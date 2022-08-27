Дело Ройзмана, старт дебатов и полгода «новой реальности»: итоги недели от РИА «Новый День»

Лето завершается, а повестка в Екатеринбурге остается горячей и очень насыщенной. Самой обсуждаемой темой стало уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана, но этим ключевые события недели не ограничились. О самом важном – в экспресс-обзоре «Нового Дня».

О Ройзмане: обыски и причины

В среду силовики нагрянули в квартиру экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана , после прошли обыски в музее Невьянской иконы. После нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД.

Обыски у Ройзмана

В четверг решался вопрос о мере пресечения. Следователи и прокуроры пытались схитрить : запрашивали запрет определенных действий, куда вписали в том числе запрет выходить из дома с 00:00 по 23:59 – то есть, по сути, установить домашний арест. Но судья эту уловку понял и ходатайство отклонил. Ройзману запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

К слову, о задержании Ройзмана высказался губернатор Евгений Куйвашев.

Куйвашев о Ройзмане

А мы выяснили, кому вообще может быть выгодно дело Ройзмана.

И к другим судам

Неделя отметилась и другими резонансными процессами. Осужденный за убийство жены Дмитрий Лошагин в очередной раз попытался выйти по УДО, и на этот раз у него получилось. Прокуратура не исключила, что подаст кассационную жалобу , однако известный фотограф уже покинул колонию.

А еще вынесли приговор убийцам, которые в «Оленьих ручьях» жестоко расправились с туристкой из Перми.

О политике: старт дебатов

В понедельник прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы. В них участвовали единоросс Евгений Куйвашев и либерал-демократ Александр Каптюг. Поговорили про больницы, детские площадки, пообещали хорошо работать …

На следующих дебатах встретились Александр Ивачев (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СРЗП).

О прекрасном

В Екатеринбурге снова вспомнили о Святой Екатерине – зазвучала идея поставить статую в ее честь на Плотинке в русле реки . Большую и золотую. Обсуждение началось с подачи вице-спикера гордумы Виктора Тестова, но в Сети идею встретили без восторга. А после мэрия объяснили, почему такой вариант никогда не реализуют.

Цифра недели: прожить на 6700 в месяц

Свердловскстат подсчитал – на продукты свердловчане тратят 6700 рублей в месяц , это треть всех расходов в месяц. И сумма в рублях выше, чем год назад.

Фото недели: полки магазинов

Прошло полгода после начала событий на Украине, за которыми последовали весьма жесткие санкции. Это сказалось на облике привычных брендов и вообще их наличии. «Новый День» проверил, как сейчас выглядят полки магазинов .

А еще мы узнали у экспертов, оказались ли санкции столь разрушительными для экономики , как это прогнозировалось весной.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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