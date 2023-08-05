Месяц до выборов, найденная на Эльмаше девочка, жара и грибной сезон: «Итоги недели»

Первая неделя последнего месяца лета запомнится жарой и грозами, грибами в центре Екатеринбурга и сменой маршрутов общественного транспорта. В околополитических кругах больше обсуждают повальный отказ в регистрации самовыдвиженцам, а еще – перспективы дистанционного электронного голосования. Не обошлось на неделе и без шоковых новостей. Подробности – в обзоре «Итоги недели» от «Нового Дня».

Политика недели: до выборов – месяц

9 и 10 сентября в Свердловской области пройдут выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара, а также довыборы в думах других муниципалитетов. Самым главным новшеством станет то, что впервые будет использовано дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Вопросов про него очень много: как исключить двойное голосование? Как обеспечивается тайна волеизъявления? Можно ли испортить электронный бюллетень? «Новый День» расспросил председателя регионального избиркома Елену Клименко, которая максимально подробно рассказала в интервью о ДЭГ.

Регистрация кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы VIII созыва вышла на финишную прямую. Кандидаты от политических партий прошли этот этап практически без потерь, а вот многим самовыдвиженцам отказали в регистрации. В том числе тем, кто ранее уже был депутатом гордумы. Верх-Исетская ТИК отказала в регистрации старожилу гордумы Ире Овчинниковой (округ № 4). Не получилось стать зарегистрированными кандидатами у депутата от КПРФ Эдуарда Мансурова (округ № 17) и у бывшего депутата от СР Александра Смолина (округ № 13). Мы спросили у политологов, почему в этом году так много отказов самовыдвиженцам. Что они ответили, можно почитать здесь.

Региональное заксобрание на этой неделе закрыло весеннюю сессию. С отчетом перед депутатами выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рассказал, что «команда правительства сработала «неплохо»: региональная промышленность и инвестиции растут, импортозамещение продолжается. А главной проблемой назвал кадровый дефицит.

Шок недели: 5-летнюю девочку из Академического нашли на Эльмаше, ее отец умер

Вечером 2 августа жители Эльмаша увидели во дворе по улице Баумана, 51, девочку 5-6 лет, которая долго гуляла одна, и вызвали полицию. Девочка сказала, что ее зовут Соня, но не смогла ответить, где живет. Малышку поместили временно в приют и начали розыски ее родителей.

Только 3 августа удалось р а зыскать семью девочки. Оказалось, что ребенок живет в Академическом с папой, мамой и бабушкой. От дома семьи до места, где нашли Соню, почти 20 км. На тот момент было неизвестно, где ее отец, и как вообще они оказались на Эльмаше.

Вечером тело мужчины нашли буквально в сотне метров от места, где гуляла Соня. По предварительным данным, смерть могла наступить от передозировки запрещенными веществами. Ранее отец девочки был судим за наркоторговлю, отбывал наказание в колонии города Касли Челябинской области, вышел на свободу в 2014 году.

Трэш недели: девушку побили и кинули в фонтан за цвет волос

В Каменске-Уральском на этой неделе двое пьяных мужчин побили 18-летнюю девушку за то, что им не понравились ее разноцветные волосы. После нападения девушку скинули в фонтан и угрожали расправой.

Мужчин быстро задержали. Ими оказались местные жители 1991 и 1993 г. р., ранее судимые за истязание и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». На предоставленном полицией видео задержанные говорят, что произошло «непонимание».

Два амбала напали на девушку за цвет волос

Неделя в Екатеринбурге

Август для екатеринбуржцев начался со смены номеров трамвайных и троллейбусных маршрутов, что 1 числа привело к путанице. Более того, многие онлайн-сервисы в первые дни не показывали, где находятся обновленные номера транспорта. Если вы до сих пор не запомнили, как теперь ходят трамваи и троллейбусы, здесь есть полный список новых маршрутов.

Продолжает усугубляться транспортный коллапс в Академическом. На выезде из района по-прежнему перекрыт большой участок улицы Серафимы Дерябиной, из-за чего автомобили и общественный транспорт стоят по 30-60 минут в пробке на одном участке. На этой неделе добавилась еще одна проблема: сменили режим работы светофора на Амундсена – Объездной. Там теперь тоже – пробки.

Из приятных новостей – продолжается подготовка к празднованию 300-летия уральской столицы. На этой неделе стали известны имена еще четырех х е длайнеров , которые выступят непосредственно на Дне города 19 августа. Но и до этого в течение почти двух недель фестивали будут практически ежедневными. Самые крутые мы собрали в этом обзоре.

Жара в городе

В Екатеринбурге уже которую неделю сохраняется жаркая погода. Синоптики рассказали, что июль-2023 вообще стал самым жарким за последние восемь лет. Средняя температура месяца составила +21,7°, что превышает климатическую норму на 2,8 градуса. Абсолютный максимум температуры для Екатеринбурга (+40°) был отмечен, напомним, 11 июля 2023 года.

Август тоже начался с жары, хотя периодически на город обрушиваются грозы и ливни. Влажная и жаркая погода привела к тому, что даже в центре Екатеринбурга расплодились грибы – шампиньоны. Но есть их нельзя, поскольку плодовые тела способны накапливать вредные вещества.

В загородных лесах грибный сезон в самом разгаре . Свердловчане находят красноголовики, маслята, обабки, рыжики, сыроежки, лисички. А вот белые грибы уже сходят на нет. Санитарные врачи напоминают , что покупать дикоросы на стихийных рынках не стоит, потому что они могут быть собраны в не очень экологически благополучных местах. А еще стоит помнить, что грибы нужно переработать в тот же день, когда они были собраны.

Кстати, в предстоящие выходные в Екатеринбурге тоже будет тепло. И Роспотребнадзор напоминает: в фонтанах купаться нельзя . Там можно заразиться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

А если вы хотите продлить лето, то уже сейчас можно купить туры к морю на бархатный сезон и позднюю осень. Тренды в этом году сменились: популярными стали ОАЭ, Шри-Ланка и Индия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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