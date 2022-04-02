Последствия санкций, новый русский туризм и первоапрельский снегопад. Итоги недели от РИА «Новый День»

Свердловская область побеждает коронавирус, но готовится к новым испытаниям экономики на прочность. Редакция РИА «Новый День» представляет экспресс-обзор самых интересных и важных событий за рабочую пятидневку.

Давление санкций

Свердловскую область начало потряхивать после введения экономических санкций в отношении России. Цены на квартиры в некоторых новостройках взлетели на 30%, интерес к ипотеке упал. Продукты продолжают дорожать, хотя есть мнение, что скоро цены на продовольствие будут скорректированы. Власти фиксируют рекордно низкий уровень безработицы, но проблемы уже начались в сфере торговли и обрабатывающих производств. Крупный бизнес региона разворачивается в сторону новых «лучших друзей»в Азии и на ближнем Востоке.

Не нужен нам берег турецкий

Туристическая отрасль, едва оправившись от пандемии, пытается выжить в новых санкционных условиях. Свердловские загородные отели и турбазы подорожали на 20% из-за повышенного спроса. На сервисах недвижимости бешеной популярностью пользуются дачные домики. Чиновники оптимистично рассказывают о развитии местных туристических локаций, а турфирмы начали продвигать отдых в регионах России. Чтобы привлечь внимание туристов, компании идут на все – например, предлагают заменить администраторов в отеле на человекоподобных роботов.

Робот Алекс будет встречать туристов

«Единая Россия» опять победила

В воскресенье, 27 марта, жители Верх-Исетского района и Академического выбирали депутатов городской думы. Победа предсказуемо досталась кандидаткам «Единой России» – школьным директорам Татьяне Вяткиной и Александре Журавлевой. При этом явка на довыборы была одна из самой низких – всего 10%, причем две трети горожан проголосовали досрочно. Тем не менее, избирком признал выборы состоявшимися. Уже в пятницу новоиспеченные депутаты получили удостоверения.

Приговор матери «девочки из шкафа»

Карпинский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 39-летнюю женщину, которая полгода держала в шкафу и морила голодом новорожденную дочь. У Юлии З. есть еще два ребенка – мальчик и девочка. Сейчас дети находятся у бабушки. Женщине также назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. Подсудимая получила отсрочку наказания, пока ее среднему ребенку не исполнится 14 лет (сейчас девочке пять лет).

Экс-мэр Екатеринбурга оштрафован за «дискредитацию армии»

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил два штрафа по 50 тысяч рублей за «дискредитацию вооруженных сил РФ». Политика привлекли к ответственности по новой статье КоАП РФ, утвержденной в марте этого года. Как отмечалось в суде, Ройзманкритиковал спецоперацию на Украине в социальных сетях.

В Свердловской области закрывают «непрофильные» ковидарии

Пациентов с Covid-19 теперь будут лечить только в инфекционных отделениях. Остальные стационары возвращают к плановой медицинской помощи. За последние две недели на Среднем Урале существенно снизилась заболеваемость коронавирусом, а подавляющее число больных переносит инфекцию в легкой форме. При этом в регионе пока не планируют отменять масочный режим.

Погодные капризы

Весна на Урале преподнесла сюрприз в День смеха – 1 апреля Екатеринбург завалило снегом. На дорогах образовался гололед, из-за чего увеличилось количество мелких аварий. Городские службы экстренно вывели технику для уборки улиц. По прогнозам синоптиков, в выходные дни выпадет до 80% месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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