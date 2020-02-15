Коронавирус, взрыв на заводе и «закрытие» птицефабрики, – итоги недели (ВИДЕО, ФОТО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели, в которую свердловчан продолжало лихорадить от новостей о коронавирусе и создании обсервационных пунктов и карантинных мер. В начале недели стало известно о закрытии Среднеуральской птицефабрики и увольнении всех сотрудников, но вскоре все изменилось, и она продолжила работать, а вот на заводе «Русский хром» случилось настоящее ЧП – там произошел взрыв. Об этом и другом подробнее – в «Итогах недели».

Тема недели – коронавирус

В начале недели стало известно о том, что в Свердловской области открылся еще один пункт медицинского наблюдения за гражданами Китая, прибывшими из КНР, – в Богдановиче на базе общежития обувной фабрики. Всего туда поместили 70 человек, при этом в минздраве региона заявили, что заболевших среди этих людей нет, равно как и с симптомами.

При этом по городу поползли слухи о якобы прячущихся от врачей десятках Поднебесной, которые скрываются после приезда из своей страны от карантинных мер. Опровергать информацию пришлось главе города. «У нас все живы-здоровы, лично принимал вторую партию граждан из КНР. В соцсеятх и СМИ различные манипуляции на тему того, что китайцы разбегаются по городу и прячутся от нас, это неправда», – подчеркнул Павел Мартьянов.

Тем не менее, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов обратил призвал представителей органов внутренних дел сосредоточить усилия на контроле граждан Китая, прибывающих на Урал, и их последующим передвижении.

Интересно, что и в Екатеринбурге число тех, кто находится под медицинским контролем, выросло – с 58 до 64 человек, которых поместили в санаторий «Бодрость», где власти организовали обсервацию для китайских граждан, имеющих вид на жительство в России. При этом городские власти заявили, что эти люди также «абсолютно здоровы».

Против обсервационного пункта на Эльмаше выступили депутаты ЕГД – хотя санаторий «Бодрость» был выбран пунктом для изоляции граждан по постановлению главы администрации города от 2017 года, и медики действовали по инструкции, народные избранники потребовали при необходимости открывать новые точки в других местах, за чертой города.

Что до тех, у кого обнаружили симптомы ОРВИ и кто посещал КНР, то таких в Екатеринбурге набралось больше трех десятков человек. Их госпитализировали, но лабораторные исследования также не нашли ни у кого из них коронавируса. «Подчеркну, что ни одного выявленного случая нет, на подозрении 37 человек. У всех взяты пробы, весь материал отправлен в новосибирский «Вектор», получили результаты 24 человек – все отрицательные», – сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

В больницу также попала жительница Каменска-Уральского – медперсонал сразу предупредили, что пациентка недавно вернулась из Китая и нельзя исключать коронавирус. Больную поместили в отдельный бокс инфекционного отделения.

На фоне новостей о коронавирусе в аптеках Свердловской области подорожали маски – представители ОНФ провели рейды и выяснили, что рост, в среднем, составил в 6,66 раза. Данные мониторинга переслали в ФАС России.

«Что это было?» недели – закрытие Среднеуральской птицефабрики

Во вторник стало известно о том, что экстренно закрывается Среднеуральская птицефабрика – причем по требованию ГУ МЧС по Свердловской области, так как основное здание оказалось нельзя эксплуатировать из-за нарушений пожарной безопасности по решению суда.

Оказалось, что руководство птицефабрики к тому моменту успело подписать приказ о сокращении полного штата сотрудников. Как сообщил «Новому Дню» гендиректор Максим Максимов, речь идет об увольнении 870 человек (хотя в документе говорилось про 911).

Однако в прокуратуре Свердловской области заявили, что о немедленном закрытии и увольнении работников Среднеуральской птицефабрики речи не идет – руководству и сотрудникам дадут время, чтобы вывезти оборудование и птиц.

Назревал социальный взрыв, в ситуацию был готов вмешаться бывший губернатор Свердловской области, сенатор Совета Федерации Эдуард Россель, услышавший о ситуации от корреспондента «Нового Дня». «Хорошо, что вы мне сказали. Эту птицефабрику по моей инициативе строили, как раз при мне ее и расширяли. Я как раз в пятницу буду у губернатора, обязательно подниму вопрос», – прокомментировал Россель.

К вечеру того же дня вдруг выяснилось, что фабрика не прекратит работу, по крайней мере, пока, и людей никто не уволит. Юристы предприятия попросили у суда снять ограничительные меры, что и произошло. «Работать продолжим, сотрудников в простой отправлять не потребуется», – прокомментировал директор предприятия.

Инцидент недели – ЧП на «Русском хроме»

В среду утром на предприятии АО «Русский хром» в Первоуральске произошел взрыв на одной из подстанций – пострадали три человека, всех их госпитализировали в тяжелом состоянии. Сильнее всех пострадал 58-летний мужчина – у него ожоги 90% поверхности тела. У 62-летней женщины и ее 72-летней коллеги – 80% ожогов тела. Последнюю перевезли в Екатеринбург из Первоуральска на вертолете – в ожоговый центр 40-й больницы Екатеринбурга. Состояние двух других потерпевших не позволило их транспортировать. Двое из пострадавших скончались в больнице – сначала мужчина, потом 72-летняя женщина.

Уголовное дело после двух летальных случаев было переквалифицировано по той же статье, но по более тяжкой части – ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» – по этой части статьи предусмотрено уже вплоть до 4 лет лишения свободы.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Жена погибшего работника, которая также трудится на «Русском хроме», предположила, что произошло короткое замыкание.

Заявление недели – ФСБ закрывает мэрию

На этой неделе стало известно, что администрация Екатеринбурга закроет свое основное здание от рядовых горожан. В ратуше решили ввести пропускной режим. Правда, произойдет это, скорее всего, только осенью. «Это делается исключительно в целях обеспечения безопасности. В декабре прошлого года в здании администрации города прошли учения ФСБ, и поступила рекомендация усилить меры безопасности, в том числе ввести пропускной режим», – сказал «Новому Дню» галла аппарата мэрии Илья Захаров.

Курьез недели – инновационный ремонт

В поселке Нейво-Рудянка с декабря прошлого года не устраняют порыв на теплотрассе возле пересечения улиц Молодцова и Партизан. Место порыва попросту накрыли камнем. «Вот так мастер устранил аварию. Положил камень на место порыва и думает, что все нормально», – прокомментировали местные жители.

Дыру в теплотрассе закрыли камнем

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

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