Арест редактора «Ура.ру», заявления минздрава и забредшие лоси. Итоги недели от РИА «Новый День»

Самым громким событием минувшей недели стали обыски в информагентстве «Ура.ру» и задержание журналиста Дениса Аллаярова. Было много и других судебных дел по разным поводам. О самом важном и интересном рассказываем в традиционных итогах недели от РИА «Новый День».

Обыски в «Ура.ру» и арест журналиста

В екатеринбургскую редакцию информагентства «Ура.ру» пришли силовики с обысками. Нескольких журналистов доставили на допрос. Позднее был задержан редактор издания Денис Аллаяров – ему предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу. По версии следствия, он передал своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции №10 Андрею Карпову, 20 тысяч рублей за оперативные сводки правоохранительных органов. Бывшего полицейского отправили под домашний арест на два месяца. Аллаярову суд избрал более строгую меру пресечения – заключение под стражу. В суде журналист заявил, что все происходящее – провокация.

В свердловском здравоохранении грядут перемены

Новый министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова сделала несколько заявлений на своей первой большой пресс-конференции. В регионе будет внедрятся система модульных приемных покоев. Всех поступающих пациентов врачи будут делить на три категории срочности. Проект начнут обкатывать в горбольнице №40 в Екатеринбурге.

Также в Свердловской области регионе ликвидируют АО «Фармация», которое занималось поставками лекарств в медучреждения. Кроме того, минздрав проанализирует всю медицинскую инфраструктуру и решит, что делать с нерентабельными больницами. Из хорошего: в регионе скоро откроют три новых женских консультации и переоснастят два перинатальных центра. Также Татьяна Савинова высказалась о новой униформе для врачей и применении искусственного интеллекта в медицине.

Расходы Екатеринбурга превысили 100 млрд рублей

Екатеринбургская дума утвердила корректировку бюджета-2025, существенно увеличив доходы и расходы. Расходная часть казны впервые в истории города превысила 100 миллиардов рублей, а дефицит вырастет до 9,7 миллиардов. В мэрии заверили, что в этом нет ничего страшного, дыру в бюджете будут погашать за счет остатков прошлого года.

Пожар на мусорном полигоне

На мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом возник крупный пожар на фоне жаркой погоды. Возгорание началось с 200 кв.м. и увеличилось до 1500 кв. м. Пожарные смогли справиться с огнем только за два дня. Тем не менее, санврачи не зафиксировали превышения концентраций вредных веществ в городском воздухе.

Суды над детоубийцами

Сразу несколько резонансных дел, касающихся детей, рассматривали суды на этой неделе. После апелляции прокуратуры был ужесточен приговор Ивану Бекурину, который до смерти забил двухлетнюю дочь своей сожительницы в Первоуральске.

В Свердловском облсуде начался процесс над Владимиром Александровым, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти из Нижнего Тагила. Отец убитой девочки надеется на пожизненное заключение для виновного.

Также в суде прошли прения по делу погибшего в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева. Прокурор запросил для опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в истязательствах и убийстве мальчика, 25 лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле суд отправил в колонию 35-летнюю женщину, которая родила ребенка дома, а затем вынесла новорожденного на улицу и оставила на скамейке в морозную погоду. К счастью, малыша спас прохожий. Ребенку вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Лоси в Екатеринбурге

Утром 4 июня горожане с удивлением заметили бегающих по городу двух молодых лосят. Одного смогли отловить работники специальных служб. Животное усыпили щадящим препаратом, обработали ему раны и выпустили в лес под Верхней Пышмой. Второму лосенку повезло меньше – он упал с моста и погиб. Ученый рассказал, как дикие звери могли забрести в город.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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