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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 10 декабря 2022, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

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Прямая линия, бюджет и елка в городе: итоги недели от «Нового дня»

Заканчивается вторая неделя декабря. В повестке все чаще звучит тема новогодних праздников – театры и рестораны формируют программы, города украшаются. Политики тоже завершают год – депутаты приняли бюджет, а губернатор провел прямую линию. Конечно, продолжается обсуждение событий на Украине. Самые главные новости этой недели – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Событие недели: Куйвашев пообщался с народом

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел прямую линию. Вопросы к ней собирали исключительно по телефону, в соцсетях к анонсу на всякий случай даже отключили комментарии. В ходе прямой линии губернатор впервые высказался о мобилизации и дал совет тем, кто не может дозвониться до своих мобилизованных родственников.

Серость недели: депутаты приняли бюджет

В заксобрании Свердловской области на этой неделе приняли бюджет. Очень важное для региона событие, которое прошло очень скучно и незаметно: как обычно, все были за, коммунисты воздержались, но их голоса ничего не решают. Во втором чтении главный финансовый документ принимали минут 20, а третье чтение уложилось в 5 минут.

Доходы утверждены в объеме 354,4 млрд рублей, расходы – 374,1 млрд, дефицит составил почти 20 млрд.

Заявление недели: студенты виноваты в автобусных давках

Министерство транспорта Свердловской области нашло виноватых в автобусной давке. «…Cтуденты не снимают рюкзаки при посадке в автобус, что приводит к дополнительному заполнению свободного пространства. В связи с чем хотелось бы отметить необходимость соблюдения общепринятых норм поведения в общественном транспорте, которые позволят обеспечить комфорт поездки для окружающих», – заявил замглавы ведомства Дмитрий Брусянин. Правда, потом чиновник объяснился, упомянув, что есть и другие причины.

Лайфхак недели: как избежать колонии

Председатель Союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин, находившийся под подпиской о невыезде, уехал в Луганск. До этого в зону конфликта уехал экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков. Мы выяснили у юристов, в каких случаях такая схема поможет избежать наказания, а когда – нет.

Фото недели: елка приехала в Екатеринбург

В ночь на четверг в Екатеринбург из лесов под Шалей приехала елка. При перевозке ель немного пострадала. В момент рубки температура воздуха опустилась до -22, из-за этого некоторые подмороженные ветки обломились. Но на эти места будут прикреплены «запасные», а на вершине поставят еще одну елочку – небольшую, но пушистую. На восстановление веток и подготовку крепления для елки уйдет два дня, потом ее поднимут и начнут вручную украшать игрушками.

Новогоднее: где отпраздновать

До Нового года осталось меньше месяца, самое время определяться с планами. «Новый День» нашел несколько альтернативных и интересных вариантов. Например, в театре – читайте, где будут идти представления. Или в джаз-клубе, термах или отеле. И традиционный вариант – праздник можно встретить на улице. В парке Маяковского обещают Деда Мороза, на площади 1905 года – трансляцию с президентом.

Кстати, театры уже начинают новогоднюю кампанию. Первые спектакли и елки для детей пройдут сегодня, 10 декабря, в театре кукол. Остальные начнут показы ближе к 20 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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