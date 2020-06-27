Начало плебисцита, недоступная скорая помощь и парад Победы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Завершается последняя неделя первого летнего месяца. По всей стране она ознаменовалась началом семидневного голосования по поправкам к Конституции. По-прежнему нелегкой остается ситуация с коронавирусом. В среду рабочая неделя была прервана ради проведения юбилейного парада Победы. А затем в Екатеринбурге вспыхнул новый медицинский скандал: выяснилось, что люди часами не могут дозвониться до скорой помощи.

Тема недели: началось всероссийское голосование по поправкам к Конституции

В четверг, 25 июня, началось всероссийское голосование по поправкам, вносимым в Конституцию РФ. В Свердловской области открылись 2 532 избирательных участка, в том числе в Екатеринбурге – 578. Время их работы 23 июня вечером уточнил ЦИК: всю неделю голосования они должны быть открыты с 08:00 до 20:00. Ранее облизбирком публиковал другой график: 25, 26 и 29 июня – с 16:00 до 21:00, 27 и 28 июня – с 10:00 до 15:00, а 30 июня – с 12:00 до 17:00, из-за чего утром в четверг многие члены УИК чувствовали себя несколько дезориентированными.

Подготовка к плебисциту велась давно. Регионы воспользовались случаем, чтобы закупиться всем самым необходимым – от ветоши до автомобилей. Обзор закупок – в нашем материале.

Новшеством этого голосования стали мобильные пункты во дворах. В некоторых городах поставили тенты и легкие шатры, а, например, в Первоуральске решили задействовать автобусы. По ночам заполненные бюллетени будут хранить в сейф-пакетах. Отметим, что в Екатеринбурге полный список дворов, в которых можно волеизъявиться, стал известен только вечером 24 июня. А уже 25 июня съемочная группа «Нового Дня» побывала в одном из них.

Как проходит голосование во дворах

Неожиданной проблемой стала организация голосования больных коронавирусом. Сначала вице-губернатор Павел Креков заявил, что проголосуют все – «кто-то в местах временной изоляции, кто-то в стационаре, кто-то на дому». Но оказалось, что и соблюсти тайну голосования, и не вынести инфекцию из «красных» зон – довольно проблематично. 25 июня председатель ИКСО Владимир Русинов заявил, что в тех больницах, где сотрудниками являются члены УИК, в палаты к пациентам с коронавирусом они смогут зайти. Сколько таких сотрудников, он ответить не смог. Там же, где среди медиков членов УИК нет, вопрос «будет решаться индивидуально». Не исключено, что многие больные реализовать свое право голоса просто не смогут. Добавим, что «повального», по словам Русинова, тестирования членов УИК на коронавирус не предполагается – только по желанию. Хотя уже был случай замены целого состава комиссии на резервистов из-за болезни председателя.

Как и на многих предыдущих выборах, в Екатеринбурге решили провести лотерею с ценными призами. Официально она приурочена ко Дню строителя, а спонсором стала Ассоциация строителей Урала. На выходе с участков гражданам раздают пригласительные билеты, в которых надо заполнить отрывной купон с QR-кодом, указав в нем ФИО и номер мобильного телефона. Возможно, это поможет заинтересованным должностным лицам проконтролировать явку избирателей. Не обошлось без конфуза: когда один из екатеринбуржцев, проголосовав, попросил у волонтеров лотерейный билет, но с удивлением услышал, что «лотерею выдает работодатель».

Явка в первый день голосования стала известна только около 16:00 следующего дня. В Свердловской области она составила 6,34%, в Екатеринбурге – 4,05%. В целом по стране проголосовали уже больше 9% избирателей.

Скандал недели: невозможно вызвать скорую

На уходящей неделе жители Екатеринбурга и соседних городов жаловались, что часами не могут вызвать скорую помощь. Либо гудок идет, но диспетчер по часу не берет трубку, либо нет даже гудка – звонок не проходит. Другие рассказывали, что часами пытаются дозвониться: автоответчик сообщает о дозвоне, после чего приходится долго ждать, чтобы переговорить с диспетчером. Время ожидания бригады тоже возросло, говорят екатеринбуржцы.

В ответ на запрос РИА «Новый День» управление здравоохранения Екатеринбурга подготовило детальный ответ, пояснив, почему возникают проблемы с вызовом скорой помощи. «С начала пандемии на плечи скорой медицинской помощи (СМП) возложена дополнительная функция, которая ранее не оказывалась, а именно санитарная транспортировка специальным транспортом пациентов с Covid-19 или с подозрением на данную инфекцию. Это составляет большую долю (более 65 %) вызовов», – рассказали в управлении здравоохранения. При этом очевидцы фиксируют огромные очереди из машин скорой помощи на въездах в больницы.

Хроники коронавируса: потребность в новых койках и открытие библиотек

На этой неделе в Уральском федеральном округе зарегистрирован самый высокий рост числа заболевших коронавирусом в России. Прирост за последнюю неделю, с 20 по 26 июня, составил 23%. Для сравнения, в ЦФО этот показатель равен 5%, в СЗФО, ЮФО, СКФО и ПФО – по 11%, в СФО – 21%, в ДФО – 18%. В понедельник, 22 июня, главный патологоанатом Свердловской области Юлия Игумнова рассказала, кто чаще всего умирает от коронавируса. По ее словам, в регионе нет ни одного летального исхода у людей младше 30 лет.

В Екатеринбурге сейчас готовятся развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом. «В резерве сейчас находятся несколько отделений, в том числе одно из подразделений ЦГБ № 3 и подразделения других муниципальных больниц», – сказали в оперштабе. В то же время жители Свердловской области жалуются губернатору, что результатов теста на коронавирус приходится ждать более недели и даже при диагностированном Covid-19 лечение приходится выпрашивать.

Несмотря на непростую ситуацию, в пятницу вечером губернатор Евгений Куйвашев счел возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров (в прежней редакции – до 400 кв. м). Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). При этом губернатор в очередной раз отказался открыть торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов.

Суд недели: РПЦ против схиигумена Сергия

На этой недели состоялось второе заседание епархиального суда по делу мятежного схиигумена Сергия Романова. Но сам он его проигнорировал, поставив епархию в непростое положение. В конце концов епархия заочно призвала его одуматься и назначила следующее заседание на 3 июля.

Отец Сергий не явился на суд

Видео недели: парад Победы

В среду, 24 июня, в Екатеринбурге состоялся второй в этом году парад Победы. Естественно, никакие правила, предписанные для проведения подобных мероприятий во время пандемии, не соблюдались. Зрители толпились на пропускных пунктах, кресла на трибунах для почетных гостей были расставлены без учета социальной дистанции.

Парад Победы 24 июня

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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