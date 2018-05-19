Раскол единороссов, пожары и исчезающий Ленин – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя была насыщена политическими скандалами. Свердловское отделение «Единой России» раздирают внутренние конфликты, глава Южного управленческого округа арестован по делу о взяточничестве, а поклонники советского вождя Владимира Ленина не на шутку встревожены планами мэрии убрать памятник с площади 1905 года. О самых интересных и важных событиях – в нашем обзоре.

Скандал недели: екатеринбургские выборы рассорили «Единую Россию»

Процедура отбора кандидатов для сентябрьских выборов в гордуму Екатеринбурга обернулась грандиозным скандалом в свердловском отделении партии власти. Часть единороссов заявили о нечестной игре на праймериз.

По их словам, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов уже составил список из 18 кандидатов по округам и дал оргкомитету установку на обеспечение их победы. Несогласованным участникам внутрипартийных выборов блокируют агитацию и даже угрожают, утверждают поднявшие бунт единороссы. Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий упорно отрицал все обвинения, однако это не спасло реготделение от проверки московских ревизоров. Если подозрения в подготовке фальсификаций подтвердятся, то федеральное руководство «Единой России» может аннулировать результаты екатеринбургских праймериз.

Стоит отметить, что срок приема заявок на предварительное голосование ЕР продлевали уже два раза. Количество участников праймериз приближается к двум сотням, и они уже начали активную агитационную кампанию. Представители других партий пока только раскачиваются.

Заявление недели: Ленин на время исчезнет с площади 1905 года

Власти Екатеринбурга озвучили планы по реконструкции памятника советскому вождю на главной городской площади. Для обновления трибуны и постамента предстоит полностью разобрать гранитные плиты и провести оценку камня. На время ремонта скульптуру Ильича, скорее всего, уберут. По словам сити-менеджера Александра Якоба, работы начнутся в следующем году, но не раньше 10 мая – мэрия хочет провести парад Победы в традиционной обстановке.

Фото недели: улицы Екатеринбурга за месяц до Чемпионата мира выглядят не очень

В Екатеринбурге в последний момент приводят в порядок гостевые маршруты ФИФА. В центре города экстренно перекладывают плитку на тротуарах, а фасады муниципальных и ведомственных зданий обвешаны строительными лесами. Но стоит отойти чуть подальше, и можно увидеть обшарпанные жилые дома и заброшенные бараки, которые пугают даже местных жителей. От пестрой рекламы на улицах тоже никто не спешит избавляться. Между тем, до первого матча ЧМ-2018 на Центральном стадионе осталось меньше месяца. Напомним, в рамках турнира уральскую столицу посетят уругвайцы, египтяне, французы, японцы, сенегальцы, мексиканцы, перуанцы и шведы.

Треш недели: в торговом центре мужчина накинулся на инвалида

Дикая история произошла на территории торгово-развлекательного центра «Алатырь» рядом с магазином MediaMarkt. Крепкий мужчина набросился с кулаками на юношу, страдающего ДЦП. Охранники безучастно наблюдали этот конфликт и не вмешивались. Видео драки попало на камеры наблюдения, это стало основанием для полицейской проверки. Позднее напавший на инвалида был задержан. Мужчина во всем сознался и заявил, что он безработный. Администрация сетевого магазина утверждает, что их охрана к инциденту непричастна, но мать пострадавшего уверена в обратном. Избитому парню выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам в полиции примут процессуальное решение.

Видео недели: маленький коммунальный ад в пригородном поселке Екатеринбурга

Поселок без воды

Жители поселка Совхозный несколько дней сидят без холодной воды – и все из-за планового ремонта «Водоканала». Люди не могут не только приготовить еду, но и принять душ, постирать вещи. По их словам, ситуация с отключениями повторяется каждый год в одно и то же время. В «Водоканале» объяснили, что ремонт затянулся из-за внезапной аварии на водоводе. Протечку устранили, но исследования проб после дезинфекции трубы могут занять какое-то время. Жителям остается ждать, верить обещаниям и разносить привозную воду ведрами по домам.

Тренд недели: Средний Урал накрыли пожары

Неустойчивая уральская погода и сильный ветер принесли неприятные сюрпризы жителям Свердловской области. За неделю в регионе произошло несколько крупных пожаров: под Екатеринбургом несколько дней горела нелегальная свалка, в среду на Уралмаше всю ночь полыхал склад со стройматериалами, в четверг для тушения пожара в Новолялинском городском округе МЧС пришлось привлекать вертолет Ми-8. Неосторожность людей привела к низовым пожарам в лесах, но МЧС удалось потушить огонь до того, как он подобрался к жилым застройкам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.18

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