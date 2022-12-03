Елка для Екатеринбурга, наказание депутатов и минус одна заброшка. Итоги недели РИА «Новый День»

Наступившая календарная зима открыла сезон подготовки к Новому году и завершения старых дел. Екатеринбург лишается еще одной легендарной заброшки, которую власти в свое время не смогли привести в порядок. К сожалению, зимние морозы принесли и трагедию – страшный пожар с жертвами. О самых важных событиях за неделю читайте в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Выборы главной елки

Власти Екатеринбурга начали подготовку к новогодним праздникам и уже выбрали лесную ель, которая украсит ледовый городок на площади 1905 года. Дерево будет высотой 25-27 метров. Елку доставят в город с 10 по 20 декабря. Сам ледовый городок будет посвящен 300-летию Екатеринбурга, поэтому там планируется устраивать познавательные игры для детей.

В Екатеринбурге побывал Дед Мороз

В первый день зимы, 1 декабря, в Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза. Гостя из Великого Устюга на платформе встречали десятки семей. После официальной части, где зачем-то выступали местные чиновники, новогодний волшебник предложил всем собравшимся закрыть глаза и загадать самое заветное желание. После чего Дед Мороз прошелся вдоль толпы и пожал руки детям и взрослым.

Пожар в девятиэтажке на Чайковского

Поздним вечером 28 ноября вспыхнула квартира в жилом доме № 12 на ул. Чайковского. Из здания успели эвакуироваться 60 человек, остальных жильцов спасали пожарные. От отравления угарным газом погибли две женщины – пенсионерка и молодая девушка. Вероятно, они запаниковали и выбежали в задымленный подъезд, рассказали соседи. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице. МЧС и МВД рассматривают две основные версии возникновения пожара – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. ТСЖ дома проверяет прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Переназначения министров

Губернатор Евгений Куйвашев почти завершил поствыборное формирование кабмина Свердловской области. От приставки и.о. избавились министр строительства Михаил Волков и министр здравоохранения Андрей Карлов.

Санкции в Екатеринбургской думе

Сразу у четырех депутатов вскрылись неточности в декларациях о доходах. Антон Гусев, Анастасия Немец и Константин Киселев отделались предупреждениями, а вот Алексей Холодарев лишится постов заместителя председателя в двух комиссиях – бюджетной и по экономическому развитию. Сам избранник считает, что его наказали более строго по политическим причинам. Холодарев неоднократно критиковал проведение СВО на Украине, за что его исключили из партии «Справедливая Россия».

Снос заброшки в Зеленой Роще

В пятницу спецтехника приступила к демонтажу заброшенной больницы скорой помощи, простоявшей пустой около двадцати лет. На память о бывшем памятнике архитектуры останутся барельефы, которые забрали сотрудники музея истории Екатеринбурга по договоренности с собственником участка. Руины больницы снесут до конца декабря, на этом месте хотят построить современный онкоцентр.

Как сносили больницу в Зеленой Роще

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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