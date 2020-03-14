Обрушай, обнуляй, отменяй: итоги недели по версии «Нового Дня»

Тремя главный словами уходящей недели стали – «обрушай», «обнуляй» и «отменяй». «Новый День» напоминает о событиях последних шести дней, которые запомнятся надолго.

Обрушай

Рабочая неделя, которая началась во вторник, стартовала с ожидания краха – так и произошло. После разрыва сделки с ОПЕК+ торги на Московской бирже открылись с падения рубля и российских акций.

Уральские эксперты предсказали, что паника на рынках вскоре закончится, однако цена на нефть едва ли вернется к прежним показателям. «Не вижу аргументов, что нефть вернется на круги своя, скорее всего, вокруг 40 долларов за баррель будет балансировать. Вряд ли мы двинемся в сторону укрепления рубля. На полках и кошельках ситуация обязательно скажется, как и любая девальвация. Да, наверное, рост цен не будет столь стремительным и негативным, как в 2008-м. Но к лету обязательно ощутим 10-процентный, а то и 15-процентный рост на все импортные товары. А импорт есть и в технически сложных товарах, и в продуктах питания. Все товары будут дорожать, инфляция усилится и будет выше 3-4 %, к которой мы начали привыкать», – сказал «Новому Дню» независимый финансовый аналитик Константин Селянин. Мнения других экспертов, опрошенных агентством, можно прочитать здесь.

Из-за резкого падения рубля всего за сутки на тысячи, а то и на десятки тысяч рублей подорожали туристические путевки. «На самом деле ситуация паническая. Мы стараемся панику снять, объяснить клиентам, что происходит, но и людей понимаем, – рассказала «Новому Дню» директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Отменяй

С одной стороны, тем, кто успел купить путевки на лето на прошлой неделе, –повезло. А с другой из-за ситуации с коронавирусом, многие страны стали закрывать границы и авиасообщение – по такому пути пошли США, Грузия, Словакия, Италия. К концу недели стало известно о массовой отмене авиарейсов по самым разным направлениям. В «Уральских авиалиниях» рассказали «Новому Дню», что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат денег без штрафов и удержаний.

Под отмену попали и массовые мероприятия – свердловские власти издали указ, которым запретили проведение концертов, спортивных матчей и других событий с численностью участников пять тысяч человек вплоть до конца апреля с возможностью продления особых мер.

Одним из первых отменили турнир по дзюдо «Большой шлем» – об этом стало известно во вторник, в четверг организаторы сообщили об отмене Чемпионата мира по прыжкам с трамплина, этап которого должен был пройти в Нижнем Тагиле. Также стало известно о том, что матчи «Урала» будут проходить при пустых трибунах. Правда, потом президенту футбольного клуба Григорию Иванову удалось-таки продавить свою позицию – на стадион на игру с «Рубином» пустят болельщиков, но только тех, у кого есть абонементы и билеты, а новых продавать не будут, и численность посетителей матча не превысит пять тысяч человек. Об переносе на неопределенный срок крупного турнира RCC8, где должен был выступать известный омский боец Александр Шлеменко, сообщили на этой неделе в пресс-службе «Академии единоборств РМК». Вместо этого в Екатеринбурге пройдет серия маленьких соревнований.

Кстати, промоутерская группа RCC традиционно последние несколько лет проводила бои для гостей «Иннопрома», но в 2020 году, вероятно, и самой промышленной выставки также не состоится. Об этом заявил вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. «Вполне вероятно, что вирус придет к нам серьезно. Больше совещаний проводится онлайн, отменяются командировки, отменен Санкт-Петербургский экономический форум. Думаю, под реальной угрозой находится «Иннопром», – сказал он.

Агентство направило соответствующий запрос в Минпромторг РФ и организатору выставки – компании «Формика», однако ответов по поводу «Иннопрома», страной-партнером которого в этом году должна стать Италия, пока не поступило.

Обнуляй

Во вторник на заседании Госдумы депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции России. Что касается поправок в Основной закон, то их Терешкова назвала своевременными и правильными. «Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность», – сказала она.

Эксперты посчитали, что едва ли Терешкова решила выступить с таким предложением по своей инициативе. «Поправка про обнуление президентских сроков – простите, но в такую самодеятельность ЕР поверить невозможно. С досрочными выборами парламента еще с трудом, но можно было. А это – уже «спецоперация». Пока никто не опомнился, мгновенно решить все вопросы «трансфера». Не будет никакого «трансфера», а будет продолжение президента Владимира Путина минимум на двенадцать лет», – рассказал политконсультант Андрей Перла.

Также Терешкова поддержала инициативу коллеги по фракции Александра Карелина о досрочном роспуске Госдумы и перевыборах в нижний палату парламента. Политологи назвали эту инициативу кто логичной, кто целесообразной, кто своевременной. «После того, как будет пройдена процедура изменений в Конституцию, у Госдумы появятся новые полномочия. И если не проводить досрочных выборов, то получится, что они будут отложены до осени 2021 года. Если принять это решение сейчас, то новая Государственная дума получит расширенные полномочия и начнет использовать их. То есть Конституция начнет работать через пять месяцев после принятия», – сказал «Новому Дню» политолог Марат Баширов.

Но уже среда показала, что эксперты, поддержавшие идею с роспуском Госдумы, поторопились. На заседании ГД президент Владимир Путин отрину эту идею, а вот поправку про обнуление сначала не поддержал, но после согласился с ней – если ее одобрят депутаты и Конституционный суд. Депутаты одобрили, а к концу недели добро дали и региональные парламенты. Перед заседанием заксо по поправкам в Конституцию, презентовать которые местным депутатам прилетел госдумовец Павел Крашенинников, с членами фракций встречался губернатор Евгений Куйвашев. Содержание беседы осталось, впрочем, неизвестным. Впрочем, «против» не проголосовал никто – нашлось лишь двое воздержавшихся.

Едва ли такая позиция депутатов порадовала всех жителей Свердловской области – очевидно, что часть избирателей не поддерживает поправки. Представители «Яблока» подали в министерство общественной безопасности заявку на проведение митинга 22 марта против поправок, а лидера местного отделения задержали за пикет у ЗССО в четверг.

О том, как будут голосовать екатеринбуржцы и пойдут ли на участки 22 апреля, смотрите в видеоопросе «Нового Дня».

Впрочем, с падением рубля, возможным обнулением президентского срока и отменой мероприятий из-за коронавируса жизнь в Свердловской области не остановилась.

ОМОН на заводе

Так, в Первоуральск на местный трубный завод приехал ОМОН – во время спецоперации был задержан сотрудник одного из цехов. По данным «Нового Дня», речь идет о выводе сотен миллионов при закупке сырья, в схеме замешан один из топ-менеджеров головного предприятия, ПАО «ЧТПЗ». Полицейские и Росгвардия работали на предприятии в Первоуральске по согласованию с руководством. «В рамках корпоративной программы по противодействию коррупции сотрудниками ОБЭП ГУ МВД по Свердловской области при содействии сотрудников безопасности компании проведена операция по задержанию сотрудника по подозрению в совершении коррупционных действий», – официально прокомментировали в пресс-службе ПНТЗ.

Источник «Нового Дня» в силовых структурах рассказал, что задержанным может оказаться замначальника электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Александр Глинин, который при этом не был организатором схемы. Она же заключалась в том, что завод закупал ферросплавы – по документам 100 тонн, по факту поступало 90 тонн, разница делилась с поставщиком. По информации собеседника «Нового Дня», по ревизии с 2018 года ущерб составил 350 млн. Для реализации схемы необходимо было участие влиятельных в компании людей: кроме непосредственно руководства цеха прикрывать воровство должны были сотрудники собственной безопасности и кто-то из руководства предприятия. «О том, что кто-то наживается на ферросплавах, стало известно в 2018 году. Но тогда главному махинатору доложили, и он представил все так, что ворует якобы родственник одного из самых главных. Историю замяли, уволили нескольких сотрудников – пару эсбэшников и кого-то с «земли». Теперь взяли заместителя начальника цеха Александра Глинина. Это по наводке заводского СБ, пытаются отвести обвинения с себя», – рассказал источник.

Грязное разоблачение

С традиционным весенним обвинением автомобилистов выступила на этой неделе глава комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Ее реплика стала ответом на вопрос журналиста о том, что делать с весенней грязью, стекающей снеухоженных газонов. «[Автомобилисты] упорно заезжают на газоны, а потом все задают вопрос, что вы будете делать с газонами? Нам с собой что-то надо делать. С точки зрения создания газонов не надо изобретать велосипед. Все они размещаются на 2-5 см ниже уровня борта. Машины перемещают вынос грунта», – прокомментировала Благодаткова.

Фотокорреспондент «Нового Дня» проверил, правду ли сказала Тамара Сайдалиевна. Принять решение мы предоставляем нашим читателям – просто посмотрите фото.

Пожары у стройки – это поджог?

На этой неделе сразу два пожара произошли на Уралмаше – в обоих случаях горели деревянные дома на несколько квартир, чудом обошлось без пострадавших. Важная деталь – возле «деревяшек» ведется строительство жилых высоток, а жители старых домов, которые в перспективе должны пойти под снос, должны были начать работу по расселению. Но вместо духа парламентеров от застройщика люди почувствовали запах бензина. Местные подозревают, что их дома подожгли. Сейчас в этом разбирается полиция, пожарные дознаватели, а депутат от этого округа Алексей Вихарев заказал независимую экспертизу и пообещал установить видеонаблюдение за двумя пострадавшими от огня домами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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