«Иннопром», распродажа в IKEA и долгожданная жара: итоги недели «Нового Дня»

Главным событием и темой недели в Екатеринбурге, конечно, стал «Иннопром». Выставка шла 4 дня, ее мероприятия посетили десятки тысяч человек. Из бытовых новостей в топе – жара, которая пришла в регион впервые с начала лета, а также распродажа в IKEA, которая изрядно потрепала нервы фанатам магазина.

Событие недели: «Иннопром»

«Иннопром» начался в Екатеринбурге 4 июля с традиционных уже пробок на Кольцовском тракте и очередей на вход в «Екатеринбург-Экспо». В первый день выставки ждали высоких гостей, а именно – премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Поэтому тем, кто с боем попал на стенды, через пару часов работы пришлось покинуть выставочный центр.

После обхода стендов Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана (страна-партнер этого года) Алиханом Смаловым отправился на главную стратегическую сессию. Она, как и весь «Иннопром», была посвящена работе промышленности в новых экономических и политических условиях, импортозамещению и поискам новых путей развития. Премьер-министр назвал ключевые отрасли, на которые уже обращено повышенное внимание: авиастроение, кораблестроение, фармацевтика, радиоэлектроника. И анонсировал новые меры поддержки промышленности.

Во второй день выставки, 5 июля, обсуждение влияния санкций на разные отрасли продолжилось. Например, представители медицинской промышленности заявили, что пока острых проблем с поставками не испытывают, но полное прекращение ввоза техники и запчастей может поставить под угрозу всю медицину в стране. Поэтому уже сейчас важно создавать собственные производства. А заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак прогнозирует уход от глобализации во всей мировой экономике, а не только в России: государства и союзы стран будут стараться переходить на локальные производства. Крупнейшие компании-экспортеры на одной из сессий обсудили все трудности: и окрепший рубль (продавать за рубеж стало невыгодно), и логистические стопоры, и многое другое. «Идем на работу как на войну», – заявил один из спикеров.

Будущее Свердловской области на «Иннопроме», конечно, тоже обсуждалось. Например, во второй день губернатор Евгений Куйвашев рассказал, по какому принципу дальше будет развиваться Екатеринбургская агломерация. Стало известно, что в рамках проекта наземного метро скоростная «Ласточка» в будущем свяжет Ревду, Первоуральск, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский, Арамиль и Сысерть с Екатеринбургом. А в екатеринбургском Академическом надеются запустить подземную электричку. Еще больше итогов с выставки «Иннопром» вы можете посмотреть здесь.

Видео недели: дрон-такси и роботы на «Иннопроме»

На видео этой недели мы собрали самые зрелищные и интересные стенды, которые были на «Иннопроме»: здесь и аэротакси-дрон, и промышленные объекты, и роботы.

Роботы на «Иннопроме»

Тема недели: долгожданная жара

К середине лета в Екатеринбург и область наконец-то пришла жара, которая продержится до середины следующей недели. Наверняка многие в эти выходные отправятся на природу. Стоит помнить, что купаться в Свердловской области нельзя нигде: ни в озерах, ни в реках. Кстати, в регионе как раз начался рост заболеваемости энтеровирусами, которые, в том числе, передаются через грязную воду. Также не забывайте, что сезон клещей – в разгаре. Еще до жарких дней они покусали 41 тысячу человек, причем очень часто у этих членистоногих обнаруживают боррелиоз, реже – энцефалит. Есть у жары и еще один минус: Свердловскую область на 5 дней накрыло смогом.

Расстройство недели: распродажа в IKEA

С 5 июля в городах присутствия IKEA в России должна была стартовать онлайн-распродажа товаров со складов. Жители Екатеринбурга еще с полуночи дежурили на сайте, но купить ничего в первый день не получилось. Сайт не давал возможности добавить товары в корзину. Официально IKEA объяснила это техническим сбоем. Позднее на сайте сделали специальную форму заказа, в которую можно добавлять выбранные товары (если знаете артикул). Но и форма вскоре закрылась, заполнить ее успели счастливчики. С ними, кстати, уже связались работники магазина, сообщив, что скоро доставят товар. Форма заказа и сейчас – единственный способ что-то купить. Но фанаты магазина говорят, что приходится ежеминутно обновлять сайт, чтобы не пропустить момент, когда эта форма открыта.

Приговор недели: осужден разработчик читов для игры World of Tanks

На этой неделе в Екатеринбурге вынесли первый в России приговор за читерство в компьютерной игре. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал программиста Андрея Кирсанова виновным в кибермошенничестве в игре World of Tanks. Мужчина осужден по статье 273 УК РФ и наказан ограничением свободы на срок 2,5 года. Читер создал боты для игр World of Tanks и World of Warships, которые давали преимущество игрокам за счет автоприцела и автопилота.

