, а снова

Заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале вернулась к мартовским значениям, в минувшие сутки было зарегистрировано уже свыше 700 новых случаев. Свердловская область находится в «красной зоне» по распространению коронавируса, на этом фоне Роспотребнадзор вновь рекомендует жителям носить маскив общественных местах. Впрочем, о введении масочного режима в регионе речи пока не идет. Вакцинация от ковида в Свердловской области продвигается медленно. В отсутствие препарата «Спутник Лайт» врачи-эпидемиологи советуют прививаться первой дозой «Спутник V», но людям старше 40 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется пройти полный курс вакцинации. Кроме того, свердловский минздрав заказал 10 тысяч доз препарата «Спутник М» для вакцинации подростков. А вот поставок обещанной назальной вакцины, которая должна действовать против всех штаммов Covid-19, до сих пор нет.

Суд по делу о глазках на картине

В Екатеринбурге начали судить бывшего охранника «Ельцин-Центра» Александра Васильева, пририсовавшего глазки фигурам на картине Анны Лепорской, причинив произведению искусства ущерб на 250 тысяч рублей. 64-летнему Васильеву предъявлено обвинение в вандализме. Адвокат просил закрыть уголовное дело и назначить мужчине судебный штраф (в таком случае у Васильева бы не было судимости), но суд отклонил ходатайство. Прокурор подчеркнул, что бывший охранник не принес извинения Третьяковской галерее за свой поступок, хотя защита Васильева утверждает обратное. Мировой судья также отклонила просьбу о рассмотрении дела в особом порядке из-за состояния здоровья подсудимого. Разбирательство отложили до 26 августа.

Суд о глазках

Заявление недели: выкрасть танк вертолетом

Депутат Госдумы Максим Иванов озаботился судьбой танка Т-34, который стоял на постаменте в эстонской Нарве. Там местные власти решили убрать боевое орудие с постамента как советский символ. Парламентарий предложил немедленно изъять у Эстонии старый танк и подарить его Екатеринбургу. «Неважно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами», – заявил Максим Иванов.

Дерзкий сын единоросса

В Асбесте 21-летний кандидат-самовыдвиженец Егор Александрин нецензурно обругал волонтеров и назвал их «грязью». Отец молодого человека – Дмитрий Александрин, действующий депутат Асбестовской думы, до недавнего времени возглавлявший местное отделение «Единой России». Он также идет на выборы. Видеозапись разговора сына депутата с жителями вызвала скандал, после чего Александрин-старший удалился из соцсетей.

299-летие Екатеринбурга

В субботу екатеринбуржцы отмечали День города. Хедлайнерами праздника стали бард Олег Митяев, шансонье Александр Новиков, рок-певец Александр Маршал и певица Клава Кока. В мэрии рассказали, по какому принципу выбирали артистов. Финалом дня стало светомузыкальное шоу на Макаровском мосту и красочный фейерверк. А еще в Екатеринбурге запустили часы с обратным отсчетом до 300-летия, и научились ограничивать скорость уличных самокатов в центре города.

Что лежит в капсуле времени?

В следующем году на Плотинке вскроют капсулу времени, заложенную в 1973 году. «Новый День» спросил у горожан– известных и случайных – что по их мнению лежит в той капсуле, и какое послание и символы они бы передали потомкам, которые будут жить на месте современного Екатеринбурга через 50 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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