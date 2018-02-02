Раскулачивание олигархов, травля детей и печальный поселок: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Закончилась еще одна неделя этого года. Как обычно в пятницу РИА «Новый День» вспоминает все самое важное и яркое, что случилось за эту неделю. В этом обзоре – коммунальный ад, предвыборный анонс кандидата Грудинина о национализации имущества олигархов, иск Мисюры против предприятия, которое он возглавляет и череда скандалов, в которые втянули детей.

Тема недели

На этой неделе в Свердловской области продолжились коммунальные ЧП. Главным «страдальцем» стал поселок Мартюш в Каменском районе. Казалось бы, на прошлой неделе там устранили аварию, в дома вернулось тепло – но ненадолго. Уже в выходные местные жители рассказали о новой аварии. 1 февраля поселок в третий раз за месяц остался без тепла, в квартирах похолодало до 8 градусов. Министр ЖКХ области Николай Смирнов обещал весной выделить 50 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт труб в Мартюше, так как внезапно выяснилось, что местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме.

К вечеру пятницы аварию так и не устранили – похолодало еще в 19 домах поселка.

Коммунальные аварии в Каменском районе оставляли без отопления еще как минимум два населенных пункта: село Позариха и поселок Новоисетский. Как выяснилось, схема теплоснабжения Каменского городского округа утверждена с нарушениями закона. Против управляющей компании и котельной, обслуживающих поселения, возбуждены административные дела. В адрес главы администрации округа направлено прокурорское представление. Кроме того, уголовно-правовую оценку действий муниципальных властей по материалам прокуратуры даст полиция.

Не обошлось без коммунальных ЧП и в Екатеринбурге: без отопления и горячей воды оставались жители центра города, ЖБИ, улицу Шефскую заливало из заводской канализации, улицу Вилонова – холодной водой, на улице Белинского закрывали движение троллейбусов из-за лопнувшей трубы.

Конфликт недели

Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра подал в суд на собственное предприятие из-за конфликта с советом директоров, принявшим новый хозяйственный регламент взаимодействия с ракетчиками. Речь в регламенте идет о сроках и иных стандартах проведения разного рода хозяйственных работ при производстве систем управления, в том числе для РКЦ «Прогресс». И при принятии документа совет директоров НПО автоматики его одобрил, лишь генеральный директор Андрей Мисюра проголосовал против. Первое заседание по этому небанальному делу должно состояться 15 марта.

Заявление недели

В Екатеринбург с предвыборным турне приехал кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. Отвечая на вопрос РИА «Новый День» о том, каким образом он собирается проводить национализацию стратегически значимых предприятий и объектов, Грудинин заявил, что для этого будет достаточно принять соответствующий федеральный закон. По его мнению, олигархи будут готовы добровольно отдать свои активы государству, если последнее возместит им зачастую символические суммы, за которые они скупили их в эпоху залоговых аукционов.

Событие недели

Каждый год в ночь на 1 февраля родители будущих первоклашек в Екатеринбурге атакуют сайт госуслуг, чтобы записать ребенка в школу. По сложившейся традиции, представители «Ростелекома» накануне «дня Х» обещали, что на этот раз сайт будет работать без сбоев. Но, как и в предыдущие годы, ровно в полночь «Госуслуги» рухнули, не выдержав потока обращений. А у некоторых школ родители выстраивались в очереди, чтобы поскорее успеть отдать документы.

Традиционный квест для родителей

За первые сутки записи детей в первые классы в 40 школах Екатеринбурге уже не осталось мест. На утро 2 февраля в системе АИС «Образование» было зарегистрировано 13,5 тысяч заявлений родителей.

Скандалы недели

А пока одних детей записывали в первый класс, другие становились заложниками скандалов. Жительница Екатеринбурга рассказала, что водитель трамвая забрала рюкзак у ее сына. Вагоновожатой показалось, что на улице хулиганят дети. Она остановила транспорт, отобрала у ребенка портфель, села в трамвай и уехала. В мэрии дали другое объяснение – якобы дети баловались, мальчик сам бросил свой портфель, а женщина его забрала, чтобы он не потерялся. Так или иначе, но сотрудник ТТУ вернула чужое имущество более чем через сутки. Теперь маму ребенка ждет административка, вряд ли кто-то возместит ей расходы на покупку новых учебных принадлежностей, а для вагоновожатой эта история уже закончилась. «В ее действиях не усматривается признаков противоправного деяния, она не имела намерения присваивать себе имущество. Она забрала рюкзак, чтобы мама ребенка обратилась в ТТУ, чтобы ей рассказать о поведении сына», – прокомментировали в пресс-группе УМВД.

Другой скандал разразился в Октябрьском районе Екатеринбурга. Следователям поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей физическое и психологическое насилие. Ранее портал 66.ru сообщил, что воспитательница (теперь уже бывшая) била детей ложкой по губам и зубам, заставляя есть, оскорбляла, щипала и даже душила.

Еще одна резонансная история произошла в селе Глинском Режевского района. Учительница отобрала у 4-классницы грамоту за то, что родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса. Педагог объяснила, что в школе не хватает бумаги.

Видео недели

Обманутые дольщики уже в который раз вышли на митинг, надеясь, что на их проблемы обратит внимание Путин. Митинг вполне ожидаемо приобрёл политическую окраску в преддверии грядущих выборов. Многие дольщики открыто называли решение проблем с недостроями индикатором поддержки президента. Всего на акцию пришли около пятидесяти человек.

Митинг дольщиков

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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