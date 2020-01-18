Отставка Медведева, звонок Куйвашева и январская оттепель – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Повестка первой полноценной рабочей недели 2020 года стала неожиданно бурной. В Кремле сменился премьер-министр РФ, свердловский губернатор запретил мэру Екатеринбурга обижать журналистов, в любимом парке горожан начали сносить старые аттракционы, а в Нижнем Тагиле начато расследование по резонансному убийству ребенка. О самом интересном и важном за неделю – в нашем обзоре.

Событие недели: отставка правительства Медведева

В среду президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, где среди прочего обозначил готовящиеся поправки в Конституцию страны. Сразу после этого премьер-министр Дмитрий Медведев и все правительство подали в отставку. Политические перемены застали врасплох региональных парламентариев и чиновников, хотя они старались не подавать виду. Политологи заявили о начале так называемого транзита власти в стране и строили предположения, кто станет следующим премьером. Ответ на этот вопрос был получен в тот же вечер – Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. На следующий день Госдума утвердила нового премьер-министра РФ.

Рядовые граждане отнеслись к отставке правительства с юмором, но некоторые начали переживать. «Я в шоке! Взяли все ушли куда-то», – поделился эмоциями мужчина из Екатеринбурга по время уличного опроса «Нового Дня».

Граждане об отставке правительства

Тренд недели: слишком теплая зима

В Екатеринбург на этой неделе пришло потепление – на улице установилась плюсовая температура, и это добавило головной боли сотрудникам МЧС. В пятницу днем в ледовом городке на площади 1905 года обвалилась часть ледяной стены. Праздничную площадку экстренно закрыли и до сих пор проверяют на безопасность. Традиционные крещенские купания тоже пройдут в этом году с ограничениями, так подтаявший лед на водоемах вызывает опасения у спасателей. В четырех городах – это Верхняя Пышма, Артемовский, Верхнее Дуброво и Красноуральск – вообще запретили делать купели. Сотрудники МЧС организуют суточное дежурство у прорубей, где свердловчане будут смывать грехи. Всего в Свердловской области открыто 147 купелей, в Екатеринбурге – 18.

Цитата недели: «Журналистов обижать не надо»

В пятницу состоялась ежегодная большая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, где он удивил журналистов неожиданным поступком. Куйвашева спросили, как он относится к желанию администрации Екатеринбурга написать заявление в полицию на редакцию 66.ru, устроившую арт-акцию с разбитыми фонарями в сквере за оперным театром. Губернатор заявил, что не в курсе этой истории, и решил тут же позвонить мэру Александру Высокинскому. Включив телефон на громкую связь, губернатор попросил от главы Екатеринбурга объяснений, но, не дослушав его, перебил: «Давай так. Журналистов обижать никому не надо. Никаких заявлений писать не надо. Вот тебе все хлопают, видишь. Так что все, успехов. Буду дальше отвечать. Давай», – под аплодисменты закончил разговор губернатор.

Дискуссия недели: общественники раскритиковали законопроект о домашнем насилии

В пятницу в общественной палате Свердловской области обсудили нашумевший законопроект о семейном насилии. Представители церкви и консервативные общественники выступили против изменений, потому что видят в таком законе влияние Запада с его феминизмом и гей-парадами, которые не сочетаются с духовностью и скрепами России.

«Женщины – мы такой народ, нас разжалобить можно на раз-два, сказали плохое – могу расплакаться или обидеться. И что? Привлекать к ответственности? А если это просто кризис семейных отношений?», – высказалась член общественной палаты РФ, судья в отставке Людмила Виноградова.

И лишь правозащитники и некоторые депутаты обратили внимание на слабые места самого проекта, указав, что с насилием в семье бороться надо, но для этого достаточно соблюдать уже принятые законы, что, к сожалению, в России не делается.

Видео недели: суд над тагильским стрелком, убившим ребенка

12 января в больнице скончался восьмилетний мальчик Егор, которого летом прошлого года ранил в голову пьяный житель Нижнего Тагила. Об обстоятельствах трагедии «Новому Дню» рассказали родители Егора. По их словам, стрелок Александр Борисов в тот день подходил к раненому мальчику и говорил, что все будет хорошо, при этом был нетрезв и пил пиво. Сейчас Борисов в суде утверждает обратное, и свою вину признает только частично. Также он заявил, что пуля, попавшая в голову Егора, была выпущена не им. Родители мальчика хотят добиться максимально сурового наказания для стрелка.

Мама Егора рассказала, что пока ее сын находился в реанимации, от Борисова не было ни извинений, ни какой-либо помощи. В среду Тагилстроевский суд отправил мужчину на два месяца в СИЗО на время следствия. Борисову вменяется обвинение в убийстве из хулиганских побуждений.

Рассказ родителей погибшего мальчика

Конфликт недели: ЦПКиО избавляется от старых аттракционов

В парке имени Маяковского начались анонсированные новым директором изменения, но не все ими довольны. На этой неделе ЦПКиО в одностороннем порядке расторг договор с предпринимателем Владимиром Коробейниковым, который держал в парке 29 аттракционов. «Мне просто сказали: вы не подходите под новую концепцию парка. Никакого диалога не было», – рассказал коммерсант «Новому Дню». Директор парка Екатерина Кейльман отказалась комментировать ситуацию нашему агентству. С понедельника работники парка начали демонтаж неугодных объектов. Коробейников пытался противостоять сносу его аттракционов, но безуспешно. В администрации парка заявили, что на объектах предпринимателя были нарушения. При этом там не исключают, что на площадках могут появиться новые арендаторы. О новой концепции парка по-прежнему ничего не известно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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