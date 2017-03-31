Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 31.03.17

Редакция NDNews.ru подводит итоги последней мартовской пятидневки. Неделя оказалась насыщенной событиями – в первую очередь, протестными акциями. На Урале также бурно обсуждали перенос выставки вооружений RAE из Нижнего Тагила, не обошлось без громких судебных разбирательств и просто комичных ситуаций. О главном – в обзоре агентства.

Тренд недели: всем по акции протеста

Практически всю неделю на Среднем Урале шли акции протеста. Свое несогласие с тем, что происходит, выразили дети и студенты, кондукторы, водители грузовиков.

Против коррупции…

Началось все еще с воскресенья, когда сторонники Алексея Навального в крупных городах России вывели людей на акции протеста. Екатеринбург не стал исключением – как и во многих других случаях, митинг власти не согласовали. Несмотря на угрозы полиции – что забирать будут всех, кто не подчинился закону – акция протеста состоялась. Участники пришли с плакатами «Не надо воровать!», «Где деньги?», «Нет коррупции!» и так далее. Протестующие собрались на Площади Труда, но пробыли там недолго, отправились не слишком стройной колонной по Плотинке, через улицу 8 Марта и до Ельцин-Центра. Для охраны акции были задействованы полицейские – пригнали два автобуса сотрудников в обмундировании: бронежилетах и касках. ОМОН замечен не был.

По данным полиции, в акции приняли участие около тысячи человек, организаторы насчитали около 5 тысяч. Многие из них – это молодежь, студенты и учащиеся последних классов школ. В Екатеринбурге все прошло гораздо спокойнее, чем в Москве или Санкт-Петербурге, задержаний на митинге не было, в отношении 11 человек составлены административные протоколы, после чего их отпустили.

Штрафы в итоге выписали всем, кроме 17-летней девушки, ей займется отдел по делам несовершеннолетний, взрослые должны заплатить по 10 тысяч рублей.

…против «Платона»…

В понедельник прошла еще одна всероссийская акция – митинговали дальнобойщики, которые требуют отмены системы «Платон», а заодно выдвигают политические требования. На 47 км ЕКАД собралось около 200 человек. Митинг водителям согласовали, а вот в автопробеге отказали. И 27 марта водители не решились нарушать закон, но уже через четыре дня устроили несанкционированный автопробег, который назвали «проездом по ЕКАДу».

Планировалось проехать круг по ЕКАДу, Кольцовскому тракту и завершить на том же 12 км. Однако во время проезда по ЕКАДу работники ГИБДД «выдергивали» из колонны машины под тем или иным предлогом. На выручку задержанных отправлялись участники на легковых автомобилях. Но к 16 часам при подъезде к Московскому тракту ГИБДД удалось разбить колонну, из всех участников «проезда по ЕКАДу» осталось 3 екатеринбургских фуры, 3 – дагестанских и легковой автомобиль.

… и за свою зарплату.

В среду митинговать начали водители и кондукторы общественного транспорта, на площади Обороны собралось около 200 человек, многие – с транспарантами. Протест вызван систематической задержкой зарплаты в ЕМУП ТТУ и ЕМУП МОАП. В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров у муниципальных пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность. «Даешь полную остановку общественного транспорта! Только тогда к нашим проблемам прислушаются, вот тогда и получим зарплаты», – кричали в толпе.

После митинга транспортникам ответили их начальники. Замгендиректора ТТУ Александр Серебренников заявил, что не помнит «задержек зарплаты с момента начала работы – с 1981 года». Кстати, сотрудники ТТУ митинговали из-за нищенской зарплаты, от которой в январе «отрезали» 50 % премий, направив их на погашение долгов за электроэнергию. Гендиректор МОАП Владимир Кайсаров проблему с задержками зарплаты признал и пообещал расплатиться в первых числах апреля. Впрочем, ему было трудно не признавать то, из-за чего свою проверку ведет прокуратура.

Заявление недели: Нижний Тагил остался без RAE

Главное заявление этой недели (да и не только этой, по своей значимости) прозвучало вечером прошлой пятницы, но осмысливать случившееся продолжают до сих пор. Одна из крупнейших в России выставок вооружения и старейшая в Свердловской области – Russia Arms Expo – больше не будет проходить в Нижнем Тагиле. Ее перенесут в Подмосковье. «Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота». Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», – заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Мероприятие, которое стало одной из визитных карточек региона, воспринималось уже как неотъемлемая часть Свердловской области. Губернаторы Россель и Мишарин прилагали немало усилий, чтобы сохранить выставку на Урале. Нынешнему главе региона этого сделать не удалось. Инвестиции, кадры, имидж – NDNews.ru проанализировал, что потеряет регион.

Видео недели: потасовка на суде полицейских

На этой неделе наконец-то состоялось оглашение приговора полицейским из Заречного, которые обвинялись в пытках. Судья в итоге признал их виновными и приговорил бывших стражей порядка к реальным срокам лишения свободы. Поводом для обсуждений стало не только преступление правоохранителей, но и поведение их «группы поддержки» в суде, коих набралось человек 50. Некоторую долю агрессии собравшиеся начали демонстрировать еще до начала заседания, так, родственники подсудимых высказывали журналистам, что против освещения процесса в СМИ. Однако главный конфликт разгорелся уже в ходе заседания. После того, как судья заявил, что подсудимые своей вины не признают, около дверей началась потасовка. «Группа поддержки» начала мешать съемке, закрывать объективы, разгорелась перепалка. Журналисты отметили запах алкоголя от одного из присутствующих. В итоге судья попросил закрыть двери, из-за чего несколько телеканалов не смогли продолжить свою работу.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8VxdTprivng&rel=0">Video</a> Оглашение приговора и скандал в суде.

Фото недели: «работа мечты»

В Висимском биосферном заповеднике начали работать смотрители лесного отеля. Эту необычную должность в интернете назвали работой мечты и многие интересовались, кому досталась эта вакансия. Съемочная группа NDNews.ru первой познакомилась с новыми жителями заповедника, которым придется встречать и сопровождать туристов, а также следить за чистотой на территории. В смотрители назначили семейную пару – Владимира и Ани – поклонников аскетичного образа жизни, интересующихся культурой Востока, занимающихся йогой. За их плечами – многочисленные поездки по России, Украине и Беларуси автостопом, пешие походы босиком.

Казус недели: бульвар Культуры, которого нет

Странная история приключилась в Екатеринбурге с бульваром Культуры. Как оказалось, этот бренд Уралмаша в принципе не существует уже несколько десятилетий. Где-то с 40-ых годов прошлого века бульвар Культуры стал улицей Культуры. В администрации города об этом, видимо, не знали, и в марте прошлого года приказом переименовали «бульвар» в «улицу». Но и об этом никому особо не сказали. Как говорят сотрудники учреждений на Уралмаше, весь год им продолжают приходить официальные документы с адресом «бульвар Культуры»

Как так получилось, что в паспортах местных жителей в строке прописка записано «бульвар», никто не знает. Это повод для архивного исследования, считают в мэрии.

Треш недели: мертвецки пьяный водитель без штанов

Под конец рабочей недели гаишники задержали водителя, который, видимо, начал отмечать выходные досрочно. В два часа дня очевидцы заметили автомобиль, петляющий по улицам, за рулем которого сидел мертвецки пьяный водитель. К приезду гаишников мужчина в своем авто пускал слюни и сопли, выйти из машины у него получилось далеко не сразу, дополнительные проблемы создавали спущенные штаны и отсутствие одного ботинка. На месте он ничего гаишникам пояснить не мог и оказался не в состоянии согласиться с процедурой освидетельствования его на состояние опьянения. Ужас еще и в том, что на заднем сидении его машины установлено детское кресло – то есть человек, садящийся за руль в таком состоянии, периодически возит ребенка.

Неудача недели: юных хоккеистов подвел норовирус

В уральском спорткомплексе «Курганово» на этой неделе произошла вспышка пищевых отравлений. Пострадали ребята 9-10 лет, приехавшие сюда на хоккейные сборы. В больницу попали семь детей и двое взрослых из Новосибирска. Но, как рассказала NDNews.ru мама одного из школьников, слегли дети из всех восьми команд, они разъехались по домам и к медикам обращались уже в родных городах. Ребята подхватили норовирус.

И, как оказалось, вспышка инфекции чуть не сорвала детский хоккейный турнир на Кубок «Автомобилиста» – эти соревнования должны были пройти в «Курганово», но спорткомплекс закрыли на карантин. Лед нашли быстро – подошла площадка «Экспо-центра», а вот с расселением 250 детей и сопровождающих все оказалось куда сложнее.

И в эти же дни такая же проблема помешала хоккеистам в соседнем Челябинске, где несколько десятков игроков хоккейных клубов «Барыс», «Авангард» и «Торос», прибывших на всероссийские соревнования «Кубок Айсберг», доставили в больницу с признаками кишечной инфекции.

Не болейте и отдыхайте. Чем заняться в выходные – читайте в нашем еженедельном обзоре «10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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