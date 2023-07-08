Итоги недели: смертоносный забор, вспышка менингококка и алковечеринка детей

Уходящая неделя радовала уральцев погодой, но была омрачена сразу несколькими инцидентами с детьми и теми, кто постарше. Обо всех ключевых событиях недели – в обзоре «Нового Дня».

Забор под напряжением

В начале недели город потрясла история гибели 15-летнего мальчика, который умер, как в детской страшилке, – прикоснувшись к забору, оказавшемуся под напряжением. Чудом остался жив его друг, который попытался спасти товарища. Выяснилось, что монтеры неправильно запитали автомат по продаже воды от электросети, кинув фазу на забор, вместо того, чтобы заземлить оборудование. Сейчас возбуждено уголовное дело, впрочем, по нему (пока) никто не задержан.

Вспышка менингококка

В среду в копилку страхов екатеринбуржцев добавилась вспышка менингококковой инфекции, среди сотрудников распределительного центра Ozon. Все заболевшие жили в одном общежитии – на момент написания текста число зараженных составляло 10 человек, двое скончались, причем у одного в анамнезе был рак крови, о котором 21-летний мужчина, скорее всего, даже не знал, но это, по мнению медиков, могло стать фатальным, иммунитет не справился с бактерией из-за онконагрузки. В причинах смерти второго зараженного разбираются врачи, все остальные находятся под меднаблюдением. На фоне паники из некоторых аптек пропала «Менактра» − вакцина от менингококка, впрочем, в коммерческих клиниках она есть, для тревожных уральцев «Новый День» составил список с ценами.

Детское алкопати

Чудом не закончилась трагедией вечеринка, которую устроили дети из Билимбая (Первоуральский городской округ). Ребята 11-12 лет попросили свою 20-летнюю знакомую купить им алкоголя – в итоге на компанию из десятерых человек набралось 20 бутылок ароматизированного пива, две бутылки водки и одна бутылка коньяка. Распивали только семеро из десяти – и все они в итоге попали в больницу с отравлением, причем двое – в реанимацию. К счастью, к утру всем значительно полегчало, т.к. отравились они не контрафактом, а просто этанолом – то есть перепили. Теперь детей, вероятно, поставят на учет, а вот их взрослой «помощнице» может грозить уголовное дело.

Дело Далера

В среду, 5 июля, прошли похороны шестилетнего Далера Бобиева (по факту, до шестилетия мальчик не дожил, он умер в декабре 2022 года, а шесть ему исполнилось бы только весной). Проститься с ребенком пришли десятки горожан, многие участвовали в его поисках и приняли трагедию очень близко к сердцу.

Тем временем, помимо опекунши ребенка Вероники Наумовой, на этой неделе задержали заведующую детсадом, куда ходил Далер, и специалиста опеки. Следствие полагает, что они обе знали, что мальчика систематически истязают в приемной семье, но не предпринимали никаких действий. Суд, впрочем, не стал помещать их под арест – им лишь запретили общение с другими фигурантами уголовного дела.

Выборы-выборы…

Партии Екатеринбурга начали определяться, кого отправят на выборы. Первыми – в четверг − списки составили единороссы, обошлось без сенсаций и скандалов. В пятницу документы в ратушу также отвезли представили «Новых людей», которые решили сделать из подачи шоу, устроив шествие. В субботу днем определятся со своими кандидатами «Справедливая Россия» и КПРФ.

Спасайся, кто может

В Екатеринбурге становятся все популярнее курсы первой помощи. В том числе – в условиях боевых действий. «Новый День» провел два дня на секретном полигоне, чтобы увидеть и показать вам, как спасти себя или ближнего, если случилось ЧП, и зачем навыки санинструктора в мирной жизни.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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